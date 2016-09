Arkadiusz Józwik ble slått bevisstløst utenfor en takeaway-butikk i Harlow i slutten av august. Józwik døde på sykehuset, og broren hans fortalte senere at angrepet startet fordi de snakket polsk, skriver The Guardian. Seks tenåringer er mistenkt for å stå bak det dødelige angrepet.

Lørdag kveld ble det avholdt minnestund for Józwik, en minnestund som samlet flere hundre av hans landsmenn til «en taus marsj» gjennom Harlow.

«Forlat EU. Ingen flere polske skadedyr». Slike meldinger florerte etter Brexit-avstemningen.

Bare timer etterpå, tidlig søndag morgen, ble to av de polske mennene angrepet og banket opp. Begge fikk brudd- og kuttskader og ble behandlet på sykehus.

– Dette var et ondsinnet og grusomt angrep. Selv om vi anser dette som potensiell hatkriminalitet, henger det ikke sammen med angrepet forrige helg, sier en representant for politiet i Essex til The Guardian.

Hatet økte rundt folkeavstemningen

Etter Brexit ble det rapportert en sterk økning i hatkriminalitet i Storbritannia, ikke minst rettet mot polakker. Mer enn 3000 tilfeller ble rapportert til politiet mellom 16. og 30. juni, en økning på 42 prosent fra året før.

Etter den siste ukens brutale overfall varsler Polen at de vil sende en regjeringsdelegasjon til London for å møte britiske myndigheter, skriver avisa The Telegraph. Den polske befolkningen i Storbritannia skal være ca 850.000.

Tre ministre skal til London

En talsmann for det polske utenriksdepartementet kunngjorde søndag kveld at utenriksminister Witold Waszczykowski, justisminister Zbigniew Ziobro og innenriksminister Mariusz Blaszczak vil reise til London for å drøfte den økende volden mot polske statsborgere i Storbritannia med britiske myndigheter.

Dato for reisen er ennå ikke bestemt.

Både muslimer, østeuropeere og personer med mørk hudfarge er blitt utsatt for rasistiske utfall og oppfordringer om å reise hjem etter brexit-avstemningen.

I valgkampen ble muligheten for å stanse innvandringen til Storbritannia brukt som et viktig argument for dem som ønsket at landet skulle forlate EU. (©NTB)

