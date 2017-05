Europas frosne konflikter: De levde en gang i et ferieparadis. Nå fester Putin grepet.

– Vi fisker hele dagen til bøtten er full. Det er ikke noe annet å gjøre, sier den tålmodige, unge fiskeren Andrej.

12-åringen er født og oppvokst i et land som formelt ikke eksisterer og hvor tiden nærmest står stille.

For hvert år som går, øker sannsynligheten for at han blir russisk.

Ved siden av Andrej på stranden i Pitsunda står faren iført sin abkhasiske militæruniform.

Det selverklærte lilleputt-landet med om lag 25.000 innbyggere er formelt fortsatt i krig med Georgia, 25 år etter en av de blodigste krigene i Europa i nyere tid.

– Vi får bare småfisk. De tyrkiske fiskebåtene tømmer havet. Her gjør man hva man vil. Ingen bryr seg om oss, sier bestefaren.

Abkhasia er en av de glemte frosne konfliktene i Europa hvor Putin i det stille for alvor fester grepet.

Drømmestedet for fyrster og kommunistpamper

Tsarfamilien, KGB-sjefer og sovjetiske ledere fra Stalin til Bresjnev var enige om én ting: Abkhasia måtte være et av de vakreste kystområdene i Europa.

Både storfyrster og kommunistpamper valgte å feriere i det subtropiske klimaet ved de hvite strendene langs Svartehavet.

– Vær forsiktige. Abkhasia er lovløst, sier en bekymret russisk grensevakt.

Da Aftenposten kjører inn i opprørsrepublikken, ser vi at det er som om tiden har stått stille.

– Nesten ingen ting har skjedd siden krigen, sier Olya på gåtur med datteren Maria i ruinene etter av den sovjetiske drømmeby Gagra.

Krigen i 1993 førte til at halvparten av befolkningen – georgierne – ble fordrevet etter massedrap og overgrep på begge sider.

Over alt står de gjengrodde ruinene etter georgiernes forlatte hus.

Fakta: Lær om Europas frosne konflikter på ett minutt: Abkhasia-konflikten (1992–93): Bakgrunn: I Sovet-tiden var Abkhasia en svært flerkulturell region. Muslimske abkhasiske ble tvangsfordrevet under tsarene, mens under Stalin ble georgiere den største enkeltgruppen (ca. 48 %). Abkasiere, russere og armenere utgjorde tilsammen ca. 52 %, og ønsket ikke være en del av Georgia. Hva skjedde? Krigen brøt ut da georgiske styrker gikk inn for å slå ned det abkhasiske opprøret med makt. Abkhasierne fikk hjelp av «frivillige» soldater fra Russland, særlig militante tsjetsjenere. Konsekvenser: Minst 10.000-15.000 mennesker ble drept, ifølge Røde Kors. Krigen endte med at over 200.000 georgiere ble fordrevet. I dag: Bare anerkjent av Russland, Nicaragua, Venezuela og Nauri (2008). I praksis helt avhengig av Russland økonomisk og militært, men har en større uavhengighet fra Russland enn Sør-Ossetia. Sør-Ossetia-konflikten (1991–92): Bakgrunn: Krigen brøt ut da sør-ossietiere med russisk støtte ikke ville være en del av et Georgia løsrevet fra Sovjetunionen. Hva skjedde? Konflikten ble satt på spissen av politisk kaos og militærkupp i Georgia og russisk innblanding. Om lag 2000 mennesker drept. Utløste i 2008 krigen mellom Georgia og Russland. Konsekvenser: Utbryterrepublikkene Sør-Ossetia og Abkhasia utgjør 20 prosent av Georgias territorium. I dag: I praksis under russisk kontroll, og makthaverne ønsker innlemmelse i Russland. Nagorno-Karabakh (1988–94): Bakgrunn: Nagorno-Karabakh-enklaven ble lagt til republikken Aserbajdsjan av Stalin i 1923. Området hadde et flertall armenere (76,4 %) i 1989. Hva skjedde?: Økte etniske motsetninger etter Sovjetunionens oppløsning. Aserbajdsjan erklærte seg selvstendig i 1991, og opphevet enklavens selvstyre. Armenerne i Nagorno-Karabakh krevde tilslutning til Armenia. Dermed brøt en blodig krig ut hvor Russland støttet armenerne. Konsekvenser: Minst 20.000-35.000 mennesker mistet livet og opp til en million mennesker ble drevet på flukt på begge sider. I dag: Styres økonomisk og militært av Armenia, men internasjonalt er Nagorno-Karabakh anerkjent som en del av Aserbajdsjan. Omtrent 50 mennesker drepes årlig av snikskyttere, ifølge OSSE. I april 2016 brøt det ut kraftige kamper med store tap. Transnistria (1992): Bakgrunn: Da Moldova ble selvstendig fra Sovjetunionen, erklærte opprørere i Transnistria på østsiden av elven Dnestr seg uavhengige av Moldova. Hva skjedde? En fire måneder lang krig brøt ut i mars 1992 som kostet om lag 1000 mennesker livet. Russiske styrker og russiske «frivillige» støttet opprørerne da styrker fra Moldova prøvde å ta tilbake kontrollen. Konsekvenser: Siden den gang har den selverklærte republikken, preget av altomfattende korrupsjon, mafiastyre og dårlig økonomi, flere ganger bedt om å bli en del av Russland. I dag: Transnistria er ifølge FN en del av Moldova og er ikke anerkjent av noen land. Den mest rolige av de «frosne» konfliktene.

