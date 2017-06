Mens Donald Trump sliter med å få på plass finansieringen av sin berømte mur mot Mexico, så er det mer fart på sakene i Recep Tayyip Erdogans Tyrkia.

Landet er i ferd med å avslutte byggingen av en over 700 kilometer lang mur langs grensen mot Syria, informerte forsvarsminister Fikri Isik det tyrkiske parlamentet om onsdag. Muren vil bli ferdig i løpet av juli, sa han ifølge Hurriyet.

Forsvarsministeren opplyste også at man hadde begynt arbeidet med å lage en mur langs den 499 kilometer lange grensen mot Iran.

Langs den 352 kilometer lange grensen mot Irak vil man også hindre ulovlige grensepasseringer, men vurderer andre løsninger enn en mur.

– Trump ville elsket den

Muren mot Syria vil lage en formentlig uoverstigelig barrière langs mesteparten av den 822 kilometer lange grensen, Tyrkias lengste landegrense.

– Muren er veldig imponerende. Den minner om de sperringene israelerne har laget mot palestinerne og Muren i Tyskland, sier Kilian Kleinschmidt grunnleggeren av det humanitære konsulentbyrået Switxboard. – Det betyr at svært få flyktninger kan klare å komme seg over.

«Tyrkerne er veldig stolte. Trump ville ha elsket det», sa Kleinschmidt da han kommenterte muren overfor designmagasinet Dezeen.

– Alle populister vil se på hvilken umiddelbar effekt dette har, en twitterreaksjon om at «ja, dette vil jeg ha». De ser ikke at man ikke dermed har gjort noe for å løse de bakenforliggende problemene, sier Kleinschmidt til Aftenposten.

Han påpeker at med den nye muren, samt hindringer ved Syrias grenser mot Libanon og Jordan, så har man i praksis stoppet flyktningstrømmen fra Syria.

– Diskusjonen i Europa har gått om hvorvidt Tyrkia er et stort fengsel, mens sannheten er at det er Syria som er som et fengsel, sier han.

LEFTERIS PITARAKIS /AP/ NTB scanpix

Europa har sine gjerder mot Tyrkia

Flyktningstrømmen har allerede ført til at Tyrkias grenser mot Bulgaria og Hellas er i ferd med å bli hermetisk lukket. Her er det imidlertid ikke Tyrkia, men de europeiske naboene, som bygger murer for å holde uønskede migranter ute.

Bulgaria bygget et 30 kilometer langt piggtråddekket gjerde langs grensen i 2014. Året etter vedtok de å forlenge gjerdet slik at det skulle bli 130 kilometer langt. De har også varslet at de er parat til å bygge et tilsvarende gjerde langs grensen til Hellas om nødvendig.

Hellas har en naturlig barrière mot Tyrkia i form av elven Evros og har bygget et 12,5 kilometer langt gjerde der elven ikke følger grensen.

Tyrkias murer «skal stoppe terror»

Tyrkias uttalte begrunnelse for grensemurene er imidlertid ikke flyktninger, men at de vil stanse terrorister.

Tyrkia har i flere årtier bekjempet kurdiske PKK som er betegnet som en terrorgruppe av Tyrkia, USA og EU. Jevnlig bomber landet angivelige PKK-baser i Irak.

I Nord-Syria er Tyrkia bekymret over terrorister fra den Islamske staten (IS), men kanskje aller mest for kurdernes sterke stilling. Den kurdiske YPG-militsen dominerer i store deler av Nord-Syria og har fått USAs støtte til å bekjempe IS. De har nå startet slaget om IS’ syriske «hovedstad» Raqqa.

Tyrkia har vært svært lite begeistret for USAs støtte til YPG, som de anser som en gren av PKK.

Burhan Ozbilici /AP/ NTB scanpix

Murer kombineres med et avanserte varslingssystem

Mens man altså bygger fysiske murer mot Syria og Iran, så er tyrkerne usikre på om de skal satse på det samme på grensen mot Irak.

– Vi er i ferd med å ta en avgjørelse om hva vi vil gjøre med Irak-grensen, sa forsvarsministeren ifølge Hurriyet.

Isik sa også at man nå også skal prøve ut et avansert varslingssystem langs grensen, på hemmelig sted.

– Mens de fysiske barrièrene bygges, så faser vi også inn et flerfunksjonelt system. Det vil bli et system som integrerer murer, veier, belysning, fiberoptiske sensorer, kameraer, ballonger og droner, sa Isik.

Grensevaktene skal dermed kunne bli varslet om alle bevegelser ved grensen.