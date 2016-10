Seremonien ble noe forsinket som følge av tekniske problemer med flyet til Canadas statsminister Justin Trudeau. Men klokka 14 søndag ble den signert med både EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker og president i Det europeiske råd Donald Tusk til stede.

Til parlamentet

Avtalen skulle i utgangspunktet vært undertegnet torsdag, men etter at regionalforsamlingen i Vallonia i Belgia avviste den, måtte forhandlingene gjenopptas. Etter enkelte endringer var også de folkevalgte i den fransktalende regionen fornøyd, og torsdag ga de klarsignal til at den føderale belgiske regjeringen kunne gi sitt ja.

CETA vil først tre i kraft når den er godkjent av EU-parlamentet, som skal stemme over den i desember eller januar.

FRANCOIS LENOIR/Reuters/NTB Scanpix

Bekymring

Arbeidet med CETA-avtalen begynte for sju år siden, og avtalen er svært omfattende.

Myndighetene i Vallonia var bekymret for at avtalen ville svekke arbeidstakerrettigheter, miljølovgivning og lokalt landbruk og gi for mye makt til internasjonale selskaper.

Genmodifiserte organismer og belgiske forsikringsordninger sto også på listen over ting som skaper bekymring i Vallonia, som har 3,5 millioner innbyggere.

Avtalen åpner for at utenlandske investorer kan anlegge sak mot stater. Det er uklart om de dermed kan kreve kompensasjon eller hindre politiske beslutninger som skader deres investeringer.

– Vi er bekymret, det skal ikke engang skje i en normal domstol, sier sjefkonsulent Benedicte Federspiel i den danske organisasjonen Forbrugerrådet Tænk.

Konkurranse for Norge

CETA er sterkt mislikt av globaliseringskritiske aktivister, som jublet da Vallonia satte foten ned for avtalen.

Heller ikke regjeringen i Norge er videre begeistret for avtalen. Grunnen er at den vil senke og på sikt fjerne all toll på canadisk fisk. Dermed risikerer norsk fiskerinæring å møte hardere konkurranse i EU.

– På vegne av norsk sjømatindustri er det best at slike avtaler seiler sin egen sjø, sa fiskeriminister Per Sandberg (Frp) til Dagens Næringsliv tidligere denne uken. (©NTB)