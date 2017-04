Erdogan kan glede seg over et «ja» – nå står krisene i kø

Tor Arne Andreassen

President Recep Tayyip Erdogan får mer makt. Det avgjorde et flertall av det tyrkiske folket søndag.

Jubelen var stor ved regjeringspartiets hovedkvarter i Istanbul da det søndag kveld ble klart at et flertall hadde stemt for å endre grunnloven.

Folk veivet med de røde og hvite «evet»-flaggene, som viste at de ville stemme «ja» til å endre grunnloven. Triumferende musikk brølte ut over flere hundre mennesker, mens tutende biler kjørte forbi for å vise sin støtte til AK-partiet. Partiet som Recep Tayyip Erdogan grunnla hadde vunnet igjen.

– Det var Erdogan som sørget for seieren, sier familiemoren Hatice Salman, som feirer utenfor AK-partiets lokaler søndag kveld. – Presidenten har fått mer makt og det er bra. Jeg stoler helt og fullt på Tayyip.

En knapp, men klar seier

I går kveld så det ut til at ja-siden hadde vunnet valget med 51,3 prosent av stemmene.

86,6 prosent av de 55,3 millioner stemmeberettigede tyrkerne avga sin stemme i et av de over 167 tusen stemmelokalene.

Fra klokken 07.00 om morgenen åpnet de første stemmelokalene. Folket strømmet til, ikke minst i Recep Tayyip Erdogans gamle nabolag Kasimpasa.

– Jeg stemte for et sterkere Tyrkia, sa Cemile Ariman, uten å røpe direkte om hun stemte for ja- eller nei-siden.

Et sterkere og mer dynamisk Tyrkia har vært ja-siden og Erdogans fremste argument.

Tor Arne Andreassen

En nasjon delt på midten

Men Recep Tayyip Erdogan må samle en nasjon som fremstår som splittet på midten etter en opprivende valgkamp. Han har anklaget opposisjonen for å ønske det samme som terrorister og for å ha hatt forbindelser til fjorårets kuppmakere.

Dette er svært belastende påstander i et land der pressen ukentlig gjengir forsvarets opptelling over hvor mange kurdiske terrorister de har «nøytralisert» og hvor man så godt som daglig leser om nye arrestasjoner i kjølvannet av fjorårets mislykkede kuppforsøk.

Over 48.500 mennesker er blitt arrestert, mens over 134.000 enten har mistet jobben eller er blitt suspendert i de pågående utrenskningene.

Enhver som har hatt en forbindelse med predikanten Fethullah Gülen, en tidligere alliert av Erdogan, risikerer å bli stemplet som medlem av det tyrkerne omtaler som Fethullah Gulenistenes Terroristorganisasjon (FETÖ).

Tor Arne Andreassen

Journalister og politikere fengsles

Tyrkia er det landet i verden som holder flest journalister fengslet. Ifølge Committee to Protect Journalists sitter minst 81 journalister fengslet, men 178 nyhetsorganisasjoner er blitt stengt. Andre mener tallet på fengslede journalister ligger på over 150.

For fire dager siden ble det kjent at påtalemyndigheten i Istanbul vil kreve livstidsstraff for 30 journalister som tidligere jobbet i den nå stengte avisen Zaman.

Forfølgelsen av kurdiske opposisjonelle fortsetter. Figen Yüksekdag, den ene av de to lederne for det kurdiskvennlige partiet HDP, ble denne uken dømt til ett års fengsel for å «ha drevet propaganda for terrorister».

Partiets andre leder, Selahattin Demirtas, sitter også i fengsel.

Fakta: Dette stemte tyrkerne over Tyrkerne stemte over 18 endringer i grunnloven. Disse endringene gir større makt til presidenten. Presidenten vil både bli statsoverhode og leder for regjeringen. Han vil få makt til å utpeke og sparke ministre og visepresidenten. Presidenten vil få rett til å utstede presidentordrer. Hvis disse presidentordrene gjelder det samme som en som er vedtatt av parlamentet, så vil parlamentets lov bli ugyldig. Stillingen som statsminister vil slutte å eksistere. Antallet parlamentsmedlemmer vil øke fra 550 til 600 personer. Parlamentet kan opprette riksrettssak mot presidenten, men trenger 400 av 600 stemmer for å kunne reise en sak. President Erdogan kan ifølge grunnloven bli sittende i to perioder på fem år av gangen, hvilket skulle tilsi at han kan bli sittende til 2029. Men det ville ikke være overraskende hvis disse grunnlovsmessige endringene ble fjernet underveis, ifølge Özgür Ünlühisarcikli. Forholdet til EU vil kunne bli enda dårligere. President Erdogan har under valgkampen sagt at det kan bli aktuelt med en folkeavstemning om hvorvidt Tyrkia skal fortsette forhandlingene med EU om medlemskap. Uansett hvem som vinner, så kommer det til å være med veldig liten margin, tror ekspertene.

