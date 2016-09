Myndighetene frykter at flere skogeiere velger å plante gran i stedet for furu i frykt for elgen, noe som på sikt kan gi en skjørere skog, ifølge Sveriges Radio.

– Skadevirkningene er store, og mange steder er de for altfor store til å kunne drive skogdrift med furu og plante og forynge skogen med ny furu, sier Jonas Bergqvist i den svenske Skogsstyrelsen.

Ifølge de siste innrapporteringene finnes problemet i hele Sverige, men skogen sør i landet er hardest rammet.