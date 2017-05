Etterretningskomiteen i Senatet stevner Flynn i Russland-sak

Flynn var under valgkampen og etter innsettelsen en av Trumps mest betrodde medarbeidere. Som Nasjonal sikkerhetsrådgiver hadde han tilgang til USAs dypeste hemmeligheter.

Senatorene Richard Burr og Mark Warner, som er henholdsvis leder og nestleder av Senatets etterretningskomité, står bak stevningen, viser dokumentet som blant andre AP, ABC News og CNN viser til, skriver NTB.

Komiteen etterspør «dokumenter som er relevante for komiteens etterforskning av Russlands innblanding i 2016-valget».

I stevningen skriver komiteen at den ba om disse dokumentene første gang 28. april 2017 i et brev til Flynn, men han avslo å samarbeide med komiteen.

Fikk sparken

Den pensjonerte generalen fikk sparken i februar etter massiv kritikk rundt hans kontakt med Russland.

Han hadde gitt uriktige opplysninger til offentligheten og til visepresident Mike Pence om telefonsamtaler som han hadde hatt med Russlands ambassadør til USA, Sergej Kisljak, i tiden før Trump tiltrådte som president.

Flynn påsto at han ikke hadde diskutert USAs sanskjoner mot Russland med den russiske ambassadøren. Samtalen ble avlyttet av amerikanske myndigheter. Da det ble avslørt at de to faktisk diskuterte sanskjonene, kostet det Flynn jobben.

Denne uken ble det kjent at Barack Obama hadde advart Trump mot å ansette Flynn.