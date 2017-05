Emma skulle hente barna sine på konserten: – Det lå kropper overalt. Kroppsdeler.

BBC-kanalen Radio Manchester har snakket med øyenvitnet Emma fra Preston, en times kjøring nordvest for Manchester.

Emmas datter på 15 og sønn på 17 var på Ariana Grande-konserten i Manchester Arena.

– Barna var på konsert på egen hånd. vi slapp dem av rundt middagstid. Veskene deres ble sjekket, og vi fikk ikke være med inn, forteller hun med skjelvende stemme.

Da de skulle hente barna, møtte de opp ved utgangen.

– Hele bygningen ristet

– Det skjedde definitivt i foajeen. Vi sto øverst i trappen. Alt glasset eksploderte. Det var rett ved der de solgte effekter til fansen. Det var definitivt en bombe, definitivt, sier hun, før hun beskriver opplevelsen av selve smellet:

– Hele bygningen ristet, og det lå kropper overalt. Kroppsdeler. Det var det verste noensinne. Det var definitivt ikke inne i arenaen. Vi forsøkte selvsagt å finne barna. Heldigvis for oss var vi i live og kunne fortelle om det, sier hun gråtkvalt.

Politiet opplyste tirsdag morgen at minst 22 er drept og 59 personer er sendt til åtte ulike sykehus i Manchester-området etter eksplosjonen mandag kveld. Flere av de drepte er barn.

Nordmenn kom uskadet fra konserten

Norske Jan Morten Haukefær (37) og stedatteren løp for livet ut av Manchester Arena og kom seg i sikkerhet. Han forteller til VG at det smalt to ganger like etter at Ariana Grande hadde gått av scenen.

– Hun hadde akkurat sunget ekstranummeret «Dangerous Woman», så kom lyset på, og så hørte vi to kraftige eksplosjoner. Da var det en som skrek høyt, og alle begynte å løpe ut, sier Haukefær.

– Jeg skjønte jo ikke noe, datteren min ble veldig redd. Vi tok hendene til hverandre og begynte å springe. Folk hadde panikk, og alle sprang.

– En slags varme på nakken min

Øyenvitnet Elena Semino ventet på sin 17 år gamle datter, og beskriver det slik:

– Jeg sto med mannen min og lente meg mot en vegg. Plutselig kjente jeg noe jeg ikke kan beskrive. Det var en slags varme på nakken min, og da jeg så opp, lå det kropper over alt, sier Semino til The Guardian.