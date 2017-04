Tor Arne Andreassen

SISTE: Stemningen stiger i AK-partiets hovedkvarter her i Istanbul. Lokalene er fullt av pressefolk som akkurat nå får med seg at ja-siden ser ut til å gå mot en overraskende solid seier.

Nå har det også begynt å komme noen glade partimedlemmer.

Etter at over tre fjerdedeler av stemmene er blitt talt opp, så leder ja-siden med cirka 54 prosent av stemmene.

Nei-siden trenger nå et mirakel for at det skal ende med noe annet enn en ja-seier.

Hvis disse tallene holder seg, vil det innebære en stor seier for president Recep Tayyip Erdogan. Meningsmålingene tydet nemlig på at det kunne bli et jevnt valg.

Ja-siden har tatt ledelsen

Ja-siden leder med 54,1 prosent av stemmene, mens nei-siden bare har 45,9 prosent, ifølge CNN Turk. Dette er etter at 76,9 prosent av stemmene er blitt talt opp.

TV-kanalen NTV rapporterer at ja-siden leder med 53,9 prosent av stemmene etter at 78,36 prosent av stemmene er talt opp.

Den nasjonale TV-kanalen TRT melder at ja-siden leder med 54,1 prosent av stemmene etter at 76,9 prosent av stemmene er talt opp.

Det nasjonale nyhetsbyrået Anadolu melder at ja-siden leder med 53,9 prosent av stemmene, mens nei-siden har fått 46,1 prosent. Det er etter at 78,4 prosent av stemmene er talt opp.

Valgdeltagelsen ser ut til å bli høy, med et fremmøte på 85,4 prosent.

Ja-siden dominerer over store deler av landet

Etter som stemmene telles opp tegner det seg et bilde av at ja-siden har gjort det godt over store deler av Tyrkia. Nei-siden har klart å vinne langs kysten og i de kurdiskdominerte områdene.

Men selv i flere av de kurdiske distriktene så har ja-siden klart å vinne over 40 prosent av stemmene. Dette kan tyde på at ja-siden har lyktes med sin valgkamp. Erdogan holdt blant annet et stort folkemøte i Diyarbakir for to uker siden. Der hevdet at han var «en forsikring for kurderne og deres eksistens».

Tre drept i skyteepisode sørøst i Tyrkia

Tre personer er drept i forbindelse med bråk utenfor et valglokale ved Diyarbakir sørøst i Tyrkia, melder Hurriyet.

Det er foreløpig ingenting som tyder på at det dreier seg om et terrorangrep.

Avisen Hurriyet siterer nyhetsbyrået Dogan og melder om en skuddveksling mellom to grupper med ulike politiske oppfatninger.

Skytingen skjedde i en skolegård utenfor en skole som brukes som valglokale under søndagens folkeavstemning.

Blant de involverte er sønnen til en lokal leder, og både han og broren er pågrepet, ifølge avisen

Åpnet valglokaler søndag morgen

Valglokalene stengte klokken 16.00, norsk tid søndag.

De første offisielle resultatene er ventet ved 19.00-tiden, norsk tid.

Det kan imidlertid komme noen uoffisielle resultater før det.

Stemmegivningen startet klokken 07.00 norsk tid i tusenvis av skoler i hele Tyrkia.

Aftenposten var til stede ved Harbiye videregående skole i Sisli-distriktet i Istanbul.

Der var Rezet Bulent førstemann til å avgi sin stemme klokken 08 lokal tid. Da hadde tekokeren stått på en god stund ved siden av stemmeavlukkene.

Dette er en del av byen der ja- og nei- stemmene er forventet å fordele seg 50/50. Noe som gjenspeiler hvor jevnt man forventet at det ville bli over hele landet.

Her er det også Atatürk, landsfaderen som døde i 1938, som vokter over både skolegården og stemmelokalet. Landsfaderens ansikt er å gjenfinne i alle offentlige lokaler over hele Tyrkia.

Tor Arne Andreassen

– Forventer nei i Istanbul

55,3 millioner tyrkere har stemmerett ved dagens folkeavstemning. 53,8 millioner i selve Tyrkia og 2,9 millioner utenfor.

Helt enkelt kan man si at søndagens folkeavstemning dreier seg om hvorvidt president Recep Tayyip Erdogan skal få mer makt. Mye mer makt.

