En IS-bombe i Istanbul knuste kneet til norske Jostein. Ved å angripe turister rammer terroristene globalt.

Jostein Nielsen (60) var sannsynligvis bare én millimeter unna døden, men det visste han ikke da han lå på bakken i Istanbul i januar.

En selvmordsbomber hadde akkurat sprengt seg selv i luften nær en gruppe tyske turister. Jostein ble truffet av et prosjektil som knuste det ene kneet.

– Det tok rundt ti minutter før politiet slapp ambulansefolkene til. De måtte først sikre seg at det ikke var en bombe til, eller snikskyttere i nærheten, forteller Jostein.

– Etterpå fortalte legen meg at prosjektilet hadde gått en millimeter unna hovedpulsåren. Da kunne nok de ti minuttene blitt skjebnesvangre.

2017 fikk en dyster start: 39 drept på nattklubb i Istanbul

Terror mot en hel verden

Jostein Nielsen er en av svært mange som er blitt rammet av terror i året som gikk. Selvmordsbomberen viste seg å være en IS-soldat. Tilsammen døde tolv mennesker i angrepet, de fleste tyskere.

Ved å angripe folkemengder og turiststeder har terrorister skadet og drept mennesker fra hele verden, fra Kina og Venezuela til Brasil, Sverige og USA.

I angrepene på Brussel i påsken og Nice i juli var majoriteten av dødsofrene utlendinger. I terroren på julemarkedet i Berlin før jul var minst tolv nasjoner representert blant de skadde og drepte.

– Jo nærmere terroristene kan ramme, jo sterkere og mer alvorlig blir det oppfattet. hvis man rammer internasjonalt er terrorens mål dermed oppnådd, sier Jostein Nielsen.

Han og konen Magna, som kom uskadet fra angrepet, har snakket mye om det som skjedde. De to er oberstløytnanter i Frelsesarmeen, og har funnet mye støtte i sin tro.

– Jeg tenker på tilgivelsens kraft. Jeg har ikke behove for å stille spørsmål om hvorfor sånne ting skjer. Livet er for kort til å bære nag, sier Nielsen.

Rett før jul overlevde han et terrorangrep på fotballstadion i Istanbul. Nyttårsaften ble han drept i nattklubbmassakren.

Hele kloden er blitt rammet

Blant ofrene i Istanbul er minst 15 utlendinger. De største terroraksjonene de siste årene har rammet mennesker fra hele kloden. Ofte er de turister, forretningsreisende og utlendinger som jobber eller studerer i et fremmed land.

I terroren i Belgia i påsken ble for eksempel personer fra tretten forskjellige nasjoner utenom Belgia drept. Av de 32 dødsofrene var 14 fra Belgia, mens resten kom fra hele verden, fra Peru til Kina, Sverige, USA og Marokko.

Og da Mohamed Lahouaiej-Bouhlel pløyde inn i folkemengden i Nice i sommer med en lastebil på 19 tonn, drepte han mennesker fra 18 forskjellige land utenom Frankrike. Blant ofrene var en frisør fra Brasil, en familiefar fra Texas, og to polske søstre.

Massakren på stranden i Tunisia sommeren 2015 tok livet av 33 briter, mens terroren i Paris i september rammet 20 forskjellige nasjoner utenom Frankrike.

Rammer økonomien

Et supplerende motiv for å bruke turister som terrormål er at det rammer økonomien hardt. I Tunisia og Egypt har terrorangrep lagt turistindustrien i stabilt sideleie. Tomme hoteller og øde strender vitner om at europeiske turister velger bort land de frykter.

Tyrkias turistindustri er også en viktig økonomisk faktor. Ifølge Verdensbanken hadde landet sjette flest utenlandske besøkende i verden i 2013 med 37,8 millioner. Turistsektoren har 400.000 ansatte.

Da Jostein Nielsen lå på sykehuset i Istanbul fikk han besøk av turistministeren personlig.

– Han kom for å be om unnskyldning på vegne av landet, sier Nielsen.

Terrorforsker droppet Tyrkia-ferie

Ifølge den svenske terrorforskeren Magnus Ranstorp gir det en dobbelt effekt å angripe typiske turistmål, eller steder der mange utlendinger ferdes.

– Terroristene underminerer folks tiltro til regjeringen, og dets evne til å ivareta sikkerhet. Samtidig undergraver de turistøkonomien, sier Ranstorp til Aftenposten.

Da en IS-bombe styrtet et russisk fly på mellom Sharm el-Sheik i Egypt og St. Petersburg, fikk det store negative følger for Egypts turisme. Russerne valgte i stor grad bort Egypt som ferieland og fylte, ifølge Ranstorp, i stedet opp charterflyene til Tyrkia.

– Men når bombebølgen nå har kommet til Tyrkia, får også dette landet et stort problem, sier Ranstorp, som sier han er overrasket over at terroren ennå ikke har typiske charterområder, som Antalya.

– Dette ligger relativt nær konfliktområdene, sier han.

En ytterligere «gevinst» for terroristene, er å spre frykt blant turistene. Ranstorp medgir at dem han jobber med å forske på, også har påvirket hans personlige liv.

Svensken hadde planlagt en ferietur til nettopp Tyrkia i fjor sommer, sammen med kona og to yngre barn. Men da en serie av angrep rammet landet, ombestemte de seg.

– Det var bedre å dra til Italia, sier Ranstorp, og legger til:

– Destinasjonene krymper, avhengig av angrepsmønstrene i verden. Vi får færre reisemål å velge mellom. Våre personlige valg er igjen med å påvirke et lands økonomi, sier han.

Hvorvidt IS eller andre terrororganisasjoner vil fortsette å angrepe storbyer eller feriedestinasjoner også i Europa, vil ikke Ranstorp spekulere på.

– Jeg har jobbet med dette i 25 år, og vet at det er en berg- og dalbane. Det kommer flere angrep. Spørsmålet er når og hvor. Det er dette sikkerhetstjenestene jobber febrilsk med hver eneste dag, sier han.

Ser fremover uten frykt

Jostein Nielsen og kona Magna sier de ikke har endret adferd etter å ha blitt utsatt for terrorangrep.

– Vi har snakket mye sammen og føler at vi har lagt det bak oss, sier Magna Nielsen.

De to jobber for Frelsesarmeen i Moldova, hvor de er nestledere for organisasjonen. De har flere ganger mellomlandet i Istanbul siden angrepet i januar.

– Hvis vi skulle være redde og unngå reising og folkemengder måtte vi reist hjem og funnet noe annet å gjøre, sier Jostein.