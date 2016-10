Elizabeth må velge hvilke av sine seks barn hun skal redde fra sultedøden

Hvilket av barna skal hun redde fra sultedøden? Seksbarnsmoren Elizabeth Athiel i Aweil i den nordlige delstaten Bahr-el-Ghazal i Sør-Sudan må ta et grusomt valg. Hun er ikke den eneste.

Hvert tredje barn nord i Sør-Sudan er nå akutt underernært, ifølge FN.

Elizabeth Atheils åtte måneder gamle datter er syk. Den lille kroppen er sjokkerende tynn. Men klinikken er en halv dagsmarsj unna, og hun må trolig stå flere dager i kø for å komme inn. I morens fravær risikerer Atheils gjenværende fem barn å sulte.

– Jeg kan ikke la dem være igjen her alene, sier hun fortvilet til nyhetsbyrået AP.

Datteren blir trolig et nytt offer i borgerkrigen i Sør-Sudan. Den har rast siden en maktkamp mellom president Salva Kiir og hans tidligere visepresident Riek Machar eksploderte i en blodig konflikt. Krigen har kostet titusenvis av mennesker livet, mens flere millioner er drevet på flukt.

Kan dø av sult

En skjør fredsavtale er på plass, men mellom fire og fem millioner mennesker er helt avhengige av nødhjelp. De risikerer å dø av sult dersom hjelpen ikke kommer frem, advarer Verdens matvarefond (WFP).

I delstaten Bahr-el-Ghazal, hvor Aweil ligger, er ett av tre barn nå så alvorlig underernært at de risikerer å dø av sult, sier UNICEFs representant i området, Mahimbo Mdoe, til AP.

– En tredel av barna er akutt underernært. Dersom nødhjelpen fortsatt begrenses, vil flere barn dø, sier han.

Flydropp innstilt

For hjelpen kommer ikke lenger frem i Aweil. Mandag denne uken måtte WFP innstille flydropp av mat til området fordi sørsudanske myndigheter ikke ga de nødvendige flytillatelsene. Det er ikke første gang matleveringene er blitt innstilt.

FN bruker sterke ord som «krise», «nødssituasjon» og «katastrofe» for å beskrive situasjonen for 60 prosent av befolkningen i det nordlige Bahr-el-Ghazal. Konflikten har drevet matprisene til himmels. To liter korn koster nå 350 sørsudanske pund, mot 20 pund for ett år siden.

– Undergraver FN-avtalen

Sørsudanske myndigheter beskylder WFP for å overdrive situasjonen.

– Kom de hit for å gi humanitær hjelp? De kom hit med skjulte hensikter, uttalte informasjonsminister Michael Makuei til journalister i Juba nylig.

Myndighetene har gjentatte ganger hevdet at FN tar seg for mye til rette i landet, og de har aktivt hindret gjennomføringen av avtalen om at FN-styrken i landet forsterkes med 4.000 soldater.

Onsdag sendte FNs avtroppende generalsekretær Ban Ki-moon et brev til Sikkerhetsrådet der han ramser opp hvordan Sør-Sudan undergraver avtalen.

Sultkrisen fører til at titusenvis av sørsudanerne gjør det som ville vært utenkelig for bare få måneder siden: De flykter over grensen til Sør-Sudans gamle erkefiende Sudan.