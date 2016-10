EU-ledere raser mot Putin, men kommer med bare utvannet advarsel mot Russland

Russlands voldsomme bombardement i Syria har utløst raseri blant europeiske ledere, og både økonomiske sanksjoner og muligheten for å trekke russere for Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag for krigsforbrytelser har kommet på bordet.

Da stats- og regjeringssjefene diskuterte saken på EU-toppmøtet i Brussel torsdag kveld, var det likevel vanskelig å komme til enighet.

Sanksjoner er ikke hovedsaken, fastholdt Tysklands statsminister Angela Merkel.

– Tilgang med humanitær hjelp er det viktigste. Men vi ble enige om ikke å utelukke ytterligere tiltak, sa hun.

Vannet ut formuleringen

I konklusjonene fra toppmøtet heter det at de som bryter folkeretten og menneskerettighetene, må holdes til ansvar for dette.

«EU vurderer alle tilgjengelige muligheter hvis grusomhetene fortsetter», står det videre.

NTB er kjent med at det i et tidligere utkast til konklusjonene ble presisert at én slik mulighet var «ytterligere restriktive skritt mot individer og instanser som støtter regimet» i Syria. Denne formuleringen ble tatt ut fordi spesielt Italias statsminister Matteo Renzi motsatte seg den.

– Jeg ser ikke poenget med noen referanse til sanksjoner, sa Renzi etter møtet.

Han avviste at slike trusler skulle kunne stoppe volden i Syria.

De tre største EU-landene – Tyskland, Storbritannia og Frankrike – skal derimot ha presset hardt på for mer direkte trusler om sanksjoner for å øke presset.

Bred diskusjon

Italia har lenge ønsket en normalisering av EUs forhold til Russland, og etter ønske fra Renzi holdt stats- og regjeringssjefene en lengre diskusjon om forholdet til russerne under toppmøtemiddagen torsdag kveld.

Dette ble en bred diskusjon der alt fra krenkelser av medlemslands luftrom, desinformasjon og nettangrep til innblanding i politiske prosesser ble tatt opp, ifølge EUs president Donald Tusk.

– Det er klart at Russlands strategi er å svekke EU. Vi har et edruelig syn på realitetene og ingen illusjoner. Vi ønsker ikke å gjøre forholdet til Russland mer anspent, men reagerer simpelthen på det Russland gjør, sa Tusk da han møtte pressen natt til fredag for å oppsummere etter toppmøtets første dag.

Trass i den utilslørte konflikten om hvilken strategi EU skal ha overfor Russland, sto Tusk fast på at EU vil holde en fast kurs i spørsmålet.

Reagerer på brutaliteten

Statsminister Erna Solberg (H) deltok torsdag formiddag på et møte med andre konservative ledere i Europa i forkant av EU-toppmøtet. Hennes inntrykk er at eventuelle sanksjoner fortsatt ligger et stykke fram i tid.

Norge har ikke tatt stilling til saken.

– Hvis det blir en reell diskusjon om sanksjoner, vil vi ta stilling til det. Men jeg syns det er litt for tidlig ennå. Det viktigste nå er å få Russland til å stoppe de forferdelige angrepene på sivile, sier Solberg til NTB.

Hun reagerer kraftig på brutaliteten i bombardementet mot Aleppo.

– Det gir et bilde av et Russland som ikke vil akseptere internasjonale regler, sier Solberg.