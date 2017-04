Ekstra sikkerhet ved valglokalene i Nice

Det skriver Francebleu, ifølge NRK.

– Nice utplasserer private sikkerhetsvakter som en forsterkning til politiet ved byens 252 valglokaler, opplyser Christian Estrosi, som er leder for regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Alarmknapp

Lederne for valgfunksjonærene ved hvert valglokale har i tillegg en alarmknapp som kan brukes for å varsle direkte til et overvåkingssenter, sier Estrosi.

Følg det franske presidentvalget i Aftenposten: Europas fremtid står på spill, men mange er uengasjerte. Det kan gi rekord for radikale partier.

Flere enn 50.000 politi og soldater sørger for sikkerheten over hele Frankrike under den første runden i det franske presidentvalget. I tillegg er 7.000 soldater mobilisert for å patruljere.

Landets etterretningstjenester jobber i det skjulte, og politiets innsatsstyrker er i beredskap, opplyser statsminister Bernard Cazeneuve.

– Her har vi sperret dører, slik at man ikke kommer inn fra flere kanter, sier direktør Olivier Guyot i byen Châlons-en-Champagne til fransk tv.