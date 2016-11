Tegnerne til det satiriske bladet Charlie Hebdo ble plaffet ned. Ungdommer som var på rockekonsert eller nøt kafélivet i Paris, ble slaktet ned. En fredsmarsj ble rammet av to bomber i Ankara og over 100 mennesker lå døde igjen.

Dette var bare tre av 12.089 terrorangrep globalt i 2015. 29.376 mennesker ble drept. Det innebærer en reduksjon på 10 prosent fra året før, men 2015 er likevel det nest dødeligste året noensinne, ifølge The Global Terrorism Report fra Institute for Economics and Peace.

Nesten tre av fire terrordødsfall skjer i de fem landene Irak, Afghanistan, Nigeria, Pakistan og Syria, i fattige land preget av intern strid og kaos.

Men den kanskje mest slående utviklingen ved fjoråret var likevel at antallet drepte etter terrorangrep gikk voldsomt opp i det vi kan kalle den vestlige delen av verden.

Fakta: Terror i 2015 29.376 mennesker ble drept i terrorangrep i verden i 2015. Det var ti prosent færre enn i 2014, da 32.658 mennesker ble drept. 2015 var det nest verste året noensinne, nest etter 2014. Dødsfall i OECD-land steg med 650 prosent fra 77 til 577 dødsfall fra 2014 til 2015. De dødeligste angrepene var i Paris den 13. november og Ankara den 10. oktober. 72 prosent av alle terrorrelaterte dødsfall skjedde i de fem landene Irak, Afghanistan, Nigeria, Pakistan og Syria. Det var de samme fem landene som hadde flest terrorrelaterte dødsfall i 2014. Terrorangrepene i 2015 kostet verdenssamfunnet 820 milliarder kroner. IS sto bak angrep i 252 forskjellige byer og var ansvarlige for 6141 dødsfall. Den nigerianske terrorgruppen Boko Haram sto bak 5478 dødsfall. IS, Boko Haram, Taliban og Al-Qaida sto bak 74 prosent av alle dødsfall. IS mer enn doblet antallet land der de sto bak angrep, fra 13 til 28, mange av dem i Europa.

– IS endret taktikk

Antallet drepte etter terrorangrep i OECD-landene gikk opp med 650 prosent fra 77 til 577 dødsfall fra det ene året til det andre, ifølge rapporten. En overveiende andel av disse dødsfallene kan knyttes til den islamistiske ekstremistgruppen Den islamske staten (IS). Gruppen som etablerte det de kaller et kalifat i Syria og Irak, ble utsatt for et sterkt militært press i sine kjerneområder og slo tilbake med terror mot sine fiender i Vesten.

– Et IS under press har skiftet taktikk, noe som fører til den pågående terrortrusselen i Europa, sier forskningsdirektør Daniel Hyslop ved Institute for Economics and Peace på telefon fra London.

I 2014 rammet IS-terror i 13 land. I fjor slo de til i 28, mange av dem i Europa.

577 mennesker ble drept i OECD-landene i 2015. De foreløpige tallene viser at trenden fortsetter i 2016, ifølge Hyslop.

Terrorangrepene som rammet Paris i november 2015 ble begått av en terrorcelle som aksjonerte på direkte ordre fra IS-ledelsen i Syria og Irak. De aller fleste angrep som kan knyttes til IS, ble imidlertid begått av sympatisører som handlet på eget initiativ.

Hva vil skje når IS blir slått militært i Irak og Syria? Eksperter tror IS blir minst like dødelige etter at de mister landområdene sine.

TUMAY BERKIN /Reuters/NTB scanpix

Militær makt er ikke nok

Forskerne som står bak rapporten, legger vekt på at selv om militær innsats bidrar til å presse IS tilbake i Irak, så er ikke militær makt alene nok til å strupe IS’ appell til sympatisører som kunne tenke seg å begå terror på vegne av gruppen.

Sosioøkonomiske forhold som ungdomsledighet, kriminalitet, tilgang til våpen og mistillit til landenes demokratiske prosesser, er sterke bakenforliggende drivere for terroren, ifølge forskerne.

– Skal man ha noen forhåpningen om å kunne bekjempe terror på lang sikt, så må man ta tak i disse bakenforliggende forholdene, sier Hyslop.

I utviklingslandene med mye terror, ser man også tidligere voldelige konflikter, utbredt korrupsjon og gruppebaserte ulikheter.

AP/ NTB Scanpix

Tilbakegang i antallet dødsfall i Irak og Nigeria

Nedgangen i antall dødsfall som knyttes til terror fra 2014 til 2015, kan i stor grad knyttes til at 32 prosent færre mennesker ble drept i Nigeria og Irak hvor henholdsvis Boko Haram og IS ble presset tilbake.

– Det var positivt at en multinasjonal koalisjon som var lokalt ledet, klarte å sette disse terrorgruppene under press, sier Hyslop. – Men en konsekvens av at terrorgruppene ble satt under press, var at terroren spredte seg til nabolandene, som Nigerias naboland Niger, Tsjad og Kamerun.

IS var alene ansvarlig for 6141 dødsfall, noe som er nesten like mange som de 7500 som ble drept i terrorangrep i hele verden i 2011. I tillegg ble over 27.000 mennesker drept som følge av krigshandlinger som involverer IS, ifølge rapporten.