FN anklager IS for å ha drept 232 sivile - og å bruke tusenvis som menneskelige skjold

Islamistgruppa er drevet ut av en rekke landsbyer rundt storbyen, som de har kontrollert siden juni 2014.

FN melder om flere massehenrettelser, og bruk av titusenvis av sivile som menneskelige skjold i byen som nå angripes av irakiske og kurdiske styrker.

– Forrige onsdag skal 232 sivile ha blitt skutt og drept. Av disse var 190 tidligere offiserer i de irakiske sikkerhetsstyrkene, opplyser en talskvinne for FNs høykommissær for menneskerettigheter, Ravina Shamdasani.

– Disse rapportene er bekreftet i den grad det er mulig, legger hun til.

I tillegg skal altså titusenvis av beboere ha blitt fordrevet fra sine hjem og plassert i områder IS frykter skal bli bombet eller angrepet.

Øverstkommanderende for den amerikanske sentralkommandoen, general Joseph Votel, anslo torsdag at mellom 800 og 900 krigere fra IS trolig er drept i Mosul-området siden offensiven mot byen ble innledet 17. oktober.

Den amerikanske sentralkommandoen har ansvaret for USAs militære operasjoner i Midtøsten, Sentral-Asia og Øst-Afrika og leder dermed amerikanernes krigføring mot den ytterliggående islamistgruppa.

Irakiske myndigheter bekreftet onsdag at 57 regjeringssoldater var drept og rundt 250 såret så langt i offensiven, og at mellom 20 og 30 kurdiske militssoldater også skal være drept i kamp mot IS i området rundt Mosul.

Det er ikke kjent hvor mange andre militssoldater som hittil er drept i kampen mot IS i Mosul-området.