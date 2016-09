FARC og regjeringen signerte fredsavtale

Avtalen ble signert av Colombias president Juan Manuel Santos og FARC-leder Rodrigo Londoño, også kjent som Timoleón Jiménez eller Timosjenko.

Mandagens høytidelige seremoni i byen Cartagena på den karibiske kysten ble litt forsinket, men omtrent et kvarter på overtid, kunne de to lederne signere den historiske avtalen.

Konflikten mellom regjeringen og landets største geriljagruppe har pågått siden 1964. Over 220.000 mennesker er drept og 6 millioner drevet på flukt som følge av den langvarige konflikten.

Brende: – Ambisiøs avtale

Utenriksminister Børge Brende (H), USAs utenriksminister John Kerry, FNs generalsekretær Ban Ki-moon og en rekke andre ledere var til stede da avtalen ble undertegnet i den colombianske havnebyen Cartagena mandag. Norge har sammen med Cuba vært tilrettelegger for forhandlingene som førte fram til fredsavtalen.

Brende betegner avtalen som veldig ambisiøs.

– Den tar sikte på å løse noen av de største utfordringene i Colombia, som tilgangen til jord for fattige bønder og behovet for et mer inkluderende politisk system, sier Brende til NTB.

Strykes fra terrorliste

I forkant av seremonien møtte Kerry landmineofre og tidligere geriljakrigere i Cartagena. Der oppfordret han unge colombianere til å omfavne fredsavtalen for fremtidige generasjoners skyld.

– Alle kan plukke opp et våpen, sprenge ting og skade folk, men det vil ikke bidra til positiv endring, uttalte den amerikanske utenriksministeren.

Mandag kveld opplyste EUs utenrikssjef Federica Mogherini at EU vil stryke FARC fra sin liste over terrororganisasjoner når avtalen signeres. Hun sa også at EU står klar med en hjelpepakke til landet verdt 600 millioner euro, tilsvarende rundt 5,4 milliarder kroner.

– Colombia gir håp til resten av verden, ved å vise at fred er mulig og kan oppnås med lederskap og besluttsomhet, uttalte Mogherini.

Folkeavstemning avgjør

Første mulige hinder for at avtalen iverksettes blir folkeavstemningen 2. oktober. Da skal colombianske velgere stemme over hvorvidt de godtar forhandlingsresultatet eller ikke. Dersom de sier ja, vil FARC-geriljaen avvæpnes og gå over til å bli et politisk parti. Men den virkelig store oppgaven blir å sørge for at freden i Colombia varer.

ELN-geriljaen er ikke omfattet av fredsavtalen, og regjeringen har så langt ikke begynt fredssamtaler med geriljagruppen, som er landets nest største.

– Å inkludere ELN-geriljaen blir en viktig oppgave etter hvert, sier Brende.

Gruppen har imidlertid uttalt at den vil erklære våpenhvile under folkeavstemningen, slik at valgdeltakelsen blir enklere for de stemmeberettigede.