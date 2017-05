Elisabet trodde hun skulle på ferie. I stedet ble hun sperret inne på kloster i Sibir i 15 år.

Mellom 1652 og 1666 innførte patriark Nikon av Moskva flere reformer og samlet makten i den russiske kirken.

Russerne ble for eksempel pålagt å korse seg med tre fingre i stedet for to. De som nektet, ble bannlyst.

Tsaren og patriarken endret både Bibelen og ritualene på flere punkter hvor de mente de gamle prestene hadde oversatt feil. De gammeltroende holder fast ved den første slaviske oversettelsen.

De gammeltroende nektet å bruke flere toner i sangen, og insisterte på å synge «halleluja» to ganger i stedet for tre. De fortsatte også å døpe sine ungdommer med tre dykk under vann.

Reform-tsaren Aleksej kalte dem «raskolniki» eller «stigmatisere», mens keiserinne Katarina den store betegnet dem som «gammeltroende». Selv kaller de seg «staripravi».

Forfølgelser, drap og tortur varte frem til vår tid, med unntak av noen perioder. Før revolusjonen var flere av Russlands rikeste entreprenør-familier gammeltroende.

Finnes to hovedgrupper:

1.«Beglopopovtsij’ene»: Har prester og følger sakramentene, men holder fast ved gamle ritualer, symboler og sang.

2. «Bezpopovtsij’ene»: «De presteløse». Anser kirken som Antikrist. De nekter å godkjenne prester og har forkastet de fleste sakramentene, bortsett fra dåp.

Før revolusjonen i 1917 var det om lag 10 millioner gammeltroende.

I dag er det om lag en million gammeltroende i Russland og fire millioner i resten av verden.

Først i 1974 opphevet den russiskortodokse kirken bannlysingen av De gammeltroende.