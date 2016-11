– Alle sa det ville bli en katastrofe, men det har gått veldig bra. Gatene er renere, trærne blir beskåret og parker dandert. Og så tror jeg det er færre bestikkelser og vennetjenester, sier Didier Berthout (54).

Han står bak disken på kafeen og puben han har drevet i snart ti år. Kundene som kommer innom for en kaffe, en avis eller en sigarettpakke, blir tatt imot som gamle venner.

– Før var hun djevelen, slik som han der, sier Berthout og peker bort på stativet med aviser som alle har ansiktet til Donald Trump over hele forsiden.

– Men Marine Le Pen er blitt avdemonisert. Mange av dem som er innom her vil ta sjansen på henne. «Vi prøver», sier de.

Utstillingsvindu for Le Pen

Berthout bor i den lille byen Hénin-Beaumont i Nord-Frankrike. Fra kafeen kan han se rett bort på en av de store, svarte gruvehaugene som omkranser byen. De ligger der som monumenter over industrien og arbeidsplassene de en gang hadde, men som forsvant.

Byen er blitt styrt av Marine Le Pens Front National siden 2014. Da fikk partiet rent flertall i første runde av valget i det som tidligere var en bastion for venstresiden. Nå brukes byen som et utstillingsvindu før presidentvalget neste år.

– Vi er bildet på Front National. Kan de lykkes her, kan de også lykkes nasjonalt, sier Berhout.

Bølgen som kan bli en tsunami

Etter Trump og Brexit lurer mange på om vi har flere populistsjokk i vente. De fleste har vendt blikket mot Frankrike og Marine Le Pen, som skal stille til valg i mai neste år.

Mange har påpekt at det er paralleller mellom opprørsbølgene i Europa og USA, og at det dermed kan få en dominoeffekt.

To presidentvalg og tre valg til nasjonalforsamlingene i viktige EU-land holdes fra desember i år til oktober neste år: i Østerrike, Nederland, Frankrike og Tyskland. En stor fremgang for høyrepopulistene i disse landene kan destabilisere hele EU. Førsteamanuensis ved Amsterdam Universitet, Sarah de Lange, sier at flere av disse partiene adopterer Donald Trumps retorikk.

– De snakker for eksempel om at valgsystemet er fikset, forklarer hun til Aftenposten.

Mur mot Mexico, oppmykning med Putin, samtaler med Nord-Korea. Slik vil president Trump endre USA og verden.

En revolusjon av «ordentlige mennesker»

Populistpolitikerne har også dannet uformelle nettverk over landegrensene, og bruker hverandres valgsuksesser aggressivt.

Trump trakk selv Brexit inn i valgkampen sin. Han kalte seg «Mr. Brexit» på Twitter, og har hatt tett kontakt med Nigel Farage fra det britiske opprørspartiet UKIP. Farage deltok på et av Trumps valgkampmøter i Mississippi, der han sammenlignet Brexit med Trump-bevegelsen, og kalte det en «revolusjon».

– Alt er mulig hvis nok ordentlige mennesker er rede til å reise seg mot elitene, sa Farage til de 15.000 amerikanerne.

Torsdag ble det kjent at Farage skal være en «uoffisiell rådgiver» til den britiske regjeringen når det gjelder hvordan de skal håndtere Trump, ifølge avisen The Telegraph.

Verden går ikke under

«Det er ikke verdens ende, men det er enden på en verden,» uttalte Front National-leder Marine Le Pen etter Trumps seier. Faren hennes gikk lenger: «I dag USA, i morgen Frankrike!» skrev han på Twitter.

Eksperter spådde alvorlige – om ikke katastrofale – konsekvenser av både Brexit og Trump. I begge tilfellene falt markedene en kort stund, men tok seg raskt opp igjen. De reelle langtidsvirkningene er det ingen som vet noe om ennå. Men det faktum at opprøret har ført til reell politisk makt, og at dommedagsprofetene tok feil (i alle fall i første omgang), kan gjøre det lettere for velgere som sitter på gjerdet å stemme på populister, mener enkelte.

Brexit og Trump «skaper en presedens som fjerner det velgerne måtte ha av mentale barrièrer» for å stemme på opprørerne, sier Dominique Reynie fra den franske tenketanken FondaPol til Financial Times. Han mener sannsynligheten for en Le Pen seier har økt med Brexit og Trump.

