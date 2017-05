Er ikke dagens Iran islamsk nok? Det krangler de om før fredagens valg.

Tor Arne Andreassen.

Det er heftig stemning utenfor porten til Teherans universitet. Tilhengerne til den reformvennlige presidenten Hassan Rouhani, pyntet med sine lilla farger, traver rundt med valgmateriale i dagene før valget.

De er i klart flertall, tilhengerne til presidenten som ber om gjenvalg etter fire år. Men de utfordres av et fåtall tilhengere til den mer konservative Ebrahim Raisi.

Harde beskyldninger om drap på opposisjonelle og korrupsjon flyr gjennom luften mens gatedebattantene vifter med fingrene opp i ansiktene på hverandre.

– Jeg er ikke sint, jeg bare forsvarer det jeg står for, sier Amirahmedi, som bare vil oppgi sitt ene navn.

I motsetning til sine meningsmotstandere er hun kledd helt i svart og dekker hodet og deler av ansiktet med et svart slør. I hendene bærer hun en plakat av Ebrahim Raisi. Hun sier hun er hjemmeværende husmor og mor til to. Hun skulle gjerne ha jobbet, men mener det er vanskelig for henne å finne en arbeidsplass med en islamsk atmosfære.

Ordene hennes får de mer liberalt innstilte kvinnene rundt til å stønne og himle med øynene. I dette miljøet vil bare et fåtall stemmer gå til Raisi, men de vet det trolig er annerledes i andre deler av landet.

De konservative vil samle seg om én kandidat

– Ute på landsbygda stemmer folk mer ut ifra deres religiøse følelser, sier den 21 år gamle studenten Shamim Parvaresh.

Raisi fikk dessuten overraskende hjelp fire dager før valget, da en annen konservativ kandidat, Teheran-ordfører Mohammed Ghaber Ghalibaf trakk seg og ba tilhengerne sine om å stemme på Raisi i stedet. Aktivistene som jobbet for Rouhani, sa samme dag til Aftenposten at de frykter Raisi dermed kan ha blitt en mye sterkere kandidat.

Og er det iranske folket fornøyd med atomavtalen Hassan Rouhani fikk til for to år siden, og er det nok til at det iranske folket vil gi ham fornyet tillit som Irans president?

1. Har Rouhani gjort en overbevisende jobb?

Hassan Rouhani vant med over 50 prosent av stemmen etter at han i 2013 lovet å forbedre forholdet til Vesten og den dårlige økonomien. Han klarte å få til en atomavtale som innebar fjerning av noen av sanksjonene mot landet, men en god del av sanksjonene er fremdeles på plass.

Den iranske oljeproduksjonen er tilbake der den var før sanksjonene, men 72 prosent av de spurte mente at atomavtalen ikke hadde forbedret levestandarden for vanlige iranere, ifølge en meningsmåling fra IranPoll som ble offentliggjort i april.

Flere av motstanderne har oppfattet dette og har lovet økte subsidier til fattige iranere.

Men historien tilsier at iranerne gjenvelger sine presidenter, og de fleste analytikere forventer at han skal vinne.

– Alle tidligere presidenter har sittet i to perioder, og Rouhani ligger an til å gjøre det samme selv om resultatene ikke har svart til forventningene, sier seniorforsker Sverre Lodgaard ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Et dårlig valgoppmøte kan imidlertid bli ødeleggende for Rouhani.

– Det er en god mulighet for at Rouhani ikke blir gjenvalgt fordi mange mennesker ikke føler at de har noen grunn til å møte opp for å stemme, sa Alireza Nader fra Rand Corp til Washington Post.

Under valgkampen har Rouhani overrasket med hard kritikk av sine motstandere og andre viktige makthavere i Iran. Han har anklaget motstanderne for å være ekstremister, kritisert myndighetene for fengsling av reformaktivister og anklaget den mektige Revolusjonsgarden for å ha forsøkt å sabotere atomavtalen han forhandlet frem i 2015.

Slik ville du aldri trodd at ungdommene i Teheran kunne ha det: I Iran kan du gjøre hva du vil. Så lenge du ikke blir tatt.

Fakta: Slik er Irans politiske system I Iran er det konservative prester som i realiteten styrer landet. Aller mest makt har Den øverste leder, ayatollah Ali Khamenei. Mektig er også Vokterrådet, bestående av 12 medlemmer, som bestemmer hvem som får stille til valg. Den øverste lederen utnevner 6 av dem. Presidenten velges hvert fjerde år, men er altså underordnet Den øverste leder og resten av prestestyret. Det velges også et parlament og siste valg var for to år siden. Men også disse kandidatene må godkjennes før de kan stille til valg.

Fakta: Dette er kandidatene Hassan Rouhani (68) Den sittende presidenten siden 2013 forsøker å bli gjenvalgt for fire nye år. Han er utdannet jurist og ekspert på sharialov. Han har en lang karrière bak seg som politiker og har vært lojal mot prestestyret helt siden 1979. Han regnes som en relativt moderat politiker og har lovet økonomiske reformer. Ebrahim Raisi (56) Leder for den innflytelsesrike og pengesterke organisasjonen som tar seg av mosuleet og minnesmerkene til imam Reza i Mashhad i det nordøstlige Iran. Som leder for Astan Quds Razavi er Raisi i realiteten også Mashhads mektigste mann. Raisi er ifølge Iran-eksperter favoritt til å overta som Irans øverste leder etter Ali Khamenei. Raisi er blitt kritisert for som representant for påtalemyndigheten å ha vært innblandet i likvideringen av tusenvis av politiske fanger i 1988. Mostafa Mir-Salim (69) Ingeniør og konservativ politiker som ikke nevnes blant favorittene. Han sørget for å slå ned på vestlig innflytelse da han var minister for kultur og islamsk rettledning på 90-tallet. Mostafa Hashemitaba (70) Den tidligere ministeren og visepresidenten levnes ikke store sjansene i valget. Sist han stilte opp, i 2001, fikk han 0,1 prosent av stemmene. Han regnes som en reformist og snakker visstnok mest om miljøvern under valgkamptalene.

2. Hvem kan utfordre Rouhani?

Over 1600 iranere meldte seg som kandidater til presidentvalget, mange av dem visstnok for å få flere likes på sosiale medier.

Vokterrådet, den konservative forsamlingen som sørger for at alt foregår etter presteveldets ønsker, lot imidlertid bare seks menn få bli offisielle kandidater, hvor av fem fortsatt er med. Valget blir derfor ikke ansett som noe virkelig demokratisk valg.

Av de fire gjenværende kandidatene mente ekspertene at det bare er to som har vinnersjanser, sittende president Hassan Rouhani og Ebrahim Raisi, leder for en mektig organisasjon med ansvar for å hegne om en av Irans viktigste gravsteder.

De kriger og driver business for Irans prestevelde: Irans elitekrigere driver business for milliarder.

3. Spiller det virkelig noen rolle hvem som vinner presidentvalget?

Ekspertene regner med at Irans utenrikspolitiske linje kommer til å ligge rimelig fast uansett hvem som vinner.

Men valget har betydning for regimets legitimitet internt, mener forsker Emanuele Ottolenghi ved Foundation for Defence of Democracies i USA. Det har også betydning for maktbalansen internt i landet, og for presidentens evne til å gjennomføre økonomiske grep, mener han.

– Når det gjelder menneskerettigheter og utenrikspolitikk så vil det endre lite, sier Ottolenghi.