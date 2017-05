Mens europeiske etterretningstjenester i årevis har advart mot terrorfaren fra de tusenvis av unge som har reist til Syria for å krige for Den islamske staten, så er det nå ytterligere en gruppe ekstreme islamister som det advares mot.

For etter som det er blitt vanskeligere å knytte seg til IS i Syria og Irak, blant annet fordi Tyrkia hindrer trafikken, så har både IS og den rivaliserende terrorgruppen Al-Qaida oppfordret sympatisører som ikke klarer å komme seg til Syria eller Irak, om å gjennomføre angrep der de bor.

Muligheten for sikkerhetstjenestene til å stanse alle angrep, blir dermed enda mer utfordrende.

ANDREW YATES / Reuters/NTB scanpix

Advarer mot IS’ og Al-Qaidas oppfordringer om angrep i Vesten

Advarslene har også kommet fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Både IS og Al-Qaida «anser Norge som et legitimt, men ikke prioritert mål for terrorangrep. Nye oppfordringer fra IS og Al-Qaida om å utføre angrep i Vesten vil imidlertid fortsatt vinne støtte blant tilhengere i Norge», advarer PST i sin trusselvurdering for 2017.

Til avisen The Guardian sier en tjenestemann i sikkerhetstjenesten at «det er et press på vår antiterror-strategi fra ansamlingen av folk som er frustrert fordi de gjerne skulle ha reist til Syria, men ikke klarer det, i tillegg til dem som har vært i Syria».

– Mange ønsker å reise til Syria, men når de ikke får det til så kan det trigge angrep her hjemme, sier terrorforsker Anne Stenersen ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

YOUSSEF BOUDLAL /Reuters/NTB scanpix

Manchester-gjerningsmannen kan ha vært i Syria

22-åringen som sto bak mandagens angrep mot en konsert i Manchester, Salman Abedi, ble født i Storbritannia og var britisk statsborger, men familien hans var fra Libya, og han skal nylig ha kommet tilbake fra en tur til Libya.

Den franske innenriksministeren Gerard Collomb sier til Reuters at britisk etterretning har sagt til ham at 22-åringen trolig også har vært i Syria og at han har «en bevist tilknytning til IS». Den britiske innenriksministeren Amber Rudd sier til BBC at «det virker sannsynlig, mulig, at han ikke gjorde dette på egen hånd».

To større terrorkomplott pr. måned

Stenersen sier FFI i år har registrert flere godt dokumenterte større terrorkomplott enn noen gang tidligere, med i snitt to gjennomførte eller avvergede angrep i Europa pr. måned.

Både IS og Al-Qaida har oppfordret sine tilhengere til å gjennomføre angrep i Vesten.

– Sønnen til Osama bin Laden kom nylig med nye retningslinjer for slike angrep. Han mente man skulle prioritere å angripe dem som hadde fornærmet profeten, sier Stenersen.

Angrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo i januar i januar 2015 var et slikt angrep, og der var Al-Qaida involvert.

De forutså at det ville bli flere angrep i Europa: Kronikk: Flere terrorplaner vil bli gjennomført i Europa.

REUTERS TV /NTB scanpix

IS vil ha flest mulig drepte

IS har vært oppgitt som inspirasjonen for svært mange av angrepene i Europa de siste årene. De har oppfordret til angrep på myke mål, med størst mulig antall drepte.

IS’ stadige tilbakeslag på slagmarken i Syria vil gjøre det vanskeligere å gjennomføre koordinerte angrep med terrorister som er blitt lært opp i Syria og sendt til Europa. Det kan bety at det blir færre angrep av den typen man så ved angrepet i Paris i november 2015 i Brussel i mars 2016.

Tror det fortsatt vil bli mange forsøk på terror i Europa

Det kan imidlertid bli flere angrep som gjennomføres av enkeltstående terrorister, slik som lastebilangrepene i Nice, Berlin, London og Stockholm og bombingen i Manchester.

– Vi tror vi fortsatt kommer til å se mange forsøk på terror, men at de vil være mindre ambisiøse og gjennomført av enkeltpersoner, sier Stenersen. – Tilfeldighetene vil avgjøre om de lykkes med å gjennomføre angrepene og hvor mange ofre det blir. Angrepet i Nice viste at det kan føre til et stort antall ofre.

PST skriver i sin trusselvurdering for 2017 at det «vurderes som mulig at det vil bli gjennomført terrorangrep mot Norge i 2017».

ERIC GAILLARD /Reuters/NTB scanpix

Krevende å stoppe alle angrep

Det har vist seg at selv om terrorister har gjennomført angrep på egen hånd, så har de ofte vært i kontakt med for eksempel fremmedkrigere, som har oppfordret til angrep og endog gitt instrukser eller bistand.

Kontakten foregår ofte gjennom krypterte tjenester på internett. Det gjør det krevende for etterretningstjenestene å avverge alle angrep.

– Mitt inntrykk er at det gjøres mye bra arbeid, men det er så mange i de radikale miljøene i Europa i dag at det er umulig å overvåke alle. Utfordringen ligger i å fange opp når noen går fra å være sympatisør til å bli terrorist, sier Stenersen.

40 nordmenn er fremdeles i Syria

Mens det på det meste var 70–80 nordmenn som kjempet for IS i Syria, mente PST at det ved inngangen til 2017 var cirka 40 personer med tilknytning til Norge som oppholdt seg i IS-kontrollerte områder.

PST skriver at etter som presset øker på IS, så kan det hende at flere vil vende tilbake til Norge. Det kan imidlertid bli krevende og PST tror flere kan bli drept, tatt til fange eller vil reise videre til andre konfliktområder.