«Velgerne vil si: Andre har gjort det, og verden har ikke gått under.»

Og mens USA og Storbritannia faktisk har hatt en ganske god økonomisk vekst de siste årene, vil velgere i Frankrike kunne føle at de har enda mindre å tape på å prøve noe nytt. Landet har slitt med å komme tilbake etter finanskrisen og eurokrisen. Ledigheten er på 10,5 prosent på landsbasis, og i området Henin-Beaumont ligger den på 15,5 prosent.

Tilliten til dem som styrer er også enda lavere i Frankrike enn i andre store vestlige land.

Skepsis til mediene

«95 prosent av mediene i USA kjempet mot Trump. Hele systemet mobiliserte mot ham. Minner det dere om noen?», skrev Hénin-Beaumonts ordfører Steeve Briois på Twitter da Trumps sjokkseier ble klar.

– Folk er drittlei og vil ha noe nytt. Jeg kommer til å stemme på Marine ved presidentvalget. Det er endel som ikke tør å si det høyt, men jeg er ikke flau, sier Patrick Brazier (58).

Han står på et gatehjørne i sentrum av byen med en sigarett i munnviken. I dag er han pensjonist etter å ha lagt et tøft arbeidsliv bak seg, først i kullgruver rundt omkring i Frankrike, så som brannmann.

– Det som står i avisene er bare tull. Jeg følger ordføreren og Marine på Facebook. Når de gjør noe bra, får jeg det med meg. Avisene skriver jo ikke om det.

Brazier mener det har skjedd noe med den franske folkesjelen; at det er på tide med en oppstrammer.

– Folk hadde ikke trengt å være arbeidsledige om de ikke ville. Før var det flaut å gå på trygdekontoret. Folk snek seg inn. I dag går folk dit med hevet hode, sier han.

Sosiale medier gjør opprørsbølgen mulig

Sosiale medier er en viktig grunn til at populistbevegelsene nå kan omsette opprør i reell politisk makt, mener statsviter Hilmar L. Mjelde ved Universitetet i Bergen. Han var en av svært få norske eksperter som skjønte potensialet i Donald Trumps kandidatur.

– Sosiale medier lar populistene omgå filtrene i pressen og henvende seg direkte til folket. Trump brukte Twitter som sin personlige kringkastingskanal, sier han.

En annen som spådde Trump-seier var samfunnsdebattant Helge Lurås. Han har fulgt med på alternative medier på høyresiden, som nettstedet Breitbart.

– Trump har hele tiden hatt et grunnfjell av støtte, selv når han har hatt uheldige utspill og skandaler. Han har hatt et viktig budskap, særlig i nominasjonskampen, om betydningen av grenser. Det har gehør hos store grupper velgere. Trump representerer en motreaksjon til de åpne grensene, til globalisering og ubegrenset innvandring, mens Clinton sto for det etablerte – og en korrumpert versjon av det, sier Lurås.

En Trump-seier ville ikke vært mulig for fem-seks år siden, mener Lurås, fordi etablerte medier ikke vil slippe til innvandringskritiske røster.

– Mediene i Norge og Europa har bare presentert bruddstykker av Trumps budskap, og da gjerne det som kan latterliggjøre ham. Amerikanere har fått tilgang til et bredere spekter gjennom alternative kanaler – jeg har hørt alt han har sagt. Mainstream media har ikke lenger monopol, sier Lurås.

Populistenes vei ut av skapet

«Det er blitt sosialt ettertraktet, spesielt hvis du er en college-utdannet person i Amerika, å si at du er mot Donald Trump. Den skjulte Trump-stemmen i dette landet er en svært betydelig andel.» Dette sa Trumps talskvinne Kellyanne Conway i august, da målingene viste klar seier til Clinton.

Men jo mer valget nærmet seg, desto mer tydelig og åpen ble støtten til Trump. Utover høsten begynte flere og flere å sette opp TRUMP-skilt på plenen i hagen. Mange velgere fortalte Aftenposten at de opplevde at Trumps kandidatur ga dem takhøyde til å uttrykke sine synspunkter.

– Trump tør å si det vi alle tenker. Det er veldig befriende, sa Melissa Ann Hendricks (46), da Aftenposten møtte henne i Georgia under valgkampen. Hendricks, en typisk forstadsmor, fortalte at både hun og mannen skulle stemme på Trump.

