Europa famler i møte med Trump. Da de skulle vise samhold, droppet flere land å møte opp.

Han har omtalt Brussel som et «helvetes hull», kalt Tyskland «et totalt kaos» og sagt at britene «jobber hardt for å skjule sitt massive muslimproblem».

Hva som venter Europa når Donald Trump inntar Det hvite hus i januar, er det ingen som vet sikkert. Europas ledere håper i det lengste at Trump vil moderere seg på mye av det han har foreslått og sagt.

Etter den overraskende seieren har reaksjonene fra Europa sprikt fra varme omfavnelser til dommedagsprofetier. «En verden kollapser foran våre øyne», var den første reaksjonen fra Frankrikes ambassadør til USA. Tweeten ble senere slettet.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker har heller ikke vært veldig diplomatisk:

– Vi må lære USAs neste president hva Europa er og hvordan det fungerer. Jeg tror vi kommer til å kaste bort to år mens Trump reiser rundt og blir kjent med verden, sa Juncker før helgen.

Droppet «krisemøte» i Brussel

Søndag kveld var EUs utenriksministre innkalt til et ekstraordinært møte der Trumps valgseier skulle diskuteres. Målet var å sende et felles signal om hva EU forventer av den påtroppende presidenten, men denne agendaen ble fullstendig overskygget av at flere viktige land ikke møtte opp med sine utenriksministre.

Britene mente møtet var en kraftig overreaksjon og at det sendte panikksignaler til USA, særlig fordi ministrene uansett skulle samles til et lenge planlagt møte mandag og tirsdag. Utenriksminister Boris Johnson har vært ute og advart mot det han mener er Europas kollektive hylekor eller «whinge-o-rama», som han selv døpte det.

Også Ungarn droppet møtet med den samme begrunnelsen som britene. Landets utenriksminister har kalt noen av reaksjonene på Trumps seier for «hysteriske» og «frustrerte».

Frankrikes utenriksminister Jean-Marc Ayrault prioriterte å bli i Paris for å møte den nye generalsekretæren i FN.

– Identifiserer seg med Trumps budskap

– Majoriteten av lederne ser at Trump-administrasjonen kan by på utfordringer for Europa og har et pragmatisk og realistisk syn på dette, men det er også noen som helt klart identifiserer seg direkte med det nasjonalistiske budskapet til Trump, slik som Ungarn, sier Giovanni Grevi i tenketanken European Policy Centre (EPC) til Aftenposten.

Hvis Trump i stor grad gjør som han lovet i valgkampen, er dette en kløft som kan vokse seg større i årene fremover, mener Grevi.

– Trumps presidentskap kan vise seg å bli ganske så splittende for Europa, men foreløpig er usikkerheten stor.

Møte ved Trumps gulldør

Samtidig som EU-ministrene famlende forsøkte å vise samhold i Brussel, tok Donald Trump imot den første europeiske politikeren etter valgseieren: Kontroversielle Nigel Farage. Britenes Brexit-general er svært dårlig likt i Brussel, der han har en plass i EU-parlamentet for protestpartiet UK Independence Party.

Sveriges tidligere stats- og utenriksminister Carl Bildt mener møtet med Farage var noe av det verste Trump kunne gjort om han ville fremstå som en statsmann overfor sine allierte i Europa.

John Kornblum, en tidligere amerikansk ambassadør til Tyskland, mener Europa sliter med å forstå den nye amerikanske linjen.

– EU-landene har ingen retning på sin strategi og ingen evne til å forstå hvordan de skal bygge relasjoner med et nytt type USA, sier han til Politico.

– Europa må være nyttig for Trump

Uenigheten om politikken overfor Russland er en av konfliktene i EU som kan forverre seg med Trump som president.

EU vedtok i sommer å forlenge sanksjonene mot Russland som følge av annekteringen av Krim og krigen i Øst-Ukraina, men flere land ønsker en mykere linje overfor Russland. Dette er også noe Trump har snakket varmt om igjen og igjen i valgkampen.

Trump har også signalisert en mer tilbaketrukket rolle for USA på verdensarenaen og at landene i Europa må betale en større andel av regningen i NATO.

Grevi i EPC sier det er sannsynlig at Trump vil legge mindre vekt på elementer som USA og Europas verdifellesskap og historiske tilknytning til hverandre. Han mener Trump tenker som en businessmann også i utenrikspolitikken.

– Europa må være nyttige og relevante for USA. Trump respekterer styrke, og det beste Europa kan gjøre er å fremstå med en samlet posisjon overfor USA. De bør sørge for å ha så mange gode kort på hånden som mulig, for eksempel ved å investere mer i forsvar og sikkerhet, sier Grevi.

– Europa må gjøre verden mer stabil

Dalibor Rohac i den konservative tenketanken American Enterprise Institute mener Europa må bidra til å gjøre verden mer stabil når USA trekker seg tilbake.

– Å lykkes med dette vil kreve at EU opptrer som en samlet aktør i utenriks- og sikkerhetspolitikken. Ikke noe europeisk land kan på egen hånd klare å stå opp mot de mektigste landene i verden. Men EU som helhet kan, hvis lederne bestemmer seg for å gjøre det, skriver han på nettstedet Politico.

Tidligere forsøk på et tettere sikkerhets- og forsvarssamarbeid i Europa har havarert.

Nå er spørsmålet om Donald J. Trump i Det hvite hus er det som skal til for å lykkes.