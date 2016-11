En kvinne ble funnet lenket i en container. Så tilsto gjerningsmannen sju drap.

Da Kala Brown og kjæresten Charles David Carver ankom Todd Kohlhepps eiendom i South Carolina, forventet de at de skulle gjøre en jobb for den 45-år-gamle eiendomsmekleren.

I stedet ble Carver skutt og drept umiddelbart, mens det var starten på et to måneder langt mareritt for Brown.

Lenket fast i container

Fredag endte det, da politiet fant henne sterkt traumatisert og fastlenket i en oppbevaringscontainer på Kohlhepps eiendom. De hadde sporet henne til eiendommen ved hjelp av mobilsignaler.

Da politiet ankom, hørte de at Brown banket og ropte inne i containeren. De fant også parets bil på stedet, ifølge lokalavisen The Greenville News.

Kolhepp eier et eiendomsmeklerfirma i Spartanburg County. Han har ni ansatte, ifølge lokale medier. Brown jobbet for Kolhepp med å rengjøre hjem før salg.

Gode og dårlige stunder

I en uttalelse sier familien til Brown (30) at hun har «gode og dårlige stunder».

«Kala klarer seg fint fysisk, men hun har gode og dårlige stunder emosjonelt. Akkurat nå trenger hun tid til å klare å håndtere det hun har opplevd,» skriver familien.

Tilsto flere mord

Etter at han ble tatt hånd om av politiet, har Kohlhepp tilstått flere mord.

Blant annet har han fortalt at det var han som sto bak en 13 år gammel drapssak i en motorsykkelbutikk. Kohlhepp har forklart at det var han som skjøt og drepte fire personer i butikken i 2003.

Detaljene i forklaringen gjør at politiet føler seg overbevist om at tilståelsen er ekte.

– Han har vært veldig samarbeidsvillig. Han har fortalt oss ting ingen andre kunne ha visst, sier sheriff Chuck Wright.

Viste flere graver

Sheriffen forteller at Kohlhepp lørdag viste politiet hvor på eiendommen han har gravlagt to andre drapsofre. Dette kommer i tillegg til liket som ble funnet fredag, og som er blitt identifisert som den 32 år gamle kjæresten til Brown.

Politiet har ennå ikke gravd opp alle levningene Kohlhepp hevder å ha gjemt på eiendommen sin.

Satt i fengsel for voldtekt

Kohlhepp ble sluppet ut av fengsel i 2001, etter å ha sittet inne i 15 år for voldtekt av en 14-år-gammel jente i Arizona.

Etter at han kom ut, flyttet Kolhepp til South Carolina. Han fikk seg pilotsertifikat og en utdannelse på University of South Carolina, ifølge lokalavisen The Greenville News.

Kolhepp arbeidet som eiendomsmekler.