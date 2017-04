Et råd fra en 92-åring bidro til å gjøre USA litt mer normalt igjen

Nyheten kom som et sjokk på onsdag: Steve Bannon (63) var sparket fra «kjernekomiteen» i Det nasjonale sikkerhetsrådet (NSC). Dermed er den andre omkalfatringen av rådet et faktum i løpet av Donald Trumps korte tid som president.

Det skal ha vært HR McMaster (54), en tidligere general som nå er Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, som beordret å fjerne 63-åringen fra rådets indre kjerne.

Selv om han ikke lenger tilhører kjernegruppen, vil Bannon fortsatt kunne delta på NSC-møter dersom han blir invitert.

Bannon, som ledet Trump-kampanjen til seier i november før han ble ansatt som presidentens sjefstrateg, fastslo selv at det hele var udramatisk.

– Susan Rice (president Obamas siste nasjonale sikkerhetsrådgiver, journ.anm.) operasjonaliserte NSC i den forrige administrasjonen, og jeg ble satt til å «de-operasjonalisere» det. General McMaster har fått NSC til å fungere igjen, var Bannons offisielle uttalelse.

– Styrker McMasters posisjon

Bannons støttespillere uttalte i tillegg til pressen at Bannon ble plassert ved NSC-bordet for å holde øye med Michael Flynn, mannen som opprinnelig ble gitt jobben som nasjonal sikkerhetsrådgiver men som ble sparket etter 23 dager etter at det ble avslørt at han hadde hatt kontakt med russiske myndigheter i løpet av valgkampen.

Fakta: Steve Bannon Betegnes som USAs president Donald Trumps høyre hånd.

63-åringen ble utnevnt til presidentens sjefstrateg da Donald Trump inntok Det hvite hus i januar 2017. Ingen har hatt den tittelen før.

Han ble samtidig gjort til permanent medlem av det nasjonale sikkerhetsrådet, som er presidentens øverste rådgivende organ for sikkerhets- og utenrikspolitikk. 5. april 2017 ble Bannon fjernet fra det nasjonale sikkerhetsrådet. Han fortsetter som sjefstrateg.

Fra august 2016 og fram til valget i november var han Trumps valgkampsjef.

Han har tidligere været sjef for den høyreorienterte nyhetssiden Breitbart News, tjenestegjort i marinen, tatt en master på Harvard og jobbet for den store investeringsbanken Goldman Sachs. Han har også produsert 18 filmer og vært rådgiver for Sarah Palin. Kilde: NTB

Natt til torsdag hevder imidlertid flere amerikanske medier at det er McMaster som har holdt i tøylene i denne saken. Ifølge The New York Times skal Bannon ha truet med å slutte i jobben i Det hvite hus dersom han ble fjernet fra NSC.

– Dette styrker McMasters posisjon ytterligere, sier Laura Holgate, som satt i sikkerhetsrådet under president Obama, til Politico.com.

Hun legger til at hun anser McMaster for å være «svært dyktig» og at han nyter stor respekt blant de ansatte i NSC.

Omtalt som «white supremacist»

Steve Bannon er svært kontroversiell. Som sjef for nettstedet Breitbart.com ledet han en organisasjon som tilhørte den ytterste høyrefløyen i amerikansk politikk. Han har et uttalt ønske om å rive ned det amerikanske statsapparatet og anses som en nasjonalist.

Nancy Pelosi, demokratenes leder i Representantenes hus, omtalte ham gjentatte ganger på onsdag som en «white supremacist», altså en rasist som ønsker at hvite mennesker skal styre verden.

Som Trumps sjefstrateg i Det hvite hus var det heller ikke naturlig at han skulle få en plass i NSCs kjernekomité, noe mange bemerket da han fikk jobben. Karl Rove, som hadde ansvaret for strategien under president George W. Bush, var blant dem som var glade for at han onsdag ble fjernet fra komiteen.

– Det var galt for ham å få den plassen til å begynne med, og det var riktig å ta den fra ham, sier han til The New York Times.

Snakket med nestoren Scowcroft

McMasters beslutning om å fjerne Bannon skal ha kommet etter at han snakket med Brent Scowcroft (92), som satt som nasjonal sikkerhetsrådgiver under presidentene Gerald Ford og George H.W. Bush, skriver Politico.

Scowcroft, også han en tidligere general, regnes av mange i Washington som en nestor innenn sikkerhetspolitikk og en mann som gjorde en svært god jobb som nasjonal sikkerhetsrådgiver.

Kilder tett på prosessen forteller nettstedet at McMaster nå er i ferd med å bygge en strategi basert på «Scowcroft-modellen», der rollen består i å holde en lav profil samtidig som man forsøker å unngå å fremme en egen agenda.

Målet er å komme så tett som mulig på presidenten slik at han kan basere sine avgjørelser på gode faglige råd fra NSCs 450 ansatte.

Litt mer normalt

Dersom McMaster er i ferd med å gjøre det nasjonale sikkerhetsrådet mindre politisert, slik det var mens Flynn og Bannon satt ved bordet, vil det i så fall bidra til å gjøre USA litt mer normalt igjen.

Kommentatoren Yochi Dreazen ved Vox.com er enig i at dette er en positiv utvikling.

– McMaster har et nyansert syn på hvordan man skal konfrontere radikal islamistisk terrorisme, noe som står i direkte kontrast med Bannons farlig enkle tro på at USA er fanget i en eksistensiell konflikt med selve Islam.

Han legger til:

– Omveltningen i NSC gjeninnfører tradisjonelle roller – og den tilhørende makten – for forsvarssjefen og etterretningssjefen. Tidligere deltok disse alltid i alle NSC-møter. Da Trump oppgraderte Bannon, derimot, sa han at de to kun skulle delta på møter i kjernegruppen dersom det var snakk om saker der «deres ansvarsområder og ekspertise skulle diskuteres.»

– Kan være til Bannons fordel

Men Bannons utestengelse fra sikkerhetsrådets indre kjerne trenger ikke være en katastrofe for 63-åringen, påpeker Matthew Cooper i Newsweek.

– Dette kan være til fordel for Bannon, som fortsatt nyter ekstremt stor makt. Det var aldri aktuelt at han kom til å endre sikkerhetspolitikken slik at den ble tilpasset hans nasjonalistiske image, og han er bedre tjent med å bli fjernet fra en kamp han aldri kunne vinne. I stedet har han en mektig stilling der han kan være effektiv. Han har retten til å gå rett inn i Det ovale kontor – noe han deler med McMaster, stabssjef Reince Priebus og rådgiver Kellyanne Conway, skriver Cooper.

