Erdogan gjennomfører massiv utrenskning i NATO. Hundrevis har fått sparken.

Tyrkia har sparket eller kalt hjem «de aller fleste offiserer som tjenestegjør i NATOs staber», ifølge NATO-kilder Aftenposten har snakket med.

– Særlig militær side er preget av dette. Det har vært store utskiftninger, og det tar tid å finne erstattere, sier en NATO-diplomat til Aftenposten.

Nyhetsbyrået Reuters har fått tak i dokumenter som viser at 149 offiserer utsendt til NATOs sentre i Belgia, Tyskland, Nederland og Storbritannia fikk beskjed om å returnere til Tyrkia den 27. september.

Av de 50 som jobbet i den militære delegasjonen på hovedkvarteret i Brussel, er kun 9 igjen.

Det totale tallet på militære utsendinger som ha blitt kalt hjem, skal ha nådd 400. Ifølge Reuters ble de fleste avsatt og arrestert da de ankom Tyrkia.

– NATO har klart å håndtere det

Etter det Aftenposten erfarer har ikke tilbakekallelsene vært et stort hinder for arbeidet i NATO, men kilder sier de har merket at Tyrkia har måttet spre sine resterende NATO-utsendinger tynnere utover – og at disse ikke alltid har kompetanse på området de er satt til å jobbe med.

– Hittil har NATO klart å håndtere det, og vi legger til grunn av Tyrkia vil erstatte dem de tilbakekaller. Dette ga Tyrkias forsvarsminister uttrykk for senest i går da jeg snakket med ham, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg til Aftenposten.

Han har vært på besøk i Tyrkia etter kuppforsøket og sier landet er «svært preget» av hendelsen.

– Det var militære som kommanderte flyene, det var militære som kidnappet den øverstkommanderende for de tyrkiske styrkene og det var militære som prøvde å ta livet av politikere. Det vi nå ser er ettervirkningene av det, sier Stoltenberg.

Han understreker at det er hvert enkelt land som bestemmer hvilke offiserer de sender for å representere seg i NATO.

Proganda og støtte til ytre høyre: Slik jobber Russland for å ta knekken på samarbeidet i Europa

– Uro i Washington og Brussel

Utskiftningene i NATO har skjedd samtidig som Tyrkia og Russland har nærmet seg hverandre etter kuppet.

På et møte i Istanbul i oktober mellom Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Russlands president Vladimir Putin varslet de to landene blant annet et tettere militært samarbeid.

Emrah Gurel / TT / NTB Scanpix

Dette var den tredje gangen de to landene møttes siden august, og stevnemøtet vekket uro både i Washington og Brussel.

– Vi er enige om å intensivere kontaktene mellom våre militære og våre spesialtjenester, sa Putin.

Dagens nære relasjoner står i sterk kontrast til situasjonen i november i fjor da Tyrkia skjøt ned et russisk jagerfly og forholdet mellom de to landene var på frysepunktet.

– NATO er ikke opptatt av å isolere Russland, og jeg er glad for at spenningen mellom Russland og Tyrkia er redusert. Det var en farlig situasjon da flyet ble skutt ned i fjor høst, sier Stoltenberg.

NATO-sjefen sier han legger til grunn at samarbeidet Tyrkia har med Russland, ikke undergraver NATO-forpliktelsene.

– Så langt er det ikke noe som tyder på det.

Kilder i NATO sier til Aftenposten at tyrkerne som er igjen i hovedkvarteret, har uttrykt «dyp skuffelse» over at solidariteten fra de andre landene i alliansen, ikke har vært sterkere etter kuppet.

Meningsmålerne har bommet igjen og igjen de siste årene. Kan Trump gi verden et nytt valgsjokk?

Titusener i arrest

Mer enn 35.000 personer sitter i arrest i forbindelse med kuppet, mens ytterligere 4000 er under etterforskning, ifølge tall justisminister Bekir Bozdag la frem søndag.

Totalt har over 100.000 personer som var ansatt i offentlig forvaltning, rettssystemet, politiet og andre steder fått sparken eller blitt suspendert.

Enkelte av Tyrkias diplomater rundt omkring i Europa har søkt om asyl i stedet for å reise tilbake. Blant annet har 35 personer med diplomatpass bedt om å få asyl i Tyskland, ifølge The New York Times.

Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel? Da kan du følge Europa-korrespondenten på Facebook og på Snapchat (brukernavn: olangberg).