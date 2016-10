– Jeg har ikke merket noen forskjell ennå, men det føles godt at vi er på vei ut av EU. Nå kan ting endre seg til det bedre, sier Trisha.

Smilende står hun i døråpningen på sin nyåpnede kafé og titter på det som skjer utenfor. Hun er fornøyd med at hun driver for seg selv – det forrige forsøket endte i en krangel med eieren.

– Mange kommer innom og ber om en jobb, men jeg har ingen jobber å gi bort. Det er vanskelig for de unge med alle innvandrerne som kommer og tar jobbene, sier Trisha.

Pundet har stupt i månedene siden Brexit og ligger nå på et historisk lavt nivå målt mot Storbritannias viktigste handelspartnere. Samtidig har prisene på viktige varer begynt å øke.

Nylig forsvant isen Ben & Jerry’s og pålegget Marmite midlertidig fra nettbutikken til Tesco etter at det brøt ut en konflikt mellom butikkjeden og leverandøren Unilever. Unilever skal ha krevd en 10 prosent økning i prisene på produktene de leverer, noe Tesco ikke gikk med på.

Trisha lar seg imidlertid ikke skremme.

– Det kan ikke bli verre enn det har vært de siste årene. Det er tid for endring og for å ta vårt forente kongerike tilbake. Jeg angrer ikke et sekund på at jeg stemte for Brexit, sier Trisha fra bak disken.

Bare 4 prosent endret mening

I ukene etter folkeavstemningen i sommer florerte det av historier i sosiale medier om folk som angret på sitt valg, men meningsmålingene viser at de ikke er representative for den store majoriteten av velgere.

Kun 4 prosent av dem som stemte for nei til fortsatt medlemskap, sier de ville stemt ja i dag, viser ferske tall fra YouGov. 89 prosent står ved beslutningen de tok 23. juni. Tallene er omtrent tilsvarende for dem som stemte for å bli i EU.

– Rett etter folkeavstemningen var det noen tegn til at velgerne som stemte for å forlate EU, angret litt mer enn velgere som stemte for å bli, men dette har vi ikke sett siden. Konklusjonen er at få angrer på valget de tok, sier John Curtice, professor ved Strathclyde University og president i British Polling Council.

På målingene til YouGov er det fortsatt flertall for å forlate EU i Storbritannia, mens det er klart flertall for å bli i EU i de andre landene der byrået gjør målinger.

EØS-landet Norge skiller seg imidlertid ut. Her er det et soleklart neiflertall, og britenes Brexit-beslutning ser ut til å ha svekket oppslutningen ytterligere.

Enda mer splittet over økonomien

Curtice peker på at oppfatningene om hva Brexit vil innebære har endret seg på endel områder. På snittet av de siste målingene før valget mente 37 prosent at helsetjenestene ville bli bedre som følge av Brexit. I dag er det bare 27 prosent som mener det samme.

Andelen personer som tror innvandringen vil falle som følge av Brexit, er også lavere. 49 prosent tror det i dag, mot 55,5 prosent i juni.

Tallene viser også at britene leser utviklingen i britisk økonomi etter Brexit helt forskjellig og at de blitt mer splittet i synet på om en utmelding vil skade eller gavne britisk økonomi. For mens pundet har falt, har økonomien gjort det bedre enn mange fryktet i månedene etter Brexit.

Andelen som mener Brexit vil være bra for britisk økonomi, er økt fra 22 prosent i juni til 27 prosent i oktober, mens andelen som tror Brexit vil svekke økonomien, har steget fra 37 prosent til 41 prosent.

– Folk ser at de kraftigste advarslene fra ja-siden ikke har slått til. Det blir ikke noe nødbudsjett og aksjemarkedet har ikke kollapset. Samtidig har vi sett de første tegnene til at prisene vil øke, så bildet kan endre seg i løpet av de neste månedene, sier Curtice.

– Holder fast ved «leave»

I Merthyr Tydfil stemte 56,4 prosent av innbyggerne for å forlate EU. Vi møter flust med både ja- og neifolk, men ingen angrende walisere.

Øystein Kløvstad Langberg

– Vi visste at pundet kom til å falle etter Brexit, det kom ikke som en overraskelse, men jeg er redd folk kommer til å gi Brexit skylden for alt som går galt heretter, sier Martin Thomas.

Han sitter på en lokal klubb og tar en øl med kameratene etter jobb. Alle stemte nei.

– Vi er et sterkt land som produserer varer folk vil ha. Vi vil fortsatt trenge en prosentandel innvandrere, men ikke så mange som vi har hatt. Det må gå en grense et sted, sier Thomas til Aftenposten.

