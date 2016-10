Elven ble farget rød over natten. Nå er mysteriet i Sibir oppklart.

– Hva i all verden har skjedd med elven vår, skrev engstelige innbyggere i Norilsk da de første bildene av elven ble lagt ut på russiske sosiale medier.

Elven Daldykan i Norilsk i Sibir forandret farge over natten.

Bildene av den røde elven gikk verden over, og ble beskrevet som et mysterium.

NASAs bilder fra verdensrommet avslører hvem som ødela miljøet i Sibir.

Skyldte først på Fotoshop

Lokale nettbrukere pekte med en gang på fabrikken Nadjezda, som en del av verdens største gruveselskap Norilsk Nickel.

De ble avfeid.

– En lekkasje eller uhell får ikke slike følger, svarte de lokale myndighetene.

– De røde bildene er falske, skrev det konservative, Putin-tro nettstedet Kreml-nytt.

Norilsk

Andre mente det hele skyldes helt naturlige forklaringer.

– Intet har skjedd, hevdet selskapet Norilsk Nickel som eier fabrikken.

– Elven er i en helt normal tilstand og fargen er helt naturlig farge, svarte selskapet, og publiserte vakre helikoptrebilder de hevdet var tatt samme dag.

Satellittbildene avslørte løgnene

Bruk av satellittbilder er blitt en svært viktig metode i miljøkampen.

Bilder fra NASA tatt i verdensrommet 10. august, viste at avfallsdeponiene på fabrikken var blitt svært fulle.

De røde sporene førte rett tilbake til fabrikken.

Ett av verdens mest forurensede steder

Fabrikkene rundt byen Norilsk, som opprinnelig var en slaveleir opprettet av Stalin i 1935, har gjort området til et av verdens mest forurensede steder.

Norilsk Nickel-fabrikkene slapp i 2015 ut 1,9 millioner tonn med tungmetaller og andre luftforurensende stoffer.

– Hvem skulle klage her? Alle pengene kommer fra Norilsk Nickel, sa en av innbyggerne til den britiske avisen The Guardian.

Her er forklaringen

Etter to uker kom en delvis innrømmelse fra fabrikken Nadjezda metallurgiske, som skyldte på mye regn.

Ifølge selskapet ble det gjennomført rørarbeid ved fabrikken. De gamle rørene ble renset, vasket og avfallsvannet tømt ut i flere store dammer, skriver avisen Taiga.

Dammene klarte imidlertid ikke å holde på slammet da det begynte å regne.

– Som følge av unormalt mye regn ble en av dammene oversvømmet og vannet rant ut i elven Daldykan 5. september, heter det i en redegjørelse fra selskapet.

– En katastrofe for miljøet

Halvøya hvor elven renner, er stengt for fri ferdsel. Selskapet kontrollerer all adgang til området.

Hadde det ikke vært for de første bildene på sosiale medier, hadde selskapet trolig klart å dysse ned dette utslippet også.

– Dette var helt klart en katastrofe for naturen, sier den russiske miljøeksperten Nikolai Zubov i Krasnojarsk til Aftenposten.

Får ingen følger

Satellittbildene til NASA dokumenterer at elven i Sibir har blitt rød mange ganger før.

Elveutslippene er likevel et lite problem i forhold til luftforurensningen, som forlengst har ødelagt vegetasjonen, forurenset grunnen og ført til utslippene langt over grensen for hva som er helsefarlig.

– Slike utslipp er ødeleggende. Men det er ikke første gang at de later som ingenting har skjedd, sier Zubov til Aftenposten.

Både miljømyndighetene og politiet i Krasnojarsk har startet etterforskning av saken.

– Får dette noen følger?

– De sier dette skal granskes. Noen ganger kommer en liten bot, men det har ingen verdens betydning, sier Zubov.

Eies av en av verdens rikeste menn

Norilsk Nickel er en av verdens største produsenter av nikkel og palladium.

De største eierne er de russiske oligarkene Vladimir Potanin og Oleg Deripaska, som er blant Russlands rikeste menn.

Potanin var en byråkrat i det russiske handelsdepartementet som tjente en formue under Jeltsin.

I dag er han god for 109 milliarder kroner, ifølge Forbes. Men da han skilte seg og fikk en ny, ung kone, hevdet oligarken plutselig at han ikke lenger hadde noen penger.

Selskapet eier også smelteverket Nikel rett ved norskegrensen på Kolahalvøya, som vært år slipper ut seks ganger mer enn Norges samlede utslipp av svoveldioksid.

– Til tross for at elven på kort sikt ble farget av jernsaltene, har ikke den hendelsen utgjort noen fare for hverken fauna eller elven, mente selskapet.

Samtidig lovde selskapet å gjøre «alle nødvendige tiltak for å hindre at unormale naturfenomen fører til slike situasjoner».

Russisk galgenhumor

Som russere flest bruker innbyggerne i Norilsk galgenhumor for å leve videre med forurensningen. De færreste har noe annet valg enn å jobbe videre på fabrikken.

– Første mann på Mars er fra Norilsk, skrev Vladimir på Vkontakte, og la ut et bilde av en fabrikkarbeider som går over deponiet hvor avfallsmassene lagres.

– Nå er det på tide å fiske, foreslo en annen.

– All fisk vi fanger i elven, kan jo nå kalles laks.

De mer overtroiske og ortodokse henviste til gamletestamentet i Bibelen, hvor det står at elven Nilen ble farget rød da Gud sendte de ti landeplagene for å straffe egypterne.