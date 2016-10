FBI undersøker nye eposter i Clinton-etterforskningen

FBI-direktør James Comey skriver i et brev til justiskomiteen i Senatet at han har fått vil se nærmere på ny informasjon som er kommet i etterforskningen av Clintons eposter.

– I forbindelse med etterforskningen av en annen, urelatert sak har FBI lært at det eksisterer eposter som ser ut til å være relevante for etterforskningen, skriver Comey i brevet.

Han legger til at FBI nå skal undersøke om noen av disse epostene inneholder fortrolig informasjon. I brevet forklarer Comey at han ikke kan si noe om hvor lang tid denne etterforskningen vil ta.

De nye epostene ble oppdaget på utstyr som ble beslaglagt fra Huma Abedin – Clintons nærmeste medarbeider – og hennes nylig fraseparerte mann, den tidligere kongressrepresentanten Anthony Weiner, ifølge The New York Times.

Weiner etterforskes for å ha sendt utuktige bilder til en 15 år gammel jente. Det er i den forbindelse man har kommet over tusenvis av nye e-poster som settes i sammenheng med Clinton-etterforskningen.

En FBI-kilde forteller NBC News at det foreløpig ikke er noe som tyder på at Clinton eller staben hennes har forsøkt å tilbakeholde informasjon.

– Brevet ble sendt for å være på den svært sikre siden, sier kilden til NBC News.

Les hele brevet her fra FBI-direktøren:

Oct. 28 FBI letter to congressional leaders on Clinton email investigation

Den overraskende nyheten kommer mindre enn to uker før det er presidentvalg i USA. Hillary Clinton leder stort på meningsmålingene.

JONATHAN ERNST / Reuters

Trump: - Større enn Watergate

Clintons motstander i presidentvalgkampen, Donald Trump, fikk nyheten like før han gikk på talerstolen i Manchester i delstaten New Hampshire.

Til tross for at Comey-brevet inneholdt svært lite informasjon, gikk republikanske presidentkandidaten rett til det han mener er en riktig konklusjon:

– Hillary Clintons korrupsjon er i et omfang vi ikke har sett før. Vi må ikke la henne ta med seg en kriminalsak inn i Det ovale kontor, sa Trump til jubel fra sine tilhengere.

Meldingen om FBI-etterforskningen sendte sjokkbølger inn i finansmarkedene og New York børsen (NYSE) falt til sitt laveste fredag.

Samtidig var reaksjonen minimal på bettingnettstedene som gir muligeten til å sette penger på valgutfallet.

Et par dårlige målinger tidligere på dagen hadde tatt Clintons vinnersjanser ned med fem prosentpoeng til rundt 75 prosent, men dette tallet sank ikke ytterligere da FBI-saken ble kjent.

Lytt til siste ukes podkast Aftenposten Verden om meningsmålinger og manglende tillit til dem. TV2s Kjetil Løset, Aftenpostens Kjetil Hanssen, Kristoffer Rønneberg og Alf Ole Ask analyserer.

Donald Trump, derimot, fortalte tilhengerne sine at saken i hans øyne er større enn Watergate-skandalen som i 1970-årene felte daværende president Richard Nixon. Den første amerikanske presidenten som er blitt avsatt.

Kellyanne Conway, som leder Trumps kampanje, var raskt ute på Twitter da saken ble kjent fredag ettermiddag: En stor dag for vår kampanje ble akkurat bedre, var hennes melding.:

A great day in our campaign just got even better. FBI reviewing new emails in Clinton probe @CNNPolitics https://t.co/WBltG2lAK6 — Kellyanne Conway (@KellyannePolls) October 28, 2016

Clintons kampanjesjef krever mer informasjon fra FBI

Clintons valgkampdirektør, John Podesta, reagerer ved å kreve mer informasjon fra FBI-sjefen.

– Direktøren skylder det amerikanske folk å ummiddelbart bidra med fyldige detaljer om hva han nå er i ferd med å undersøke. Vi er helt sikre på at dette ikke vil gi noen andre konklusjoner enn de FBI kom frem til i juli, sier Podesta.

Han legger til at det er viktig at FBI kommer raskt på banen for å avklare hva de faktisk er i ferd med å undersøke.

– Vi har allerede sett karakteriseringer av at FBI «gjenåpner» en etterforskning, uten at Comeys ord ser ut til å være dekkende for en slik karakterisering. Direktør Comeys brev refererer til eposter som er kommet til lys i en urelatert sak, men vi vet ingenting om hvilke eposter det er snakk om, og direktøren sier jo selv at de kanskje ikke en gang er av betydning, sier Podesta.

Hillary Clinton har foreløpig ikke uttalt seg om saken.

Presidentkandidaten vinket til pressen da hun steg ut av flyet sitt i Cedar Rapids i Iowa fredag i 14-tiden, lokal tid, men hun tok ingen spørsmål, ifølge Thomas Kaplan, en reporter ved The New York Times som reiste med Clinton.

Hun talte i vel en halv time på folkemøte i Iowa fredag, men nevnte ikke etterforskningen fra FBI med ett ord.

