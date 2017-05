FBI-sjefen gransket Trumps forbindelser til Russland. Nå har han fått sparken.

Comey skal ha blitt informert om avskjedigelsen da nyheten begynte å rulle på TV-skjermene mens han var på et møte med FBI-kontoret i Los Angeles på tirsdag, ifølge flere amerikanske medier.

47-åringen ble utnevnt til jobben av tidligere president Barack Obama i 2013. Stillingen er egentlig et åremål på ti år, noe som er ment å skjerme FBI-sjefen fra politisk press.

Både justisminister Jeff Sessions og visejustisminister Rod Rosenstein anbefalte avskjedigelsen av 56-åringen, heter det i en kunngjøring fra Det hvite hus.

I et brev til den nå sparkede direktøren, skriver Trump at «det er viktig å finne en ny ledelse for FBI som gjenopprette publikums tillit» til byrået.

I begrunnelsen for den overraskende sparkingen pekes det på at offentlighetens tillit til FBI er blitt kraftig svekket det siste året.

Senator: - Trump er redd for Russland-etterforskningen

Justisdepartementet hevder at Comeys håndtering av etterforskningen av Hillary Clintons e-poster er hovedårsaken for å sparke ham.

Men en rekke ledende politikere påpeker at Comey også var ansvarlig for etterforskningen av Russlands innblanding i fjorårets presidentvalg – og de mulige forbindelsene mellom russiske myndigheter og Donald Trumps valgkampapparat.

– At Trump sparker Comey, viser hvor redd han er for Russland-etterforskningen, skriver den demokratiske senatoren Tim Kaine på Twitter.

Trump firing Comey shows how frightened the Admin is over Russia investigation — Senator Tim Kaine (@timkaine) May 9, 2017

Flere ledende demokrater reagerer med unormalt kraftige ord på nyheten, deriblant senator Brian Schatz:

– Vi er i en fullkommen grunnlovskrise, skriver han på Twitter.

We are in a full-fledged constitutional crisis. — Brian Schatz (@brianschatz) May 9, 2017

Også en rekke ledende republikanere uttrykker sterk uro etter at det ble kjent at Comey har mistet jobben. Blant dem er Arizona-senator John McCain, som mener at det nå må opprettes en spesialetterforskning for å avdekke Trump-kampanjens forhold til Russland:

Removal of Director Comey only confirms need for select cmte to investigate #Russia's interference in 2016 election https://t.co/LfKlwSw6iQ — John McCain (@SenJohnMcCain) May 9, 2017

Comey skal fortsatt stille til høring på torsdag

Republikaneren Lindsey Graham, derimot, som ofte er en nær samarbeidspartner av McCain, sier i en kommentar at sparkingen av Comey kan utgjøre en «ny begynnelse».

FBI er ikke alene om å etterforske Russlands innblanding i presidentvalget og Trump-kampanjens mulige forbindelser til russiske myndigheter. Både Representantenes hus og Senatet har begynt med høringer i to separate etterforskninger.

Comey skulle etter planen stille til høring i Senatets etterretningskomité på torsdag. Senator Mike Warner, som er den ledende demokraten i denne komiteen, bekrefter natt til onsdag at han fortsatt forventer at Comey stiller til denne høringen.

Har vært i medienes søkelys

Comey har fått kraftig kritikk fra alle kanter det siste året for sin håndtering av etterforskningen av Hillary Clintons bruk av privat e-post da hun var utenriksminister.

FBI etterforsker også om det var bindinger mellom Trump-kampanjen og Russlands forsøk på å påvirke presidentvalget i fjor. Comey bekreftet i mars at byrået etterforsker kretsen rundt Trump, og at etterforskningen startet allerede sommeren 2016.

To omstridte brev

FBI-sjefen havnet for alvor i søkelyset da han i oktober i fjor sendte et brev til Kongressen der han opplyste at byrået hadde gjenåpnet etterforskningen av Hillary Clinton fordi det var oppdaget nye e-poster.

Tre dager før valget sendte han et nytt brev der han sa at de nye e-postene bare var kopier, og derfor ikke endret beslutningen om av Clinton ikke skulle straffeforfølges.

Clinton, og mange andre demokrater, har gitt Comey deler av skylden for at Trump vant valget.

Peker på Clinton-etterforskningen

«Jeg kan ikke forsvare direktørens håndtering av avslutningen av etterforskningen av utenriksminister Clintons e-poster», skriver viseutenriksminister Rosenstein i sin innstilling om at Comey bør få sparken

Han trekker frem at Comey selv offentliggjorde at saken mot Clinton ville bli henlagt, og at han dermed «tilranet seg» autoritet som egentlig tilhører justisministeren.

Videre kritiserer Rosenstein at Comey holdt en pressekonferanse der han kritiserte Clintons bruk av privat e-post. Også Comeys begrunnelse for å sende det omstridte brevet til Kongressen blir kritisert.

Mye av det Trump-administrasjonen oppgir som begrunnelser for å sparke Comey, har vært kjent i lang tid, påpeker The New York Times.

En av USAs mektigste

Som sjef for FBI var Comey den personen som hadde det største ansvaret for å opprettholde lov og orden i USA.

FBI har blant annet ansvaret for å bekjempe terrorisme, organisert kriminalitet og for å sørge for at andre land ikke driver spionasje i USA.

Tidligere tirsdag rettet FBI på en setning Comey kom med under ed i Senatet forrige uke. FBI-sjefen sa da at Huma Abedin, en av Clintons mest betrodde medarbeidere, hadde sendt «hundrevis og tusenvis» av e-poster til sin ektemanns datamaskin. Det stemte derimot ikke, skriver nyhetsbyrået AP.

Yuri Gripas / Reuters / NTB scanpix

Tre tiårs tjeneste

Comey hadde en lang karrière bak seg som statsadvokat da George W. Bush utnevnte ham til visejustisminister i 2003. Den jobben hadde han til 2005.

Da ble han best kjent for en bemerkelsesverdig konflikt med andre medlemmer av administrasjonen om et omstridt overvåkingsprogram i 2004.

Det endte med at Comey, som var fungerende justisminister, måtte kjøre til sykehuset for å hindre stabssjefen i Det hvite hus i å få den syke justisministeren til å reautorisere programmet.