Eksplosjon i Brussel

Ifølge Reuters har en bil kjørt gjennom flere sperringer ved instituttet natt til mandag.

Nyhetsbyrået meldte først at en eller flere angripere skal ha detonert en bombe nær laboratorier i bygget, hvor det oppstod en brann. Nå kommer det inn nye meldinger om at det skal dreie seg om en brannstiftelse, som skal ha ført til en eksplosjon.

Avisen La Libre skriver at eksplosjonen fant sted rundt klokken 02.30, og at brannmenn ankom åstedet en snau time senere. Brannen skal nå være under kontroll.

Geert Vanden Wijngaert / TT / NTB Scanpix

Bygningen var tom, og ingen skal ha blitt såret under eksplosjonen. De materielle skadene er imidlertid store, skriver La Libre.

Instituttet er tilknyttet det belgiske Justisdepartementet, og ligger i Neder-Over-Heembeek, en forstad nord for Brussel. Ifølge NTB blir laboratoriet blant annet brukt til å analyser spor knyttet til kriminelle hendelser.

Ifølge Ine Van Wymersch, talskvinne for påtalemyndighetene i Brussel, var det et laboratorium for analyse av DNA-prøver som ble ødelagt i brannen.

– Så dette er en handling som kan ha sammenheng med et forsøk på å ødelegge spor, sier hun.

Terrornivået i Brussel er fortsatt høyt etter terrorangrepet mot Zaventem flyplass og metrostasjonen Maelbeek i mars i år. 35 personer mistet livet, hvorav tre var gjerningsmenn. IS tok på seg ansvaret for angrepet.

Etterforskere undersøker nattens åstedet for spor etter gjerningsmenn. Ifølge BBC er det fortsatt uklart hva som har skjedd med gjerningsmennene. To personer er pågrepet, og det er usikkert hvorvidt disse er involvert i hendelsen.

Det er ingen indikasjoner på at brannstiftelsen er en terrorhandling. Myndighetene hevder at brannstiftelsen skal være bevisst, og peker på organisert kriminalitet.

Saken oppdateres.