Fakta: Fakta om Hillary Clintons eposter * Våren 2015 ble det kjent at Hillary Clinton brukte en privat epostkonto til jobbrelatert korrespondanse mens hun var utenriksminister. * Det kan ha vært et brudd på amerikansk arkivlov, som fastslår at all tjenestekorrespondanse skal bevares for ettertiden. * Clinton hadde ingen offisiell epostkonto mens hun var utenriksminister fra 2009 til 2013. * Saken kom fram da en komité i Representantenes hus ba om innsyn i Clintons epostkorrespondanse om angrepet på den amerikanske ambassaden i Benghazi i Libya i 2012. * 30.000 eposter ble overlevert til utenriksdepartementet. Clinton beklaget bruken av en privat epostserver, men påpekte at Colin Powell hadde samme praksis i sin utenriksministertid. * I mai rettet utenriksdepartementet kraftig kritikk mot Clinton i en intern granskingsrapport, som fastslo at hun ikke sørget for å få epostpraksisen juridisk godkjent. * 5. juli avsluttet FBI sin gransking. FBI anbefalte at det ikke ble tatt ut tiltale, men fastslo at Clinton var ytterst uforsiktig. De fant 110 eposter som inneholdt hemmeligstemplet informasjon. * Dagen etter godtok justisminister Loretta Lynch FBIs anbefaling. * FBI har nå kommet over ytterligere 14.900 eposter som skal granskes og offentliggjøres før valget i november. * 2. september offentliggjorde FBI totalt 58 sider av etterforskningspapirene, hvorav 14 sider var fullstendig sladdet. * 28. oktober orienterte FBI Kongressen om at det er funnet flere eposter som kan være relevante for saken, og at disse nå skal gjennomgås. (©NTB)

Brevet fra Comey har skapt stor forvirring i amerikanske medier, og tolkningene av innholdet er mange.

Den erfarne Newsweek-jouranlisten Kurt Eichenwald i Newsweek påpeker at FBI ikke har gjenåpnet saken mot Clinton fordi den ikke formelt var avsluttet på forhånd:

1. Case not reopened. 2. Comey had tocorrect testimony. 3. Involves 3 emails whose classification must be determined. 4. None w/held by HRC. — Kurt Eichenwald (@kurteichenwald) October 28, 2016

Han bemerker også at Comey var nødt til å informere Kongressen om at FBI nå etterforsker de nye epostene – FBI-direktøren har tidligere sagt under ed at byrået hadde kommet til en konklusjon, og han er derfor pålagt å informere nasjonalforsamlingen om at det er kommet nye beviser inn i saken.

Etter det Eichenwald forstår, skal det være snakk om tre eposter som FBI ikke tidligere har gjennomgått.

Cliff Owen / TT / NTB Scanpix

Lagt i skuffen i september

Det var i september at Comey forsvarte det føderale politiets beslutning om ikke å ta ut noen siktelse for å bruke den private epost serveren mens hun var utenriksminister. Dokumentene i denne saken ble offentliggjort. Dokumentene omfattet også avhør av demokratenes presidentkandidat fra juli i år.

Donald Trump er godt likt av Vladimir Putin.

Uroer velgere

Kjetil Hanssen

– Dette er bare helt forferdelig. Og så kommer det nå 11 dager før valget. Det uroer meg, sier Marty Friedman fra Boca Raton til Aftenposten.

Velgeren i den avgjørende vippestaten Florida er sikker på at dette vil bli en stor sak i valgkampens innspurt. Selv forhåndsstemte han denne uken og sier han uansett ikke ville stemt på Donald Trump, selv om han i enkelte valg tidligere har stemt republikansk.

– Clinton er ingen god kandidat. Ekteparet Clinton er ikke ærlige, men hun er i det minste kompetent til å være president i USA, sier Friedman.

Han sier han skjemmes hvis Trump nå skulle vinne.

– Han kan ikke en gang snakke som en voksen person. Det vil være pinlig for USA om han vinner, sier Florida-velgeren.

I brevet fra FBI til Kongressen gjøres det klart at nye bevis er dukket opp og disse vil bli vurdert. Det betyr at FBI-agenter vil lese disse epostene. Ifølge NBC News er det uvanlig at FBI opplyser Kongressen om at det har funnet noe som kan være nye bevis i en kriminalsak.

Lederen i Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan, sier i en uttalelse at Clinton bare har seg selv å takke:

– Hun ble betrodd noen av nasjonens viktigste hemmeligheter i kraft av utenriksminister. Hun har ikke vist seg den tilliten verdig, slår han fast.

TV-kanalen NBCs nettside har vært i kontakt med Clintons kampanje for kommentar. Svaret derfra er at de ikke har noen idee om hva dette kan være.

Mer e-post-trøbbel

Wikileaks har de siste ukene også lekket en rekke eposter fra Hillary og hennes medarbeidere. Disse har gitt innsikt i hennes valgkamp.

Amerikansk etterretning har slått fast at Russland etter all sannsynlighet står bak disse lekkasjene.