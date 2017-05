Engelske sykehus utsatt for dataangrep – hackere krever løsepenger

Enkelte akuttilfeller måtte sendes til andre sykehus på grunn av angrepet, skriver Reuters.

Det største offentlige helseforetaket i Storbritannia, Barts i London, har avlyst legetimer og sender ambulanser videre.

En talsmann for National Health Service (NHS) sier organisasjonen jobber med å utbedre feilene. Sykehus i Wales er ikke rammet.

Krever løsepenger

«En rekke NHS-foretak har rapportert at de er utsatt for et ransomware-angrep», skriver NHS Digital på sin hjemmeside.

«Ransomeware» er betegnelsen på skadelig programvare som holder en datamaskin eller et -system som gissel og krever løsepenger for å avslutte angrepet.

Det er ikke kjent hvem som står bak dataangrepet. Hendelsen etterforskes av politiet og den britiske sikkerhetstjenesten GCHQ.

Mange sykehus rammet

«Etter et mistenkt nasjonalt cyberangrep tar vi alle forholdsregler for å beskytte vårt lokale NHS-system og tjenester», skriver NHS Merseyside‏, som driver sykehusene rundt Liverpool, på Twitter.

BBC skriver at sykehus i London, Blackburn, Nottingham, Cumbria og Hertfordshire er rammet.

Data- og telefonsystemer er stengt ned og leger må heller bruke penn og papir, skriver lokalavisen Blackpool Gazette.