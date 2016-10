Elena (22) lånte noen rubler av moren. Tre år senere er hun mangemillionær.

Etter to år med lønnskutt, masseoppsigelser, prissjokk og et dramatisk fall i levestandarden for russere flest, er bunnen nådd.

Den største bekymringen nå er at veksten er så lav at Russland faller etter resten av verden. Supermektige oligarker, statsmonopoler, byråkrati og korrupsjon knuser mange russeres drøm om å starte sin egen lille bedrift.

Derfor elsker russere historien om Elena Zolotova, som viser at det fortsatt er mulig å lykkes:

For tre år siden var hun en sjenert 19-åring som foretrakk å ha kontakt med andre mennesker via sosiale medier.

– Kan jeg få låne 4000 rubler, spurte Elena moren.

Nå er 22-åringen fra St. Petersburg en vellykket forretningskvinne med 60 ansatte og en inntekt på 220 millioner rubler – omtrent 15 millioner kroner.

– Mange russere tror de kan tjene penger raskt. De skjønner ikke hvor mye jobb det er å drive sitt eget selskap, sier Zolotova til Aftenposten.

Slik tjente Elena sin første million

Alt begynte med at hun var ganske misfornøyd med sitt utseende.

– En av tingene jeg var flau over, var at mine tenner var så gule, sier Zolotova til Aftenposten.

For pengene fra moren bestilte hun Crest-stripser til bleking av tennene for 500 rubler pr. pakke på eBay. Så solgte hun pakkene videre for 1500 rubler.

Overskuddet gikk til å kjøpe mer.

Hun brukte Instagram til å selge og la ut bilder av seg før og etter bruk. Hun kalte selskapet sitt for «Helen Gold», den engelske oversettelsen av hennes russiske navn Elena Zolotova.

– Det nytter ikke å innbille seg at du er så genial eller talentfull, sier Elena.

– Mine dager består av arbeid, arbeid og atter arbeid.

Bunnen er nådd i Russland - i denne omgang

Det er flere grunner til at pilene peker svakt opp for Putins økonomi:

Både russiske og vestlige økonomer, der iblant IMF og internasjonale ratingbyråer som Fitch, har oppjustert fremtidsutsiktene fra «negative» til «stabile».

De offentlige budsjettene - unntatt forsvar og sikkerhet - er kuttet beinhardt.

En halvering av rubelens verdi har sammen med prisvekst ført til kraftig fall i reallønnen til russere.

Putins «anti-sanksjoner», som stenger vestlige produkter ute av Russland, har hjulpet landbruk, legemiddelindustrien og kjemisk industri.

Den dårlige nyheten er at veksten fremover vil mye lavere enn verdensgjennomsnittet.

Først utpå 2020-tallet vil russere få det like godt økonomisk som de hadde det i 2013.

– Jobb mer for mindre lønn, var den klare beskjeden til alle offentlige ansatte forrige fredag i fikk fredag i en av Russlands regioner fikk da guvernøren kuttet lønningene med 20 prosent, ifølge avisen Kommersant.

Krisen tvang Elena til å tenke nytt

Den økonomiske krisen rammet også Elena, som var i ferd med å tjene sin første rubelmillion på import og salg da rubelen begynte å falle som en stein.

Eventyret kunne vært over før det startet.

– Alt vi importerte, ble mye dyrere. Vi måtte tenke nytt, sier Elena.

Dessuten stakk det svært tungvinte russiske byråkratiet kjepper i hjulene, og varene ble holdt igjen i tollen.

Elena ønsket å utvikle noe hun kunne produsere selv i Russland.

– Jeg prøvde ut flere produkter, alt fra kaffemaskiner til airconditioning.

Hun valgte å satse på å lage egne skrubber og ansiktsmasker, laget av kaffebønner og naturprodukter.

Elena satset alle pengene hun hadde tjent på en liten fabrikk i Moskva, hvor hun produserer øko-vennlig kosmetikk.

Ved hjelp av unge fitness-bloggere og et stor nett av unge kvinnelige selgere har hun nå fått over 100.000 faste klienter.

– Dagene består som regel i å løse nye problemer som dukker opp, sier Elena.

Tataren som redder Russlands økonomi

Den som får mye av æren for måten Russland har kommet gjennom den tøffeste delen av krisen, er en kvinne som er blitt kåret til verdens beste og tøffeste sentralbanksjef: Elvira Nabiullina.

Etter mange sene nattemøter med Nabiullina, som er etnisk tartar fra den muslimske russiske republikken Tatarstan, har Putin valgt å stole på hennes harde medisin.

Hun har så langt sørget for å legge ned 276 råtne russiske banker, ifølge Financial Times.

Hennes beinharde kur har gjort både oligarker, banksjefer og mektige menn i Kreml rasende.

– Hennes politikk fører til teknologisk tilbakeskritt, redusert konkurranseevne, høy inflasjon og fattigdom for folket, sa Putins spesialrådgiver Sergej Glazijev til Moskovaskaja Komsomolets sist helg.

Slike jenter trenger Putin flere av

Ifølge avisen RBK viste Elena usedvanlige selgeregenskaper allerede som åtteåring.

Hun lagde popcorn hjemme, og gikk ned på stranden for å selge.

Problemet for russisk økonomi er at relativt få grundere lykkes som Elena.

I Russland er småbedriftene nærmest utryddet. Bare 19 prosent av russerne jobber i små eller mellomstore bedrifter – i resten av Europa er tallet i snitt 50 prosent.

Gigantiske, «oligark-kapitalistiske» selskaper kontrollerer det meste.

På det første toppmøtet i Kreml etter valgseieren i september var det derfor hverken Syria, Ukraina eller lav oljepris som sto på dagsordenen.

– Vi må gjøre noe for småbedriftene i landet, mente Putin. Det finnes ikke kapital og rentene er skyhøye.

Uten de første rublene fra moren, hadde Elena aldri kommet i gang.

En knalltøff ung sjef

Da Elena ble sjef som 19-åring var hun usedvanlig streng.

For å unngå at hennes ansatte brukte for mye tid på toalettet, og gikk hun så langt som å lage en tidsplan for dobesøk.

– Jeg visste i starten ingenting om å være sjef og gjorde mange feil. Heldigvis lærte jeg veldig raskt, smiler Elena.

Nå planlegger hun en stor lansering av nye produkter. «Helen Gold» har vært så vellykket at det har dukket opp piratkopier.

– Får vi en idé, så prøver vi det ut med en gang.

– Er du ikke redd for å miste alt, eller at noen kommer og tar det du har bygget opp?

– Ingen vet hva som kan skje. Men jeg er overbevist om at jeg har en god forretningside. Kvinner i Russland vil være opptatt av sitt utseende uansett om det er krise eller krig, sier Zolotova.