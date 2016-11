FARC og Colombia enige om ny fredsavtale

Partene gjenopptok forhandlingene om en fredsavtale i slutten av oktober. Tidligere i måneden stemte folket nei til avtalen som ble signert i Havanna på Cuba i september.

FARC og regjeringen har forhandlet i flere år for å komme frem til en avtale som skal gjøre slutt på over et halvt århundre med væpnet konflikt i landet. Over 220.000 mennesker er drept i borgerkrigen, og seks millioner er drevet på flukt.

President Santos fikk fredsprisen for avtalen

Norge har sammen med Cuba vært tilretteleggere for forhandlingene som så ut til å ha blitt kronet med seier tidligere i høst, før prosessen fikk et skudd for baugen i folkeavstemningen.

President Juan Manuel Santos er tildelt Nobels fredspris for 2016 for sin innsats for å komme frem til en fredelig løsning.

Regjeringen er også innstilt på å forhandle med landets nest største geriljagruppe, ELN, men disse forhandlingene er utsatt fordi ELN ennå ikke har frigitt sitt siste gissel, en tidligere folkevalgt politiker. Gruppen sa nylig at de håpet å slippe ham fri denne uken.

Utenriksministeren: – En ny mulighet for Colombia

– Jeg er glad for at partene har kommet frem til en ny fredsavtale basert på innspillene som har kommet i den nasjonale dialogen. Avtalen representerer en ny mulighet for Colombia til å avslutte flere tiår med konflikt. Det er viktig at det internasjonale samfunn støtter opp om gjennomføringen, skriver utenriksminister Børge Brende (H) i en pressemelding.