Slik sluker Russland nok et lite stykke Europa

Mens verdenslederne er opptatt av Ukraina, Nord-Korea, Trump og Syria, prioriterte utenriksminister Sergej Lavrov i april å reise til Abkhasia for første gang på seks år.

Hensikten var formelt å innvie det største nybygget i hovedstaden Sukhumi; den nye russiske ambassaden.

Samtidig innføres nye prosedyrer som gjør at abkhasiske lett kan få russisk statsborgerskap.

– Lavrov prøver å vise regimene i de okkuperte områdene at Russland kan støtte dem og styrke deres posisjon internasjonalt, noe som selvfølgelig er en illusjon, sa Georgias utenriksminister Mikheil Janelidze til RFE/RL.

Slik fester Russland grepet

Dette er en av flere hendelser de siste månedene som viser at Russland sakte, men sikkert vinner flere av Europas frosne konflikter:

Lavrov hadde med 9 milliarder rubler til Abkhasia.

31. mars ble de militær styrkene i opprørsrepublikken Sør-Ossetia formelt integrert som avdelinger i den russiske hæren.

2. mai prioriterte Putin, midt mellom samtaler med Trump og Merkel, å møte presidenten fra Sør-Ossetia for å diskutere «tettere integrering».

I Moldova har en meget russiskvennlig president fått makten.

I Armenia har den frosne konflikten i Nagorno-Karabakh gjort landet mer avhengig av Russland. Nå utvider russerne den store militærbasen i landet og en ny, tettere militæravtale er inngått.

I mai truet Russland med å trekke seg helt fra Genève-samtalene om Kaukasus. I Georgia mener 63 prosent av befolkningen at Russland er den største trusselen mot landet, ifølge en fersk måling.

Moldovas nye president Igor Dodon fikk føle på kroppen hvem som er sjefen da han ble invitert til Kreml 17. mars.

Gjesten måtte vente på gangen i fire timer.

Dodons Kreml-besøk illustrerer at Russland har all verdens tid:

Jo lenger de frosne konfliktene varer, jo mer fester russerne grepet.

Hvorfor er dette viktig?

En fersk rapport fra Organisasjonen for sikkerhet- og samarbeid i Europa (OSSE) advarer mot at de frosne konfliktene kan blusse opp igjen.

De gjør rett og slett Europa til et farligere sted:

Konfliktene er kun frosne i den forstand at det ikke foregår noen fredsprosess – konfliktene fremstår like uløste som for 25 år siden.

Dette kan danne mønster for hva som kan skje i østlige Ukraina og Krim.

De frosne konfliktene er en alvorlig hindring for en full normalisering av forholdet mellom Russland og Vesten.

I verste fall kan de føre til nye og farlige konflikter mellom Russland og Vesten, først og fremst i Georgia.

– Russland øker innflytelsen betydelig

– Jeg ser ingen som helst løsning nå. Russland øker sin innflytelse betydelig, sier dr. Hans-Loachim Schmidt ved det tyske Fredsforskningsinstituttet i Frankfurt.

