Eksplosjon har rammet sjiamuslimsk moské i Kabul

– Terrorangrep mot Al Zahra-moskeen vest i Kabul. Spesialstyrker er sendt til stedet, skriver innenriksdepartementets talsmann Najib Danish på Twitter.

Minst én person er drept og fem andre såret, opplyser helsedepartementets talsmann Wahid Majroo.

Eksplosjonen skjedde like før klokken 21 torsdag kveld, på et tidspunkt da moskeen var fullsatt i forbindelse med den hellige måneden Ramadan.

Angrepet skjedde da en selvmordsbomber sprengte seg på moskeens kjøkken etter at politivakter på stedet hadde nektet ham inngang.

Så langt har ingen påtatt seg skylden for angrepet.

Senest i slutten av mai var de et voldsomt bombeangrep i Kabul. 90 ble drept og over 400 ble skadet etter at en selvmordsbomber hadde detonert en bombe gjemt inni en lastebil.

Denne bomben gikk av i et strengt bevoktet diplomatisk område i morgenrushet.