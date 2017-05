FBI-sjef: – Comey hadde stor støtte

Den fungerende FBI-direktøren møtte torsdag i en høring i det amerikanske Senatet om trusler mot USAs sikkerhet. Der skulle etter planen Comey ha deltatt.

Tidligere denne uken fikk imidlertid han sparken. President Donald Trump hevdet at Comey gjorde en dårlig jobb, men McCabe er ikke enig i det.

– Comey nøt stor tillit innad i FBI og har fortsatt stor støtte i dag. Selv har jeg den største respekt for hans evner og integritet, sa McCabe under høringen.

Fortsetter gransking

Mange reagerte på at Comey måtte forlate jobbe midt under etterforskningen av hvorvidt president Donald Trumps valgkamp hadde forbindelser til Russlands innblanding i fjorårets valg. Under høringen uttalte McCabe at etterforskningen skal fortsette og at han vil holde Kongressen orientert dersom det gjøres forsøk på å utsette den.

– Det har ikke blitt gjort noe forsøk på å hindre arbeidet. FBIs dyktige menn og kvinner kan ikke stoppes fra å gjøre det de skal, sa McCabe.

Komitéleder Richard Burr spurte McCabe om dialogen mellom Trump og Comey forut for oppsigelsen. Det ønsket ikke FBI-direktøren å svare på.

Skal ha kalt Trump «gal»

Comey selv beskriver oppsigelsen som «et slag i magen» i et brev gjengitt av CNN. Han fikk vite at han var oppsagt fra nyhetsoppslag på TV mens han holdt en tale for FBI-ansatte tirsdag. Samtidig mante han til ro da nyheten ble kjent.

– Jeg har lenge ment at en president kan sparke en FBI-direktør av hvilken som helst grunn eller uten noen grunn i det hele tatt. Jeg kommer ikke til å bruke tid på avgjørelsen eller måten det ble gjort på, og jeg håper dere heller ikke vil gjøre det.

Innad mente Comey derimot at president Trump oppførte seg som en «gal» person da han påsto at forgjengeren Barack Obama avlyttet ham, skriver New York Times. Comey avviste disse anklagene.

– Det foreligger ingen informasjon som støtter opp om denne påstanden, og jeg har undersøkt dette nøye, sa Comey under en høring i etterretningskomiteen i Representantenes hus i mars.