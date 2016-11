En drept i skyting på flyplass i USA

Nødetatene rykket tirsdag ut til Will Rogers internasjonale flyplass etter å ha fått melding om at det var blitt løsnet skudd. En 52 år gammel mann ble såret og døde senere av skadene.

TT / NTB Scanpix

Politiet sperret av området og satte i gang et stort søk etter gjerningspersonen. Etter et par timer ble det meldt at en antatt gjerningsperson var funnet død i en pickup i et parkeringshus på flyplassen. Vedkommende har tilsynelatende tatt sitt eget liv.

Den drepte var ansatt i flyselskapet Southwest Airlines. Politiet vil ikke si noe om motivet for skytingen.

Skyteepisoden skjedde i et parkeringsanlegg i tilknytning til flyplassen. Flyplassen ble stengt, og alle flygninger ble innstilt. Flyplassen åpnet igjen for trafikk et par timer senere.