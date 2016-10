Enslige asylbarn rammet av bussulykke i Danmark

Alle barna er enslige mindreårige asylsøkere i alderen 13 til 17 år, ifølge danske medier. De hadde vært til språkundervisning og var på vei tilbake til asylsenteret da bussen ble påkjørt bakfra.

Den involverte bussen tilhører Terndrup Turistfart, og ulykken skjedde da bussen bremset.

Uklart antall

Det ble tidlig meldt at 18 personer ble skadd, men torsdag kveld hadde politiet fortsatt ikke bekreftet antallet.

Ett barn er fløyet med helikopter til traumesenteret ved Aarhus Universitetshospital. Andre barn er brakt til sykehusene i Randers og Aalborg.

– Vi har sendt 18 ambulanser, to akuttlegebiler og et helikopter til stedet, sa legen Jan Lindberg like etter ulykken.

– Store skader

Ifølge Rikke Cecilie Asp, som var blant de første ved ulykkesstedet, så situasjonen alvorlig ut.

– Det var en buss med gutter fra asylsenteret i Skørping, og mange hadde fått store skader. Mange gikk rundt og var veldig preget av situasjonen, sier hun til DR.dk.

– Noen gikk rundt og gråt, og det lå noen på bakken og blødde og hadde det veldig vanskelig. Jeg hadde inntrykk av at det var noen som hadde det skikkelig vondt, både psykisk og fysisk, sier hun.

Slengt ut

Sammenstøtet med lastebilen var så kraftig at enkelte av guttene ble slengt ut av bussen.

Innsatslederen på stedet forteller til nordjyske.dk at tre barn er sendt til traumesenteret på Aalborg Universitetshospital.

De tre barna skal være alvorlig skadd, men de er utenfor livsfare.

Politiet fikk melding om kollisjonen klokken 14.20 og dro til stedet med redningsmannskap.