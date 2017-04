En måling begeistret Trump, den andre nevnte han ikke

2. påskedag sendte president Trump ut to twittermeldinger om de nyeste tallene fra den republikanske meningsmåleren Rasmussen. Her fremgikk det at 50 prosent av sannsynlige velgere gir Trump godkjent-karakter i presidentjobben.

Presidenten retvitret først meldingen fra det konservative nettstedet Drudge Report. Senere delte han selv målingen som viste at oppslutningen om Trump hadde nådd 50 prosent.

TRUMP APPROVAL HITS 50%https://t.co/vjZkGTyQb9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2017

Fremgang den siste måneden

Trump har da også hatt en fremgang på denne type målinger den siste måneden, også hos andre institutter enn Rasmussen. Hos Gallup nådde Trump bunnpunktet 28. mars med 35 prosent oppslutning. Her ligger han nå litt bedre an med 41 prosent. Det er likevel to ting ved Rasmussens tall som kan være egnet til å bekymre Trump:

Byrået gir ham fortsatt en vurdering på minus 9. Årsaken er at 30 prosent er sterkt positive, mens 39 prosent er sterkt negative.

På samme tid i 2009 fikk president Barack Obamas vurderingen pluss 3 hos Rasmussen. Også i total oppslutning lå Obama bedre an med 55/43 mot Trumps 50–50.

Holder han sine løfter?

Samme dag som Rasmussen sendte Trumps humør til værs, kom imidlertid også Gallup med tall. De kan være egnet til å gjøre Trump og hans stab i Det hvite hus både nervøse og gretne: Amerikanere som mener presidenten holder sine løfter, har stupt med hele 17 prosentpoeng – fra 62 til 45 prosent – på bare to måneder.

Kort liste med seire?

Da Gallup tidlig i februar målte dette forrige gang, hadde Trump bråstartet sin periode med et ras av presidentordrer som ga signaler om ny politikk. Siden er blant annet et innreiseforbud fra muslimskdominerte land stoppet i domstolene og et forsøk på å vrake Obama helsereform er havarert. I humorprogrammet Saturday Night Live sist lørdag skulle «Trump» kose seg med at «visepresident Mike Pence» leste høyt den lange listen over hva de har oppnådd hittil: «Fått innsatt Neil Gorsuch som høyesterettsdommer», leste Pence-figuren og stoppet der.

Trumps anseelse blant velgerne har også falt – med mellom 3 og 7 prosentpoeng – når følgende påstander fremsettes:

Er en sterk og besluttsom leder

Kan skape de forandringene landet trenger

Er ærlig og til å stole på

Bryr seg om behovene til folk som deg

Kan styre effektivt

Støtte hos partiets velgere

Er det så ingen trøst for Trump og hans stab? Tja. Fallet blant velgerne i eget parti er ikke like stort som for hele befolkningen. Hele fire av fem republikanere mener fortsatt Trump er en som holder sine løfter. I tillegg viser en undersøkelse fra Pew at nesten åtte av ti mener Trump har gjort det som ventet eller bedre.

Samtidig har utviklingen i et par delstater skapt uro blant Trumps partifeller i kongressen. I Kansas var det for en uke siden valg for å erstatte Mike Pompeo, som er blitt CIA-sjef. Her vant den republikanske kandidaten en uvanlig knapp seier for dette distriktet.

The super Liberal Democrat in the Georgia Congressioal race tomorrow wants to protect criminals, allow illegal immigration and raise taxes! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2017

Trump inn i valgkamp mot 30-åring

Tirsdag er det et lignende valg i et område av Georgia der republikanerne har vunnet siden 1970-tallet. Den demokratiske kandidaten, Jon Ossoff (30), har gjort det svært godt på målingene, og presidenten selv har kastet seg inn i kampen mot ham og kalt ham en «superliberal demokrat» som vil «beskytte kriminelle, tillate ulovlig innvandring og øke skattene». Mandag spilte Trump inn en telefonmelding som gikk ut til velgere i valginnspurten. Dette valget er kun over hvis Ossoff uventet skulle få over 50 prosent av stemmene. I motsatt fall blir det omvalg i juni mellom de to beste. Sent mandag kveld senket Trump forventningene ved å erklære at et «omvalg vil være en seier».

Nervøst i kongressen

I Kongressen er uansett utsatte republikanere urolige for å miste sine seter i neste års mellomvalg. Lederen i Senatet, Mitch McConnell, uttrykte nylig sin engstelse overfor Washington Examiner:

– Hvis du ser hva som skjedde med Bill Clinton etter to år, hva som skjedde med Barack Obama etter to år, så skulle jeg ønske at presidenten lå bedre an politisk, sa han.

Begge de to presidentene var da mer populære enn Trump er nå, men partiet gikk likevel på knusende valgnederlag i mellomvalg.