Europa må skjerpe terrorsikkerheten, mener israelske eksperter. Et slikt samfunn ønsker vi ikke, svarer norsk forsker.

Tolv mennesker ble drept da en trailer kjørte inn i et julemarked i Berlin mandag kveld.

86 ble drept da tunisieren Mohamed Lahouaiej Bouhlel kjørte en lastebil rett inn i menneskemengden langs strandpromenaden i Nice på den franske nasjonaldagen 14. juli.

I mars ble flere titall mennesker drept i eksplosjoner på den internasjonale flyplassen og en T-banestasjon i Brussel.

– Terrorangrepene har fått europeiske land til å skjerpe seg og bli mer årvåkne, men dessverre er Europa fortsatt for dårlig rustet til å forhindre slike aksjoner, sier den israelske terroreksperten Ely Karmon.

Han peker på at terrororganisasjonen Den islamske staten (IS) er på defensiven i Syria og Irak, og han – og andre eksperter – tror at det kan føre til flere terrorangrep på europeisk jord.

Haster

Derfor mener Karmon at det haster med å forbedre terrorberedskapen. Han peker på at Israel har levd lenge med terrorangrep, og at Europa derfor har mye å lære av dem.

Han får støtte av professor Simon Perry ved Hebrew University i Jerusalem. Perry trener politi og etterretningsorganisasjoner over hele verden i antiterror-teknikker.

– For det første må europeiske land sette av nok ressurser for å nedkjempe terroren. Dernest må folk forstå at de betale en høy pris for sikkerheten sin, men jeg tror at det vil ta lang tid før europeerne er villige til å gi opp individuell frihet for å øke sikkerheten.

Angrepet i Berlin følger IS’ nye terroroppskrift til punkt og prikke. Bilen er gruppens nye foretrukne våpen.

Karmon mener at følgende tiltak bør gjennomføres:

Det vil alltid være vanskelig å sikre en stor folkemengde, og det er ikke mulig eller ønskelig å utplassere en stor politistyrke eller mange soldater. Folk skal kunne kose seg uten at det vrimler med soldater.

– Derfor må man etablere en sone lenger ut der det ikke er lov for større kjøretøyer å passere. Det må være fysiske stengsler, men også mennesker som sjekker biler på en diskret måte.

Sivilbefolkningen må «våkne»

Sivilbefolkningen må i langt større grad involveres i kampen mot terror. Folk må bli mer årvåkne og si fra hvis de ser noe mistenkelige. I Israel opprettet man i 1974 en nasjonalgarde med sivilister som kontrolleres av politiet. Dette skjedde etter at 25 barn ble drept på en skole. Denne nasjonalgarden bistår politiet når det er behov for det, for eksempel med å stenge veier eller bemanne kontrollposter når sikkerheten heves.

Væpnet politi

Lokalt politi må ha våpen som gjør at de kan drepe en terrorist som har gått til angrep. I Frankrike har ikke det lokale politiet skytevåpen, og de hadde derfor ikke mulighet til å skyte sjåføren som meide ned folk langs strandpromenaden i Nice.

Større politistyrker

Det må bevilges mye mer penger slik at man kan ansette flere politifolk som jobber med antiterrorarbeid. I Frankrike og Belgia ble dette gjort etter terrorangrepene, men Karmon peker på at det vil ta lang tid før de er opplært og kan bli operative.

Mer overvåkning

Det må investeres mer penger i avansert teknologi, slik som overvåkingssystemer.

Bedre etterretningssamarbeid

Etterretningssamarbeidet mellom landene må bedres, men også innad i det enkelte land må man utveksle mer informasjon mellom ulike etater. For eksempel må politiet få beskjed fra fengselsvesenet hvis det oppdages at noen innsatte er i ferd med å bli radikalisert.

– Det viktigste er å stoppe terrorangrep før de skjer. Når en terrorist sitter i traileren er det vanskelig å stoppe ham, særlig hvis det er et område med mye folk, sier Karmon.

Ønsker vi et slikt samfunn?

Tore Bjørgo, leder for Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo (UiO), mener at vi må finne en fornuftig balanse mellom nødvendige sikringstiltak som vi kan leve med, og det å gjøre sikkerhet til en altoverskyggende verdi.

– Ønsker vi å ha et samfunn som i Israel der alt handler om terrortrusselen? Trusselen har økt i Europa, men det er langt fra en konfliktsone slik som i Israel der man lever under en konstant krigs- og terrortrussel.

Derfor mener han at vi må lære å leve med en viss risikoen.

– Et samfunn som sikrer seg mot alt som kan skje, er ikke et trivelig sted å være.

Samtidig gir han de israelske terrorekspertene rett i at sivilbefolkningen må bli mer årvåken og melde fra til politiet hvis man ser noe mistenkelig. For eksempel stusset naboene til Anders Behring Breivik over at han kjøpte inn tonnevis med kunstgjødsel uten å bruke det på jordene, men det falt dem ikke inn at han kunne bruke det til å lage en bombe.

– I dag ville de kanskje ha meldt fra på grunn av den dyrekjøpte erfaringen med 22. juli.

Bjørgo, som er professor ved Politihøgskolen og UiO, peker på at aksepten for sikringstiltak også har økt med Breiviks terrorangrep i Norge i 2011, blant annet fysiske sperrer foran viktige bygg.

– Vi kommer et stykke på vei med sikringstiltak, men vi kan ikke sperre av alt. Det har gjerne en forskyvningseffekt, da kjører terroristene inn i handlegaten isteden. Dessuten finner de mest ondsinnede alltid på noe nytt. Det blir som å beskytte seg mot forrige krig.