FBI beskyldes for maktmisbruk og valginnblanding

Fredag forrige uke endret valgkampen seg da Comey opplyste at det var oppdaget nye eposter som kunne ha betydning for etterforskningen av Clintons bruk av en privat epostkonto og -server som utenriksminister.

Siden har Comey og FBI fått hard kritikk fra kongressmedlemmer og tidligere tjenestemenn i justissektoren for å gjøre etterforskningsskrittene kjent før de er undersøkt og så kort tid før valget tirsdag neste uke.

Vanskelig dilemma

Ledere i FBI visste om de nye epostene i minst to uker, men likevel ble det ikke gjort offentlig før det bare var ti dager igjen til valgdagen, skriver Washington Post.

– Det var umulig for Comey å vite om etterforskerne allerede hadde sett disse epostene før eller om de var nye, gamle eller annerledes, sier en tjenestemann.

Ifølge avisens kilder var hensynet til Kongressen avgjørende for at Comey opplyste om de nye etterforskningsskrittene. I sommer vitnet han under ed og sa at etterforskningen var ferdig, noe som ikke lenger var sant.

Hadde opplysningene lekket ut eller blitt kjent etter valget, ville han blitt kritisert for ikke å gjøre all tilgjengelig informasjon tilgjengelig for velgerne.

Brøt retningslinjer

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Comey, som tidligere var en registrert republikaner, ble beskyldt for å blande seg inn i valgkampen.

Comeys argeste kritikere mener FBI-sjefen brøt den såkalte Hatch-loven, som forbyr statlige ansatte å drive med politikk og valgkamp i kraft av sine embeter.

Jonathan Ernst / Reuters / NTB scanpix

Andre har påpekt at offentliggjøringen bryter de interne retningslinjene om å ikke dele detaljer om pågående etterforskninger, og særlig ikke rundt valg.

Richard W. Painter, en jussprofessor som tidligere jobbet i Det hvite hus under George W. Bush, mener saken er alvorlig siden den kommer midt i valgkampen.

«Det er maktmisbruk. Å tillate noe slikt, vil føre til mer og enda verre maktmisbruk i fremtiden», skriver han i en kronikk i The New York Times.

Roses av Trump

Mange republikanere var knallharde i sin kritikk at FBIs beslutning tidligere i år om å ikke ta ut tiltale mot Clinton i epostsaken. En del av det ̧«manipulerte» systemet, mente Trump om avgjørelsen.

Comey sa at Clinton og kretsen rundt var «ekstremt skjødesløse» i sin håndtering av «høyt gradert informasjon», men FBI kom til at det ikke var kriminelt.

Nå roser Trump og en rekke andre republikanere byrået for å ha tatt opp igjen etterforskningen. Clinton kalte offentliggjøringen «dypt problematisk».

Ifølge The Guardians kilder er Clinton svært upopulær internt i byrået. Selv om mange også er skeptiske til Trumps kvalifikasjoner, omtales FBI som «Trump-land».

– Du hører mye her at det er et dårlig valg mellom en inkompetent og en korrupt politiker, sier en av avisens kilder.

Vanskelig etter valget

Dersom Clinton vinner valget, vil det sette Comey i en vanskelig situasjon. Som sjef for FBI, byrået som blant annet bekjemper terror på amerikansk jord, er han en av presidentens nærmeste sikkerhetsrådgivere.

Comeys åremål går ikke ut før i 2023, men oppfordringene om at han bør trekke seg har allerede kommet fra flere hold.

Den 55 år gamle juristen og tidligere statsadvokaten fikk skryt for at han som visejustisminister under Bush på 2000-tallet protesterte mot et avlyttingsprogram i regi av signaletterretningen NSA. (NTB)