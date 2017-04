Eksplosjon i tyrkisk politistasjon: - Stridsvogn gikk i luften

Eksplosjonen skjedde like før klokken 10.00, norsk tid, like ved en politistasjon i byen, melder lokale medier og nyhetsbyråer.

Bilder som er blitt lagt ut på sosiale medier viser en stor røyksky som stiger opp fra eksplosjonsstedet. Det har også dukket opp bilder på Twitter som viser en sammenrast bygning.

En politikilde sier til nyhetsbyrået Dogan at eksplosjonen skjedde i det man var i ferd med å reparere et pansret kjøretøy. Deler av taket på bygningen skal ha falt ned.

Minst fire mennesker skal ha blitt skadet. Tilstanden skal være kritisk for en av dem.

– Eksplosjonen skjedde under reparasjon av et kjøretøy, sier innenriksminister Suleyman Soylu til CNN Turk.

Redningsmannskaper fra AFAD, det sentrale organet for håndtering av katastrofer og kriser, var raskt på stedet, opplyser AFAD i en twittermelding.

Diyarbakır İl Emn.Müd.Ek Binası'nda meydana gelen patlamanın ardından olay yerine hızla ulaşan AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürüyorlar. pic.twitter.com/uKyhLadwFK — AFAD (@AFADBaskanlik) April 11, 2017

Tyrkia spent før folkeavstemning

Diyarbakir er den største byen i det sørøstlige Tyrkia og regnes av mange som «hovedstaden» til den kurdiske minoriteten i Tyrkia.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan var nylig i Diyarbakir for å forsøke å overbevise folk der om at de måtte stemme for endringene i grunnloven som vil gi ham mer makt. Folkeavstemningen skjer om fem dager, den 16. april.

Det er unntakstilstand i Tyrkia etter fjorårets kuppforsøk. Samtidig som over 47.000 mennesker er blitt arrestert og 128.000 mennesker har mistet jobben i utrenskningene etter kuppforsøket, så fortsetter tyrkiske sikkerhetsstyrker krigføringen mot den kurdiske opprørsgruppen PKK. Tyrkia anser PKK som en terrorgruppe.

Tyrkiske myndigheter har de siste par ukene opplyst at de har «nøytralisert», det vil si drept, skadet eller arrestert over 132 medlemmer av PKK.