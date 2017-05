Eks-justisminister: – Flynn kunne utsettes for utpressing av Russland

– Vi mente at general Flynn var kompromittert, sa Yates, som satt som fungerende justisminister da Donald Trump overtok som president, i en høring i Senatets jusiskomité på mandag.

Dermed bekreftet hun at Michael Flynn, Donald Trumps første nasjonale sikkerhetsrådgiver, hadde løyet om sin kontakt med Russlands USA-ambassadør i ukene før innsettelsen.

Flynn nektet offentlig for at han hadde omtalt USAs sanksjoner mot Russland i sine samtaler med russerne, men The Washington Post avslørte i februar at dette ikke var sant.

Yates ble sparket som fungerende justisminister 31. januar etter at hun nektet å forsvare president Trumps kontroversielle innreiseforbud i retten.

Hun ble spurt om dette av noen av de republikanske senatorene i panelet, men det er handlingene hennes i forkant at avskjedigelsen som var hovedårsaken til at hun mandag satt som vitne i Senatets etterretningskomité. Komiteen etterforsker for tiden Russlands innblanding i fjorårets presidentvalg.

Les dokumentaren: Én etter én blir Trumps mest betrodde menn avslørt. Kan nettverket av skjulte bånd til Russland bli Trumps Watergate?

– Flynn kunne utsettes for utpressing

Flynn ble utnevnt til president Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver da Trump flyttet inn i Det hvite hus. Yates skal ha gått til den nye administrasjonen noen få dager etter innsettelsen 20. januar for å advare presidentens stab om Flynns usanne utsagn.

– Jeg hadde to møter og en telefonsamtale med Det hvite hus om dette. Det første møtet var 26. januar. Vi fortalte dem at vi visste at general Flynn hadde sagt ting som ikke var sanne, sa Yates i høringen.

Likevel tok det 18 dager før Flynn ble sparket.

Carolyn Kaster / AP / NTB scanpix

En viktig årsak til at hun valgte å fortelle om Flynns usannheter, sa Yates, var at visepresident Mike Pence hadde gått offentlig ut for å forsvare Flynn i mediene.

– Dette var et problem, ikke minst fordi russerne hadde beviser for at det ikke var sant. Landets nasjonale sikkerhetsrådgiver satt i en posisjon der han potensielt kunne utsettes for utpressing, sa Yates.

Trump la skylden på Obama i ny Twitter-melding

Tidligere på mandag ble det kjent at ekspresident Barack Obama advarte Donald Trump mot å ansette Michael Flynn i et møte i Det hvite hus to dager etter valget.

Obamas advarsel ble bekreftet av Trumps pressetalsmann Sean Spicer på en pressekonferanse i Det hvite hus mandag.

– Det er sant at Obama ikke var noen tilhenger av Flynn, sa Spicer.

Trump valgte likevel å ansette Flynn som nasjonal sikkerhetsrådgiver, men den tidligere generalen måtte gå etter bare 24 timer – angivelig fordi han hadde ført visepresidenten bak lyset ved ikke å fortelle om en rekke samtaler han hadde hatt med den russiske USA-ambassadøren.

I en Twitter-melding på mandag gir Trump inntrykk av å gi Obama noe av skylden for Trump-skandalen:

General Flynn was given the highest security clearance by the Obama Administration - but the Fake News seldom likes talking about that. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 8, 2017

Flynn ble gitt den høyeste sikkerhetsklareringen av president Obamas administrasjon, men de «falske mediene» liker sjelden å snakke om det, skriver Trump.

Han nevner ikke at Flynn ble sparket som leder for forsvarets etterretningsorganisasjon av Obama i 2014 etter en rekke klager fra ansatte om lederstilen hans.

Kan ikke benekte at Trump-kampanjen samarbeidet med Russland

Yates fortalte også i høringen at hun ikke kan benekte at folk i Trumps valgkampapparat samarbeidet med Russland under valgkampen i fjor.

– Har du beviser for et samarbeid mellom Trump-kampanjen og russerne? spurte senator Lindsey Graham under en høring i Senatets etterretningskomité mandag ettermiddag.

– Jeg kan ikke svare på det spørsmålet uten å avsløre hemmeligstemplet informasjon, svarte Yates.

Hun presiserte like etterpå at dette ikke nødvendigvis betyr at svaret på spørsmålet var «ja.»

Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon? Følg oss på Facebook og Twitter.

Få med deg det som skjer i verden. Følg Aftenposten Verden på Facebook og Twitter.