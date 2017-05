EU-kommisjonens president sa at engelsk mister betydning i Europa. Så holdt han talen sin på fransk.

Det var i forbindelse med en konferanse om EU i Italia at Juncker sa at «langsomt, men sikkert, mister engelsk betydning i Europa». EU-kommisjonens president gikk så over til å holde talen på fransk. Det melder BBC.

Juncker begrunnet også språkvalget med at han ønsket å bli bedre forstått i Frankrike før søndagens siste runde i presidentvalget.

Kommentaren ble møtt med latter og applaus, og Juncker selv lot også kommentaren bli fulgt av et smil. Han sa videre at kommisjonen vil forhandle rettferdig med «våre britiske venner», skriver BBC.

– Men la oss ikke glemme at det ikke er EU som forlater Storbritannia – det er Storbritannia som forlater EU, og det er en forskjell, uttalte Juncker ifølge BBC.

HANNAH MCKAY / REUTERS

«Katastrofemiddagen» i Downing Street

Talen kommer kort tid etter det som er blitt omtalt som «katastrofemiddagen» mellom Juncker og den britiske statsministeren Theresa May i statsministerboligen i Downing Street 10 i London forrige onsdag.

– La oss gjøre Brexit til en suksess, sa May.

– Brexit kan aldri ble en suksess, svarte Juncker.

Dagen etter ringte han Angela Merkel og fortalte at May «lever i en annen galakse». Merkel videreformidlet dette, noe innpakket, i en tale til riksdagen. Så, noen dager senere, dukket en detaljert beskrivelse av middagen mellom EU-presidenten og May opp i en tysk avis.

Britene mistenker at Junckers stab står bak lekkasjen. En uke etter middagen slo May tilbake med harde beskyldninger. «May erklærer krig mot Brussel», skrev The Guardian på førstesiden torsdag.

– Det er noen i Brussel som ikke ønsker å se disse forhandlingene lykkes, sa May og beskyldte europeiske politikere for å komme med trusler og forsøke å påvirke det britiske valget, som skal holdes 8. juni.