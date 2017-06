En fordel for Europa om toryene vinner, mener Solberg

– Det ville vært praktisk for Europa om britene nå ikke måtte begynne på nytt med en ny regjering, sier Solberg til NTB.

Hennes eget parti Høyre har mye til felles med De konservative i Storbritannia. Men de er ikke enige om alt, og Høyre setter ikke opp noe politisk regnskap over aktuelle saker i valgkampen, understreker hun.

Det er først og fremst konsekvensene for forhandlingene om brexit som har betydning for Norge.

– Et regjeringsskifte nå vil komme på et dårlig tidspunkt for denne prosessen, sier Solberg.

Tida renner ut

Hun viser til at Storbritannia allerede har halt ut prosessen en stund. Bare det at statsminister Theresa May bestemte seg for å utlyse nyvalg, har ført til minst én måneds forsinkelse.

Onsdag var Solberg på besøk i Brussel. Der var brexit et viktig diskusjonstema.

– Klokka tikker. I Brussel oppleves det som vanskelig at Storbritannia ikke er kommet ordentlig i gang, sier Solberg til NTB.

– Hvis De konservative ikke vinner, tror jeg situasjonen kan bli vanskelig, advarer hun.

«Vanlig» valgkamp

Da statsminister Theresa May utlyste nyvalget, hadde toryene en ledelse på opp mot 20 prosentpoeng på gallupen. Det forspranget har krympet markant i løpet av valgkampen.

Labour har klatret fra et nivå på rundt 25 prosent da valgkampen startet, til 34–38 prosent i de siste målingene. Samtidig har toryene falt tilbake.

Solberg sier hun også syns det er interessant hvor raskt valgkampen ble normalisert. Brexit falt i bakgrunnen.

– De har vært mye mer debatt om nasjonale spørsmål. Det har vært mer vanlige politiske saker, sier hun.

Annerledes enn i Norge

Selve måten å drive valgkamp på, er annerledes enn i Norge. Solberg vil ikke direkte kritisere May for beslutningen om å nekte å delta i TV-debatt med de andre partilederne, men er klar på at hun ikke ville gjort det samme selv.

– Jeg mener vi som politikere bør stille opp. Men de politiske kulturene er forskjellige, sier Solberg.

– Det er annerledes i et land med énmannskretser. Der er du ikke så avhengig av den siste prosenten. Du er mest avhengig av at prosentene kommer i riktig valgkrets. Det betyr at du kan drive valgkamp på en mer målrettet måte, forklarer hun.

Ifølge henne bærer den britiske valgkampen preg av at partiene samler mye mer informasjon om velgerne enn hva som er tillatt i Norge. Det gjør at innsatsen kan spisses mye mer.

Et overraskelsesmoment

Labours framgang på målingene tror Solberg dels kan forklares med at velgere som satt på gjerdet før nyvalget ble utlyst, har valgt side. At det skjer, er ikke så uvanlig.

– Det er jo det vi også håper på, at velgere som sitter på gjerdet, men som egentlig vil stemme på Høyre, skal satse på meg, sier hun.

Hun sier hun er usikker på om det er Labours leder Jeremy Corbyn eller partiet selv som har vakt mest begeistring.

– Men det har vært lave forventninger til ham, og han er blitt mye kritisert i mediene. Så har han vist en humoristisk side. Det overraskelsesmomentet er viktig, sier hun.