Ved valglokalene i Istanbul møte mange opp før dørene åpnet søndag morgen.

– Jeg tror valgdeltagelsen blir høy, sier Alev Daskien.

Kvinnen, som jobber som lærer, var tidlig i valglokalet – der hun ikke nølte med å stemple siden med «hayir» – «nei» på stemmeseddelen, før hun puttet konvolutten i urnen.

– Det er svært viktig for meg å avgi stemme. Jeg frykter at Tyrkia er på vei mot et diktatur under islamsk lov, sier Daskien.

Selv om AK-partiet vant valget også i Istanbul i 2015, forventer hun nå et neiflertall i Tyrkias største by.

SISTE: Etter at halvparten av stemmene var blitt talt opp i Istanbul, leder ja-siden med 51 prosent av stemmene.

MURAD SEZER / X90138

Valget avgjørende for demokratiets fremtid

Kampanjen for «evet», altså «ja», har likevel vært langt mer synlig i bybildet i Istanbul.

Velgerne skal avgjøre om Tyrkia skal opphøre å være et demokrati, mener Nathalie Tocci, nestleder for Instituto Affari Internationali i Roma og forfatter av Turkey and the European Union.

– Med dette systemet opphører Tyrkia i praksis å være et demokrati, sier Tocci til Aftenposten. – Det vil ikke lenger være noen samfunnsorganer med makt nok til å kontrollere presidenten.

Erdogans foreslåtte system er unikt i verden, skrev Henri Barkey, leder for Midtøsten-programmet til Woodrow Wilson International Center for Scolars i Washington Post.

– Det utvisker all makt som både den lovgivende og den dømmende makt har hatt over den utøvende, som vil bli samlet i én hånd.

Uten den nødvendige maktfordelingen risikerer Tyrkia å ende opp med et autoritært styre, advarte Venezia-kommisjonen i en rapport til Europarådet, som ledes av Thorbjørn Jagland.

Tor Arne Andreassen

På Erdogans hjemmebane

I Kasımpasa, en bydel på venstre bredd av Det gylne horn, dominerer tilhengerne av Erdogan. Her vokste presidenten opp – og bydelen har de siste 15 årene nytt godt av at hans AK-parti har sittet ved makten.

Det er synlig gjennom større offentlige byggeprosjekter, blant annet en stor fotballarena – Recep Tayyip Erdogan Stadium – oppkalt etter presidenten.

Til valglokalet på skolen Orbay strømmer det folk som vil stemme. Mange av dem vi har snakket med her, sier de ønsker seg et sterkere Tyrkia – et ekko av slagordene som ja-siden har brukt i valgkampen.

– Det er viktig for fremtiden og et sterkere Tyrkia at jeg fikk stemme i dag, sier Cemile Ariman.

Yaduez Terzy forteller at det ble ja.

– For bedre og raskere utvikling, noe han tror er til fordel for familiens hans.

Søstrene Ôzge og Yilgon Yilmaz på 19 og 22 er ikke like overbevist av ja-kampanjen.

– Jeg fant ut at det ikke var logisk det myndighetene vil innføre, sier Yilgon. Hverken hun eller søsteren vil fortelle hva de stemte.

Valgobservatør: – Alt etter boken i stemmelokalet.

Tidlig søndag var Europarådets valgobservatører innom valglokalet i Sisily-distriktet i Istanbul, der Aftenpostens korrespondent befinner seg.

Valgobservatør Anne Calmari, som til daglig er riksdagsrepresentant i Finland, mente alt gikk greit for seg ved valglokalet på Harbiye videregående skole.

– Problemet er ikke hva som skjer i stemmelokalene, men hva som har skjedd i forkant, sier Calmari til Aftenposten.

Nei-siden har klaget over urettferdig valgkamp

Opposisjonslederen Kemal Kilicdaroglu fra Det republikanske folkepartiet (CHP) har de siste dagene anklaget det regjerende AK-partiet for å ha planer om et regimeskifte i Tyrkia.

Nei-siden har hevdet at valgkampen ikke har vært rettferdig, at de ikke har kunnet drive valgkamp alle steder og at mediene har gitt altfor stor plass til ja-siden.

Tilhengere av nei-kampanjen er blitt nektet å gjennomføre valgarrangement, de er blitt stanset av politiet og er blitt utsatt for voldelig trakassering, skriver observatørene fra OSCE, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, i sin foreløpige rapport om valget.

