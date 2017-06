Ekspertenes dom: – Kan bety at Theresa May er ferdig

Labour-leder Jeremy Corbyn avsluttet valgkampen med å påstå at partiet hadde klart å endre den politiske debatten, og at det har gitt folket nytt håp. De første valgdagsmålingene som kom like etter at valglokalene stengte klokken 23 norsk tid, tydet på dette.

Men alle tar valgdagsmålingene med en klype salt. Selv om de vanligvis treffer bra, minner Per Edgar Kokkvold om valget i 1992 da nettopp valgdagsmålingene bommet stygt.

– Kan bli en politisk sensasjon

Eksperter som Aftenposten har vært i kontakt med er enstemmig i sin dom om at Labour er overraskelsen. Theresa May tok en stor sjanse ved å lansere nyvalg. Hun lå an til å vinne med enorm majoritet, men meningsmålingene har vist at hun i hele valgkampen har tapt støtte. Dette kan koste henne jobben.

Alastair Grant / TT / NTB scanpix

– Dersom valgdagsmålingene blir resultatet er dette en politisk sensasjon, ikke engang Corbyn hadde trodd på noe slikt, sier Per Edgar Kokkvold, tidligere redaktør, kommentator og en kjenner av De britiske øyer.

Morten Uglum

– Det er verste med dette, om resultatet blir slikt, er at det blir vanskelig å få et arbeidsdyktig flertall for noen av de store partiene.

– Kan May overleve med tilbakegang?

– Hun har svekket sin stilling og vil trolig måtte gå av. Valgkampen ble brukt til å fokusere på henne og hennes team, mens partiet kom i bakgrunnen. Det ble snakket om May og hennes team, så partiet føler seg sveket av henne. Hun har gjort en rekke tabber og de konservative er nådeløse med en taper, sier Kokkvold.

– All grunn til å tvile på at hun overlever

Mangeårig utenriksmedarbeider i Aftenposten og kjenner av britisk politikk Ulf Andenæs spår at det kan bli en lang natt før vi vet resultatet.

– Men det ser ut til å bli en gigantisk skuffelse for Theresa May. Hun ligger an til å miste flertallet istedenfor å få et arbeidsdyktig flertall.

Aftenpostem

– Kan hun overleve om hun mister flertallet?

– Det er det all grunn til å tvile på. De andre partiene vil gjerne bli kvitt de konservative og det er godt mulig at Labour klarer å inngå allianser, men det endelige svaret på dette får vi i morgentimene.

Han viser til at Corbyn har gjort en bra valgkamp og at hans mange ekstreme standpunkter, som den tidligere støtten til IRA ikke har hemmet ham.

– Han har vist seg som dyktig til å drive valgkamp og har lagt frem et program som har hatt bred appell.

Mustad: – Et politisk jordskjelv

Trine Andersen / Scanpix

– Dersom resultatet skulle bli i nærheten av denne valgdagsmålingen så er det et politisk jordskjelv. Det vil være et dårlig resultat for Storbritannia, fordi det ikke blir et regjeringsdyktig flertall. Det vil være dårlig for de konservative og spesielt for Theresa May, sier Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitet i Agder.

Mustad understreker også at det er meget usikkert, og meningsmålingene spriker i alle retninger. Dette gjør situasjonen mer usikker enn tidligere.

Han viser til at UKIP ser ut til å bli utradert, slik det var forventet, men at også de skotske nasjonalistene SNP har gjort et dårlig valg.

Han viser til at Corbyn har gjort et meget godt valg.

– Corbyn kan bli statsminister

Storbritannia-kjenner Øivind Bratberg mener at ut fra valgdagsmålingene kan det ikke utelukkes at Labour-leder Jeremy Corbyn ender som statsminister.

– Vi må avvente resultatene, men ut fra valgdagsmålingene er det mulig å se for seg en mindretallsregjering fra Labour med parlamentarisk støtte fra en regnbuekoalisjon, sier Bratberg til NTB.

Han omtaler valgdagsmålingen som et jordskjelv, og mener det kan bli en maktkamp hos de konservative.

– Dersom May så vidt det er makter å beholde parlamentsflertallet, er det stor sannsynlighet for at hun vil bli utfordret, sier Bratberg til NTB.