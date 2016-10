FBI gjenåpner etterforskningen av Hillary Clinton

Det er i et brev til justiskomiteen i Senatet at Det FBI-direktøren opplyser at de vil gjenoppta etterforskningen. Det er i forbindelse med etterforskningen av en annen sak at FBI har kommet over eposter som har tilknytning til etterforskningen, skriver NBCNews.

Dette kommer mindre enn to uker før det er presidentvalg i USA. Hillary Clinton leder stort på meningsmålingene.

Kellyanne Conway, som leder Trumps kampanje, twitret da nyheten ble kjent: En stor dag for vår kampanje ble akkurat bedre, var hennes melding.

Fakta: Fakta om Hillary Clintons eposter * Våren 2015 ble det kjent at Hillary Clinton brukte en privat epostkonto til jobbrelatert korrespondanse mens hun var utenriksminister. * Det kan ha vært et brudd på amerikansk arkivlov, som fastslår at all tjenestekorrespondanse skal bevares for ettertiden. * Clinton hadde ingen offisiell epostkonto mens hun var utenriksminister fra 2009 til 2013. * Saken kom fram da en komité i Representantenes hus ba om innsyn i Clintons epostkorrespondanse om angrepet på den amerikanske ambassaden i Benghazi i Libya i 2012. * 30.000 eposter ble overlevert til utenriksdepartementet. Clinton beklaget bruken av en privat epostserver, men påpekte at Colin Powell hadde samme praksis i sin utenriksministertid. * I mai rettet utenriksdepartementet kraftig kritikk mot Clinton i en intern granskingsrapport, som fastslo at hun ikke sørget for å få epostpraksisen juridisk godkjent. * 5. juli avsluttet FBI sin gransking. FBI anbefalte at det ikke ble tatt ut tiltale, men fastslo at Clinton var ytterst uforsiktig. De fant 110 eposter som inneholdt hemmeligstemplet informasjon. * Dagen etter godtok justisminister Loretta Lynch FBIs anbefaling. * FBI har nå kommet over ytterligere 14.900 eposter som skal granskes og offentliggjøres før valget i november. * 2. september offentliggjorde FBI totalt 58 sider av etterforskningspapirene, hvorav 14 sider var fullstendig sladdet. * 28. oktober orienterte FBI Kongressen om at det er funnet flere eposter som kan være relevante for saken, og at disse nå skal gjennomgås. (©NTB)

I brevet skriver FBI-sjefen at han mener at det føderale politiet skal ta de nødvendige etterforskningsskritt for å etterforske disse e-postene med sikte på å fastslå om de inneholder gradert informasjon og fastslå om de er viktig for FBIs etterforskning.

Clintons motstander i kampen om Det hvite hus, republikaneren Donald Trump, har lenge brukt denne saken for alt den er verdt. Han har vært kritisk til FBIs henleggelse og har kalt Clinton en skurk.

Ingen straffesak i september

Det var i september at Comey forsvarte det føderale politiets beslutning om ikke å ta ut noen siktelse for å bruke den private e-post serveren mens hun var utenriksminister. Dokumentene i denne saken ble offentliggjort. Dokumentene omfattet også avhør av demokratenes presidentkandidat fra juli i år.

I brevet fra FBI til Kongressen gjøres det klart at nye bevis er dukket opp og disse vil bli vurdert. Det betyr at FBI-agenter vil lese disse e-postene. Ifølge NBCNews er det uvanlig at FBI opplyser Kongressen om at det har funnet noe som kan være nye bevis i en kriminalsak.

TV-kanalens nettside har vært i kontakt med Clintons kampanje for kommentar. Svaret derfra er at de ikke har noen idee om hva dette kan være.

Mer e-post trøbbel

Wikileaks har også lekket en rekke eposter fra Hillary og hennes medarbeidere. Disse har gitt innsikt i hennes valgkamp. Amerikansk etterretning har slått fast at Russland etter all sannsynlighet står bak dette.