Tyrkia er blitt kritisert for å avgjøre en så viktig sak mens landet fremdeles er i unntakstilstand etter fjorårets mislykkede kuppforsøk. Utrenskningene foregår for fullt og journalister, politikere, dommere og soldater, for å nevne noen. Mange av dem anklages for å tilhøre FETÖ, navnet tyrkerne har satt på den angivelige terrorgruppen som skal være inspirert og ledet av Fethullah Gülen, en moderat islamsk predikant som har levd i eksil i USA siden 1999. Organisasjonen antas å ha stått bak fjorårets mislykkede kuppforsøk, er standardformuleringen som brukes i tyrkiske aviser.

Fakta: Dette skal tyrkerne stemme over Den 16. april stemmer tyrkerne over om de vil ha 18 endringer i grunnloven. Disse endringene vil gi større makt til presidenten. Presidenten vil både bli statsoverhode og leder for regjeringen. Han vil få makt til å utpeke og sparke ministre og visepresidenten. Presidenten vil få rett til å utstede presidentordrer. Hvis disse presidentordrene gjelder det samme som en som er vedtatt av parlamentet, så vil parlamentets lov bli ugyldig. Stillingen som statsminister vil slutte å eksistere. Antallet parlamentsmedlemmer vil øke fra 550 til 600 personer. Parlamentet kan opprette riksrettssak mot presidenten, men trenger 400 av 600 stemmer for å kunne reise en sak. President Erdogan kan ifølge grunnloven bli sittende i to perioder på fem år av gangen, hvilket skulle tilsi at han kan bli sittende til 2029. Men det ville ikke være overraskende hvis disse grunnlovsmessige endringene ble fjernet underveis, ifølge Özgür Ünlühisarcikli. Forholdet til EU vil kunne bli enda dårligere. President Erdogan har under valgkampen sagt at det kan bli aktuelt med en folkeavstemning om hvorvidt Tyrkia skal fortsette forhandlingene med EU om medlemskap. Uansett hvem som vinner, så kommer det til å være med veldig liten margin, tror ekspertene.

Tor Arne Andreassen

Det kommer trolig til å bli jevnt

Det er på forhånd ventet at det kan bli svært jevnt. Meningsmålingene de siste dagene har tydet på en seier til ja-siden med 51–52 prosent av stemmene.

Det regjerende AK-partiet, som støttes av det nasjonalistiske partiet MHP, burde ha nok velgere til å sikre et flertall. Men meningsmålerne har mål tendenser til at folk som ville stemt på AK-partiet i et vanlig valg, synes det blir for drøyt å gi enda mer makt til Erdogan.

Valgdeltagelsen er også ventet å bli høy. Trolig vil godt over 80 prosent av de stemmeberettigede delta. Tyrkere som bor utenfor landet har også kunnet stemme. Over 1,2 millioner tyrkere som bor utenfor landet har avgitt sin stemme.

Tyrkia har de siste årene opplevd en rekke terrorangrep. 450.000 politifolk, paramilitære styrker, sikkerhetsvakter og frivillige skal sørge for sikkerheten, ifølge det tyrkiske innenriksdepartementet.

Tor Arne Andreassen

En valgkamp preget av skjellsord mot Europa

Valgkampen har i flere uker vært preget av utskjelling av EU og flere europeiske land, som Tyskland og Nederland. De pådro seg Erdogans vrede etter å ha nektet flere tyrkiske regjeringsmedlemmer å drive valgkamp i Tyskland og Nederland.

Erdogan anklaget prompte de europeiske landene for å være nazistiske og fascistiske.

– Valgkampen har ikke handlet om grunnloven, men om hvorvidt europeerne er nazister. Alt for å piske opp nasjonalistiske følelser, sier journalisten Andrew Finkel, som har arbeidet i Tyrkia i snart 30 år.

Kan få alvorlige følger for forholdet til EU

De harde anklagene mot Europa hjalp ikke på et allerede tynnslitt forhold til EU. Et «ja», eller et «nei» som ikke Erdogan vil akseptere, kan være spikeren i kisten for Tyrkias medlemskapsforhandlinger, tror eksperter Aftenposten har snakket med.

Siden en søknad om et EU-medlemskap forutsetter et demokrati, så tror Nathalie Tocci at EU og Tyrkia må se etter andre former for samarbeid, som en utvidet tollavtale.