Tor Arne Andreassen

Urealistiske løfter om økonomisk oppsving

Ja-siden har under valgkampen hevdet at den nye grunnloven vil gjøre myndighetene i stand til å fatte raskere beslutninger, og dermed stå bedre rustet til å øke Tyrkias konkurranseevne.

De har også lovet å gjennomføre reformer som skal gjøre det enklere for næringslivet. Tyrkia skal reformere skattesystemet og det juridiske systemet og gjøre det mer attraktivt å investere, sa visestatsminister Mehmet Simsek i et intervju med den tyrkiske TV-kanalen TRT Haber for en uke siden.

Samtidig lovet han en vekst på linje med det Tyrkia hadde på sitt beste på begynnelsen av 2000-tallet, da veksten var på 6 prosent i snitt.

Helt urealistisk, mener Nathalie Tocci, nestleder for Instituto Affari Internationali i Roma og forfatter av Turkey and the European Union.

– Avhengig av hva som blir resultatet og hvordan det blir fulgt opp, så kan man enten holde seg på det nåværende nivået med 2–3 prosent, eller man risikere en krise og negativ økonomisk vekst, sier Tocci på telefon til Aftenposten.

Tor Arne Andreassen

– I praksis ikke lenger et demokrati

Tocci mener det vesentligste poenget med grunnlovsendringene ikke er at man gir presidenten mer makt. Et politisk system med en president på toppen kan fungere fint.

– Poenget er at med dette systemet opphører Tyrkia i praksis å være et demokrati, sier hun. Det vil ikke lenger være noen samfunnsorganer med makt nok til å kontrollere presidenten, mener hun.

Erdogans foreslåtte system er unikt i verden, skrev Henri Barkey, leder for Midtøsten-programmet til Woodrow Wilson International Center for Scolars i Washington Post. – Det utvisker all makt som både den lovgivende og den dømmende makt har hatt over den utøvende, som vil bli samlet i én hånd.

Kritikerne frykter et svakere rettssystem kan komme til å skremme bort noen investorer.

Les om valgkampen i Tyrkia: Frykter diktatur om all makt samles i Erdogans hender.

Tor Arne Andreassen

– Et mer dynamisk system

Det finnes imidlertid de som er uenig med Tocci og Barkey.

– Med det nye systemet, som overhodet ikke innebærer noen vei mot et énmannsstyre, så vil Tyrkias økonomi kunne vokse mer, hevder økonomiprofessor Kerem Alkin ved Istanbul Medipol Universitet. – Frem mot 2030 vil vi kunne regne med en gjennomsnittlig vekst på mellom 4,9 og 5,7 prosent.

Han har vært en ivrig støttespiller for ja-siden og har en spalte i den regimevennlige avisen Daily Sabah.

Han hevder ikke bare at Tyrkia vil få et mer dynamisk, men også et mer demokratisk system.

– Jeg aksepterer ikke påstanden om at Tyrkia vil få et mer autoritært system.

Tor Arne Andreassen

Takk og farvel til EU

Med et «ja», ligger det an til en fullstendig stopp i medlemskapsforhandlingene som har foregått mellom Tyrkia og EU siden 2005.

Forholdet hadde begynt å surne for flere år siden, og har nå skåret seg fullstendig.

Både EU og Tyrkia opplever at forholdet dem imellom ikke har levd opp til forventningene, mener prosjektleder Nigar Göksel i International Crisis Group.

– Det virker rett og slett ikke. EU har ikke noen påvirkningskraft på Ankara og medlemskapet virker ikke lenger som et levedyktig prosjekt for tyrkerne, sier hun.

– Jeg tror at man i løpet av de neste to årene kan få et forhold dem imellom som bygger på felles interesser, sier hun. Hun mener det fremdeles er ting man kan ha interesse av å samarbeide om, og nevner bekjempelse av terrorvirksomhet, en utvidelse av den eksisterende tollunion og håndtering av flyktningkrisen.

Lefteris Pitarakis /AP/ NTB scanpix

Konstant krise i regionen

Forholdet til EU er bare én av mange utenrikspolitiske kriser Erdogan må håndtere. Den kanskje største hodepinen er krigen i Syria. Tyrkia har lenge støttet opprørerne, og har mektige støttespillere i blant andre USA og Saudi-Arabia.

Men problemet er at opprørerne tyrkerne har støttet det siste året har gått fra nederlag til nederlag på slagmarken. De tapte i Aleppo og presses tilbake mange andre steder i landet.

Alle ser nå for seg at IS kommer til å bli slått, men utsiktene for «Tyrkias» opprørere etter at IS er slått, ser ikke spesielt gode ut. Bashar al-Assad har solid støtte fra Russland og Iran og kommer trolig til å fortsette å ha større tro på slagmarken enn ved forhandlingsbordet, der for mange insisterer på at han ikke har noen fremtid i Syria. Og siden de aller fleste regner med at ingen kan vinne fullt ut militært, kan det ligge an til at Syriakrigen trekker ut i årevis.

Det er dårlig nytt for Tyrkia, som huser rundt 3 millioner syriske flyktninger, og som ser suksessrike syriske kurdere som en trussel mot Tyrkias sikkerhet.