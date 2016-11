Anklagene om at FBI har gått inn i valgkampen på en måte som skader Hillary Clintons kandidatur tiltar i styrke. Anklagene ble ytterligere forsterket etter at FBI tirsdag uventet offentliggjort papirer fra den over ti år gamle etterforskningen av ekspresident Bill Clintons omstridte benådning av en finansakrobat.

Saken mot Clinton ble henlagt uten tiltale i 2005 og flere demokrater stiller derfor spørsmål ved hvorfor den 129 sider lange rapporten fra etterforskningen blir offentliggjort akkurat nå, få dager før valget hvor Bill Clintons kone Hillary prøver å bli president.

Raseri mot FBI

Raseriet mot FBI er allerede stort i Det demokratiske partiet etter at det føderale politiet i forrige uke kunngjorde at de skal undersøke nye eposter knyttet til Hillary Clinton.

Finansmannen Marc Rich var ettersøkt for skattesvindel og levde i eksil i Sveits da Bill Clinton benådet ham på sin siste dag som president 20. januar 2001. Flere reagerte på benådningen, spesielt siden Richs ekskone var en viktig giver til det Demokratiske partiet.

FBI startet etterforskning av benådningen året etter.

New York Times: FBI brøt standarden de selv satte

Demokratene mener FBI-sjef James Comey gjorde en feil da han sist fredag sendte et brev til Kongressen og offentliggjorde at FBI på nytt ville foreta etterforskning av saken om hennes bruk av en privat epostserver mens hun var utenriksminister.

Denne offentliggjøringen brøt med praksisen som FBI hadde valgt å følge når det gjaldt to andre saker, den ene i Clintons og den andre i Trumps disfavør, skriver avisen The New York Times.

FBI havnet nettopp der de ikke ønsket å være, nemlig midt i valgkampen.

FBI skulle unngå innblanding

For å unngå at man skulle gjøre noe som kunne oppfattes som en innblanding i valget, ble justisdepartementet og FBI enig om at det ikke skulle tas ut noen stevninger eller andre ting som ville gjøre sakene offentlige før valget den 8. november.

Den ene saken dreide seg om utenlandske bidragsytere til Clintonstiftelsen, mens den andre saken dreide seg om Donald Trumps tidligere valgkampleder Paul Manaforts lobbyvirksomhet til fordel for den Russland-vennlige og senere styrtede ukrainske presidenten Viktor Janukovitsj.

Manafort sluttet som Trumps valgkampleder etter at New York Times skrev av Manafort skal ha fått over 12,7 millioner dollar fra Janukovitsj’ parti, og at denne overføringen kan ha vært ulovlig.

Begge disse sakene har altså FBI valgt å forholde seg tause om under innspurten av valgkampen.

Demokratene hamrer løs på Trumps forhold til Russland

FBIs nye fremtredende rolle i valgkampen har fått demokratene til å klage over det de anser som en urettferdig praksis til fordel fra Trump. Særlig trekkes det frem at FBI-sjefen, som ga penger til de republikanske kandidatene ved de to siste valgene, angivelig ikke ønsket at man skulle offentliggjøre at de amerikanske etterretningstjenestene mente russerne sto bak hacking av demokratenes eposter.

Demokratenes leder i Senatet, senator Harry Reid, har skrevet et brev til FBI og bedt FBI-direktøren om å etterforske «en serie bekymringsfulle rapporter» om at Russland forsøker å øve innflytelse på Trump-kampanjen og manipulere valget for å fremme president Vladimir Putins interesser, skriver Washington Post.

Hadde en Trump-server kontakt med Russland?

Midt oppi alt dette rapporter Slate Magazine at det har vært stor trafikk mellom Russland og en server som befinner seg i Trump Tower i New York. Det skal ha dreid seg om omfattende kontakt mellom to servere tilhørende den russiske banken Alfa Bank og Trump-organisasjonen.

Trafikken skal ha stoppet brått da en journalist fra New York Times tok kontakt med Alfa for å undersøke saken, skriver Slate.

Donald Trump har karakterisert Vladimir Putin som en sterk leder. Han har imidlertid benektet at han har noen forbindelser med Russland.