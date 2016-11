FBI avslutter etterforskningen av Hillary Clintons eposter

Bare to dager før presidentvalget i USA tar epostskandalen som har hjemsøkt demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton en ny vending.

Det skjedde da FBI-sjefen James Comey søndag sendte et brev til Kongressen.

I brevet opplyser han at FBI har avsluttet granskingen og at det ikke er noen grunn til å endre beslutningen om at det ikke skal reises tiltale mot Clinton.

Ifølge CBS skal brevet ha blitt offentliggjort av Adam Schiff, en demokratisk representant fra California (se tweet under).

As expected, the review of the additional emails has not changed the FBI's original conclusion. pic.twitter.com/iVMTWRLv4h — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) November 6, 2016

Clinton-staben "godt fornøyd"

Clintons valgkampstab sier de er godt fornøyd med at epostgranskingen nå er over.

– Vi er glade for at han har funnet ut det som vi var ganske sikre på, at han bekrefter beslutningen han kom fram til i juli, sier Clintons kommunikasjonsdirektør, Jennifer Palmieri.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters skal Donald Trump ha uttalt at Clinton er «beskyttet av et rigget system» da han hørte de nye opplysningene fra FBI-sjefen.

Hans kampanjesjef Kellyanne Conway skriver følgende kommentar på twitter nå i kveld.

If FBI conclusions remain unchanged, that means she still was reckless & careless, still lied about classified info, lied re: # of devices — Kellyanne Conway (@KellyannePolls) November 6, 2016

CARLO ALLEGRI, Reuters

FBI-sjefen: Har jobbet døgnet rundt

I brevet, som blant annet er gjengitt i New York Times, skal Comey ha skrevet at FBI har jobbet "døgnet rundt" for å undersøkte den store mengden med eposter.

"I løpet av den prosessen har vi undersøkt all epost som har gått til og fra Hillary Clinton mens hun var utenriksminister", skriver Comey om undersøkelsen. Epostene kom frem i etterforskningen av den skandaliserte politikeren Anthony Weiner.

"Jeg er veldig takknemlig overfor fagfolkene i FBI som har gjort en ekstraordinær stor mengde høykvalitetsarbeid på svært kort tid", skriver Comey, som har blitt utsatt for mye kritikk fra demokratene etter at han offentliggjorde at de skulle se på nye eposter.

Hillary Clintons epost-skandale startet med et terrorangrep i Libya, tok en avstikker til en landsby i Romania og er foreløpig strandet i PC-en til en sexgal ekspolitiker. Her er alt du aldri trodde du trengte svar på om Clintons elektroniske floke.

We're glad this issue is resolved but for the record, this could easily have been learned before 1st letter was senthttps://t.co/0hhSNCCXJq — Brian Fallon (@brianefallon) November 6, 2016

Ville se nærmere på ny informasjon

I juli sa FBI-sjefen at Demokratens presidentkandidat hadde vært skjødesløs i sin omgang med sensitive dokumenter som ble funnet på hennes private epostserver mens hun var utenriksminister.

FBI-direktør James Comey skrev fredag for halvannen uke siden i et brev til en rekke ledere i Senatet at han vil se nærmere på ny informasjon som er kommet i etterforskningen av Clintons eposter.

Fant nye eposter

JONATHAN ERNST / X01676

De nye epostene ble angivelig funnet på en PC som tilhørte den skandaliserte eks-politikeren Anthony Weiner og hans nå fraseparerte kone Huma Abedin, en av Clintons nærmeste rådgivere.

Clinton svarte med å kreve at det amerikanske folket fikk alle fakta på bordet umiddelbart.

– FBI-direktøren har selv sagt at han ikke vet om e-postene som nevnes i hans brev er av betydning eller ikke. Jeg er trygg på at det uansett ikke vil forandre på konklusjonen man kom til i juli, sa Clinton.

Fikk kritikk fra Obama

Barack Obama gikk tidligere denne uken i rette med FBI-sjefen for at han varslet kongressen om funnet av nye eposter fra Clintons private server.

– Vi handler ikke på ufullstendig informasjon. Vi handler ikke på lekkasjer. Vi handler basert på konkrete beslutninger som er tatt, sa Obama under et intervju med NowThisNews, ifølge New York Times.

– Da dette ble undersøkt grundig sist gang, ble konklusjonen både til FBI, justisdepartementet og flere undersøkelser i Kongressen at hun hadde gjort noen feil, men at det ikke dreide seg om lovbrudd, sa Obama.