– Så lenge vi har disse fastlåste konfliktene, blir det vanskelig å finne en struktur for å bevare sikkerheten i Europa, sier Schmidt til Aftenposten.

– Disse konfliktene må løses hvis vi skal styrke Europas sikkerhet på lang sikt.

Han advarer mot at full isolasjon har drevet opprørsrepublikkene nærmere Russland.

– Vi bør ikke isolere dem fullstendig, mener Schmidt.

Årsakene til Europas frosne konflikter

OSSEs eksperter peker på flere årsaker til konfliktene som Europa ikke har klart å løse på 25 år:

Alle konfliktene er «separatistkonflikter» knyttet til Sovjetunionens oppløsning. Etnisk nasjonalisme på alle sider utløste konfliktene. Samtidig sitter utenforstående «patroner» som Russland på nøkkelen til en løsning. Alle involverte oppfatter konfliktene som helt eksistensielle. De tror fortsatt at det er mulig å vinne uten å inngå kompromiss. Partene er overbevist om at konfliktene ikke kan løses i overskuelig fremtid. De selverklærte landene styres av maktgrupper som tjener både politisk og økonomisk på at konfliktene forblir «frosne». Samtidig er konfliktene, av historiske årsaker, svært forskjellige, noe som krever ulike løsninger.

Nærmere Norge enn de fleste vet

De frosne konfliktene er mye nærmere Norge enn de fleste er klar over.

I Georgia leder Norge det prestisjefylte NATO-prosjektet JTEC, som Forsvaret selv betegner som «et stykke NATO-historie» og «helt utenom det vanlige».

I april besøkte Ine Eriksen Søreide (H) Georgia som første norske forsvarsminister og inngikk – med minimal mediedekning i Norge – en bilateral avtale med Georgia om forsvarssamarbeid.

Norske offiserer fra Forsvarets spesialkommando har ledet opptreningen av georgiske soldater utenfor Georgias hovedstad, til sterke protester mot Norge fra Russland.

– Vi vil aldri anerkjenne Sør-Ossetia som noe annet enn del av Georgia, sa NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg da det ble kjent av landets militære styrker ble integrert i Russlands hær.

Russisk frykt i Kaukasus

Bak de russiske fremstøtene ligger imidlertid også en frykt for at drømmen om Russland er i ferd med å blekne.

Før jul var det store protester i Abkhasia mot årevis med korrupsjon, mafiastyre og elendig levestandard.

Den økonomiske krisen har gjort det vanskeligere for Putin å bruke milliarder på å smøre opprørerne, samtidig som EU, USA og NATO-land som Norge spyttet inn store summer.

I skarp kontrast til utbryterrepublikkene har utviklingen i Georgia vært meget positiv. 500.000 georgiere har kommet over fattigdomsgrensen de siste fire årene, ifølge Verdensbanken.

Før jul tilbød Georgia pass til innbyggerne i Abkhasia og Sør-Ossetia. De som sier ja, kan da reise til Schengen-land uten visum.

– Moskva kan ha bestemt seg for at man ikke har noe å tape på å knytte disse regionene nærmere Moder Russland, skriver Washington Times, som mener Kreml benytter anledningen mens Trump er «distrahert av Nord-Korea, Iran, Syria og andre saker.».

– Vi kan ikke leve slik som nå

Selv om Russland fester grepet om opprørsrepublikkene, er hverdagslivet for innbyggerne i utbryterrepublikkene svært dårlig reklame for Putin.

Abkhasiere, ossetere, armenere og innbyggerne i Transniestra betaler en høy pris i form av elendig levestandard, korrupsjon og mafialignende styre.

I Abkhasia må Aftenposten passere seks politisperringer bare for å komme 100 kilometer til Sukhumi.

I den nedslitte havnen med falleferdige brygger og flere øde bygninger har russiske investorer satt opp en storskjerm, slik at abkhasierne får serverte ferske propagandanyheter fra Russia 24.

– Det er vakkert her, men livet er hardt, sier Olya.

– Ingen vet hva som skjer i morgen. Men vi kan ikke fortsette å leve slik som nå, sier den abkhasiske småbarnsmoren.

