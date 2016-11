Strømmen av flyktninger skjer samtidig som irakiske styrker trenger dypere inn i den IS-kontrollerte byen.

«I natt og i dag har vi sett den største strømmen av mennesker siden starten av offensiven 17. oktober. UNICEF mener at over 2.500 barn, blant dem noen med fysiske handikap, er blant de 5.200 menneskene som kom til leirer de siste 24 timene,» skriver FN-organisasjonen fredag.

I pressemeldingen forteller UNICEF om en mor med fem barn som flyktet fra Gogjali i utkanten av Mosul. Hun sa hun var glad hun var kommet trygt fram, men barna var redde og traumatisert. En annen familie flyktet uten annet enn klærne de sto og gikk i.

UNICEF frykter for barnas skjebne under offensiven, som trolig vil øke i intensitet, og ber alle parter gjør det de kan for å beskytte barna i Mosul.

«Vi er spesielt bekymret over meldinger om at barn og kvinner brukes som menneskelige skjold, og ber alle parter respektere rettighetene til barn og kvinner som er de som betaler en særlig høy pris for en konflikt som ikke er deres», heter det i UNICEFS pressemelding.