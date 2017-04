FN: 260 millioner barn uten skolegang etter år med forsømmelse

FNs spesialutsending for utdanning og tidligere statsminister i Storbritannia, Gordon Brown, varsler at 800 millioner unge kommer til å gå ut av skolen uten ferdigheter til å få en jobb i 2030. Antallet utgjør halvparten av verdens barn.

Hvis det ikke blir iverksatt tiltak nå, kommer ikke FNs mål om at alle barn skal ha ungdomsskoleutdannelse innen 2030 bli nådd engang i 2050 eller 2100, mener Brown. Han foreslår derfor en ny økonomisk ordning for investeringer innen utdanning. Forslaget kom under en pressekonferanse i FN onsdag. Hvis ikke finansieringen kommer på plass, kommer «millioner barn forbli på gatene fremfor på skolene», hevder han.

–Jenter kommer til å være majoriteten av dem som trekker det korteste strået for utdanning, og i konfliktsoner kommer flesteparten av barna ikke til ha noen sjanse til å få utdanning, sier spesialutsendingen.