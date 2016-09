FBI frigjør detaljer fra avhørene av Hillary Clinton

Det kommer frem i to dokumenter om etterforskningen av Clinton som Det føderale politiet FBI i USA offentliggjorde fredag.

Det var amerikanske medier som krevde innsyn i dokumentene i henhold til amerikansk offentlighetslov. Mye av innholdet er imidlertid sladdet, skriver Washington Post.

Dokumentene er på til sammen 58 sider og inneholder blant annet detaljer om hva hun og andre har sagt i avhør.

Det er svært sjelden FBI frigir denne typen dokumenter, og at de nå gjør dette viser hvor enormt stor den offentlige interessen har vært for saken, skriver nyhetsbyrået AP.

I avhørene kommer det blant annet frem at Clinton fikk tilbud om en e-postadresse i Utenriksdepartementet da hun ble utenriksminister, men dette takket hun nei til. I stedet brukte hun private e-postadresser som ble håndtert av en server som var installert i kjelleren til ekteparet Clinton i New York.

Topp hemmelig

Mange av e-postene inneholdt hemmelig informasjon, åtte av dem var stemplet «topp hemmelig», har FBIs etterforskning vist.

FBI innstilte i sommer på at det ikke skulle tas ut tiltale mot Clinton for den uregelmenterte håndteringen av e-poster.

– Selv om vi ikke fant noen klare bevis på at utenriksminister Clinton eller hennes kolleger med hensikt brøt lover som omhandler bruk av fortrolig informasjon, finnes det bevis for at de var ekstremt skjødesløse i måten de håndterte veldig sensitive, svært fortrolig informasjon på, sa FBI-sjef James B. Corney da.

Kritisert av Trump

Avgjørelsen ble senere stadfestet av justisdepartementet. Avgjørelsen er blitt sterkt kritisert fra Clintons motstandere i Det republikanske partiet og dets presidentkandidat Donald Trump.

Knuste mobiltelefoner

Clinton mottok og sendte e-post via sin mobiltelefon, som hun ofte skiftet ut. Til sammen brukte hun 13 telefoner av typen Black Berry. FBI klarte ikke å finne noen av de gamle telefonene hennes for å undersøke dem.

En av Clintons medarbeidere fortalte til FBI at han fysisk ødela flere av de gamle telefonene da de ble skiftet ut. To av dem slo han i stykker med en hammer, heter det i dokumentene som nå er offentliggjort.

I august ble det kjent at det amerikanske utenriksdepartementet gransker ytterligere 14.900 eposter som FBI oppdaget under etterforskningen av Clintons bruk av private epostkontoer, skriver NTB.