– Obama og politikerne har ignorert befolkningen lenge, og tvunget på oss ting vi ikke liker – som helsereformen. De andre kommer med falske løfter. Trump er ufin og plump, men han er ekte, sa Hendricks.

Ryddet ut grumset

Mange populistvelgere både i USA og Europa har vegret seg for å «komme ut av skapet», av frykt for å bli assosiert med ekstremistgrupper. I Europa har partier som Front National og Dansk Folkeparti brukt mye krefter på å plukke bort rasistiske og fascistiske elementer som hang igjen fra tidligere inkarnasjoner av partiet.

Le Pen sa nylig til The Guardian at disse elementene – inkludert hennes egen far som hun har kastet ut av partiet – «gir ammunisjon til våre motstandere».

– I dag har ikke lenger våre motstandere denne ammunisjonen, og de gjentar i det uendelige gamle anklager om fascisme og rasisme. På et tidspunkt mistet denne argumentasjonen kraft, fordi velgerne ser at der ikke finnes noe som helst i vår plattform som minner om fascisme eller rasisme, sa Le Pen.

Et internasjonalt mønster

Populistpartienes suksess er en del av et slags internasjonalt mønster, sier Mjelde fra UiB.

– Populister får et oppsving når det representative demokratiet med sin politikerklasse ikke løser samtidens utfordringer, sier forskeren.

Han trekker frem et øyeblikk fra primærvalgkampen som beskrivende for Trumps appell.

– Det var en kjapp utveksling der Marco Rubio kritiserte Trump for å ha ansatt folk ureglementert. Trump svarte kun: «Jeg er den eneste som har ansatt folk». Det traff en nerve i publikum, sier Mjelde.

Den største motivasjonskraften for Trump-velgerne var følelsen av at den amerikanske drømmen er blitt forbeholdt eliten, tror forskeren.

– Trump var en ny kost – han personifiserte den amerikanske suksesshistorien. De har trodd på at han vil utløse USAs vekstpotensial igjen. At han ville bygge USA slik han bygget bygninger. Og så snakket han som folk flest. Han ble dermed et korrektiv til de kaklende elitene i både stil og faktisk oppnådde resultater, mener Mjelde.

Tror ikke på Trump-effekt

Til tross for at det er en del likheter mellom Trump og hans europeiske populistkollegaer, er det også mange forskjeller. Den franske analytikeren Thomas Guenole mener forskjellene i de politiske systemene vil hindre en Trump-effekt i valget neste år.

– For det første vant Trump med mindre stemmer enn motparten. Det går ikke i Frankrike. For det andre var det menn som sikret seieren, mens franskmenn ikke har et slikt kjønnsskille. For det tredje måtte ikke Trump gjennom en runde nummer to, slik valgsystemet er i Frankrike. Det gjør at Le Pen trolig vil tape, fordi en «alt annet enn Le Pen»-effekt vil slå inn i den andre runden, sier Guenole til Aftenposten.

Ved regionsvalget i Frankrike i desember i fjor slo de andre partiene og velgerne deres seg sammen om å slå ut Front National i andre runde.

Hva skjer når Trump får makt? Dette landet har testet ut de mørkeblå ideene i praksis.

– Klart varsel fra velgerne

De franske partiene er nå i gang med primærvalg for å bestemme hvem som blir presidentkandidatene. Veteranen Alain Juppé (71) ser ut til å ta innersvingen på Nicholas Sarkozy (61) og bli de konservatives kandidat.

Med et sosialistparti i dyp krise ligger det an til å bli Juppé mot Le Pen i den andre og avgjørende runden i presidentvalget i mai neste år. Ifølge målingene vil Juppé vinne en slik kamp med klar margin, men det er fortsatt lenge igjen til valget, og meningsmålingene kan ta feil igjen.

De fleste av dem vi møter i Hénin-Beaumont er fornøyde med jobben ordføreren gjør, også folk som ikke stemmer på Front National. Mange sier de ikke har bestemt seg, men få vil helt og holdent avfeie at de vil stemme på Le Pen ved presidentvalget.

– Det kan hende det franske systemet er for smart laget til at Le Pen kan vinne, men det er et eller annet som er i ferd med å skje. Igjen og igjen sender velgerne et klart varsel om at ting ikke kan fortsette som før.